"Слуга народа" Верещук заговорила о восстановлении военной юстиции, которую уничтожили Богдан с Рябошапкой, - Матиос

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос после слов нардепа "СН" Ирины Верещук о необходимости вернуть систему военной юстиции напомнил ей, кто эту систему уничтожил.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тут народный депутат "СН" Ирина Верещук написала пост на тему, о которой я два года "кричу в пустыне" для этой невежественной власти! Кричали нардепы и даже соответствующий законопроект до роспуска парламента подали! Кричали военные и мои иностранные коллеги ... не только американские, но и израильские, и канадские! Не кричали все ветви власти и уничтожившие ГВП Рябошапка с Богданом и компанией!" - отметил Матиос.

По его мнению, система военной юстиции - это единственная система права для военных, куда должны войти по израильскому образцу: военная полиция, военная адвокатура, военная прокуратура, военный трибунал.

При этом Матиос убежден, что "если к ее восстановлению подходить конкурсами, как сейчас у нас везде делается, то она не заработает даже на бумаге!"

"Право в войске и на войне должно быть в погонах", - подытожил Матиос.



