Приговор генералу Назарову
"Слуга народа" Верещук заговорила о восстановлении военной юстиции, которую уничтожили Богдан с Рябошапкой, - Матиос

"Слуга народа" Верещук заговорила о восстановлении военной юстиции, которую уничтожили Богдан с Рябошапкой, - Матиос

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос после слов нардепа "СН" Ирины Верещук о необходимости вернуть систему военной юстиции напомнил ей, кто эту систему уничтожил.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тут народный депутат "СН" Ирина Верещук написала пост на тему, о которой я два года "кричу в пустыне" для этой невежественной власти! Кричали нардепы и даже соответствующий законопроект до роспуска парламента подали! Кричали военные и мои иностранные коллеги ... не только американские, но и израильские, и канадские! Не кричали все ветви власти и уничтожившие ГВП Рябошапка с Богданом и компанией!" - отметил Матиос.

По его мнению, система военной юстиции - это единственная система права для военных, куда должны войти по израильскому образцу: военная полиция, военная адвокатура, военная прокуратура, военный трибунал.

При этом Матиос убежден, что "если к ее восстановлению подходить конкурсами, как сейчас у нас везде делается, то она не заработает даже на бумаге!"

Читайте также: Бывшие послы США, американские военные и эксперты вступились за генерала Назарова

"Право в войске и на войне должно быть в погонах", - подытожил Матиос.

Давненько цієї юродивої не було чутно. "Пані"мем".
12.01.2021 10:52
+3
+2
я офігів валера-офігів-
показать весь комментарий
12.01.2021 11:11 Ответить
Давненько цієї юродивої не було чутно. "Пані"мем".
12.01.2021 10:52
ага, директор рава русской отошла от спячки)
показать весь комментарий
12.01.2021 12:56
Даже "Пледик" всплыл... Видимо намечается не слабый шухер...
показать весь комментарий
12.01.2021 10:55
А про воєнний стан, трибунал, ВІЙНА!!! - і все за Конституцією!!! - Забулися, "державники"?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:00
А ВЧК был по Конституции? Вы ещё 4 Госдуму вспомните.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:16
Так это ж принцип работы зелёной орды -- https://ibigdan.livejournal.com/26119663.html "Мы этот кризис создали, мы его и возглавим"
Леонид Швец: Арахамия от имени фракции пообещал в связи с повышением тарифов "разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей".
То есть думать заранее - это какая-то недосягаемая высота, этому даже в Трускавце не учат.

https://www.facebook.com/david.*****.50951/posts/10208151485142303 Коменты там огонь.

Andrew Yemelyanov: Хороших новин вам у лєнту. Капітан Вирваний Контекст зараз усіх дожене і причинить добро.

Володимир Жиляєв: Ага. после того, как вы для борьбы с короной ограничили продажу носков и колготок, страшно даже представить, что вы сделаете "для преодоления сложностей связанных с тарифами".

Олексій Гаврищук: Та шо тут думать - дайте доручення Мендель, вона вам одним твітом ті тарифи знизить... Ну як діти чеслово...
https://www.facebook.com/anatoly.datsuk/posts/3683683541717712 Anatoly Datsuk : Я понял, что мне напоминает "озабоченность" *********** ростом тарифов. Есть у нас под боком одна сколенвстающая страна, бессменный руководитель которой уже двадцать лет как борется с ростом цен на топливо, да что-то все никак. Он все рассказывает грозно на камеру, как надо наказать спекулянтов, да собирает министров с целью дать распоряжения (тоже на камеру). Но цены все прут вверх, хоть ты тресни. Теперь и наше все, косплеящее ныряльщика за амфорами, будет делать то-же самое: грозно хмурить брови, топать ножкой и требовать снизить тарифы. Которые, в свою очередь, будут радостно переть вверх, наплевав на всякую "озабоченность".
12.01.2021 11:04
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2487393644898905 Страсти : Локдаун показал, что у власти нет четкой стратегии поведения, которую они готовы обосновывать и отстаивать. Вот возмутился народ, что во время локдауна перестанут продавать газеты и бытовую химию - в правительстве взяли и сняли запрет на эту группу товаров. Не объясняя толком - ни почему запрещали, ни по какой причине разрешили.

То же самое может быть с тарифами на коммунальные услуги. Вопреки заверениям президента и его окружения о том, что цены на коммуналку повышаться не будут, уже в ближайшее время каждый украинец почувствует на своем кармане настоящую цену этих обещаний. Стоимость газа и электроэнергии уже поднялись, и этот рост продолжится дальше - уже в феврале планируется повышение цены на газ на 20%.

