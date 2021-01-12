6 121 46
Свидетельства о вакцинации от коронавируса могут выдавать только после прививки Pfizer, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами. Сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.
Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Подчеркиваю, что международные медико-санитарные правила позволяют предоставлять международные свидетельства о вакцинации только в случае, если вакцина разрешена к использованию ВОЗ", - сказал он.
Т.е. китайчатина - хрень собачья, которую за пределами Украины не примут. Но вакцинация будет проводиться китайчатиной.
Так о каких международных сертификатах речь? За границу теперь только вакцинированная контрабандным Пфайзером ЗЕ-команда сможет ездить?
Проблема - как организовать хранение и доставку большой партии, тут уже нужны какие-то супер-холодильники.
Во вторую - обычно подобные ампулы имеют специальный индикатор. Думаю, там должна быть какая-то этикеточка, которая, например, меняет цвет, если ампула нагревалась выше допустимой температуры.
Легальность получения вакцины - вопрос аниткоррупционных и правоохранительных органов.
Т.е. если на момент, указанный в сертификате, вакцины в Украине официально не было, то брать за жабры и тащить в буцыгарню "слугу народа" или шмыгаля.
як іще досі не додумались створити власну партію
Буде Китай і інші збіговиська народів, по типу Сомалі. Навіть в Північній Америці
А вот эти, по 10 дол - правильные.
Так и с вакцинами.
выдал справку справку этому дебилу на наличие
мозгов.