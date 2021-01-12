Свидетельства о вакцинации от коронавируса могут выдавать только после прививки Pfizer, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами. Сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.

Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Подчеркиваю, что международные медико-санитарные правила позволяют предоставлять международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцина разрешена к использованию ВОЗ", - сказал он.