Пока еще серьезных «тарифных майданов» не было, но ропот слышен (дороги уже перекрывают). И если этот ропот перейдет в настоящие уличные протесты, то где гарантия, что правительство не отменит все свои предыдущие решения в сфере энергетики? Тем самым нарушив не только все расчеты и прогнозы в экономике и бюджетной политике. Но и обещания в отношениях с международными структурами.

А все ради чего? Чтобы потянуть еще немного, не дать рейтингу величайшего лидера современности окончательно рухнуть.
12.01.2021 11:05
я офігів валера-офігів-
показать весь комментарий
12.01.2021 11:11
СН сделает так, что военного прокурора Украины будут назначать в Кремле.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:17
Але ж Назарова та інших військових судили не воєним трибуналом!
показать весь комментарий
12.01.2021 11:17
Ты хоть знаешь принципы трибунала и чем он отличается от суда?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:22
Нєкому дєлі шіть і бабкі дєлать?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:25
Военная юстиция нужна,но не при нашем уровне произвола и продажности.Если что-то и делать,то только под жестким международным контролем,а на это наша власть,естественно,не пойдет.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:25
Правильно сделали, что Рябошапку жёлтыми тряпками погнали. Зато теперь он у соевых "в почёте". Особенно, когда обливает помоями зелёного.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:31
Только у дебила https://censor.net/ru/user/472961 во все косяках зеленого дерьма виноваты порохоботы. Смачного, что наголосовали -- то и жрете.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:23
Когда аргументов нет, в ход идут оскорбления. Нет, не только у меня. У 73% граждан Украины. И это минимум. "Рейтинг" (ООООООООЧЕНЬ дутый) вашего свиночола говорит сам за себя.
И да. Если бы нужно было голосовать сегодня, я бы опять выбрал из двух зол меньшее- зелёного. Когда же вы наконец поймёте, что оскорбления украинцев не прибавят барыге даже 0,00001% голосов? Ничему жизнь не учит.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:42
Врешь. Причем тупо. И как аукнулось -- точно так же и откликнулось. Смачного.
И не путай себя с Украиной, чмо.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:48
То есть за зеленого (читай- против барыги-мародёра) "не проголосовало 73?"? А-ха-ха!
И тебе смачного. Смотри не удавись пециным леденцом. И да, не путай это "":мо" с Украиной.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:03
Штырит? Повторю для непонятливого --- Только у дебила https://censor.net/ru/user/472961 во все косяках зеленого дерьма виноваты порохоботы. Смачного, что наголосовали -- то и жрете.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:16
що ви хотіли від кобили Воронцова, воно ж не виліковне, або на службі. (я бы опять выбрал из двух зол меньшее- зелёного.https://censor.net/ua/comments/locate/3241228/0192148a-3cfc-719d-bf3a-b43e44d5af7d)
показать весь комментарий
12.01.2021 13:41
Давай больше бюрократов😷. Так победим☝
показать весь комментарий
12.01.2021 11:42
В 2019 году еврокомиссия и европейские партнеры принудули упразднить военную прокуратуру и тд, наши сделали. На днях уже американские партнеры призвали судить генералов в военных судах, и уже на следующий день пишут о "катах" и о том, что военную юстицию восстановить бы. Такое чувство, что у нас нынче вся государственная идея состоит в том, кто быстрее и ярче будет угождать "партнерам". Завтра скажут опять отменить - отменят. Такая она, украинская независимость.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:58
Не нужно теперь рассказывать фейки про европейских партнеров. Военные суды уничтожил в 2010 году Янык, а юстицию в 2019 Зеля. Два сапога пара.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:17
Эта Мери Попкинс, задолбала эфир своими викидонами!! попугай!!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:54
Сначала нужно посадить матиоса и кучу его холуев за преследования и развал добробатов!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:57
Скажите пожалуйста, с КАКОЙ целью создавать отдельные суды и судей ?
Что бы они , типа "знали специфику"...!?

Для этого можно привлечь в суд для конкретного дела - нужного эксперта/ов ! И не плодить разные суды и суде, содержание которых и без того СЛИШКОМ ДОРОГО для государства и народа !!!

Настоящая цель создання новых судов и судей - создание дополнительного распила бюджета !!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:49
 
 