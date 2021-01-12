Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в ближайшие дни станет ясно, настроен ли Кремль на решение вопроса относительно окончания войны между РФ и Украиной на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава МИД заявил в эфире телеканала 1+1.
"Ближайшие дни будут важными, потому что, кроме визита молдавской коллеги президента Зеленского (президента Молдовы Майи Санду в Украину. - Ред.), на разных дипломатических уровнях сейчас будут происходить процессы, которые покажут, что Россия действительно готова к разговору в начале нового года, и какой будет динамика дальнейшего процесса", - отметил министр.
"Потому буквально со дня на день мы узнаем настроения в Кремле, и увидим, настроены ли они все-таки говорить и решать вопрос, или говорить и заговаривать вопрос", - добавил Кулеба.
Министр отметил, что Украина всегда готова к решению вопроса окончания войны на Донбассе.
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
На Алтае осуждена банда уголовников.
Знаете, за что? Она обложила данью мотострелковую дивизию. Да, мотострелковую дивизию. Если контрактники отказывались платить, бандиты их избивали. Это продолжалось более полутора лет. Как всё же хорошо, что Путин возродил армию.
Можно подумать агрессор напал на соседнее государство, оккупировал его часть , и кто то думает что уговорами и заглядыванием в глаза можно упросить его вывести войска и уступить ?
В надежде, что если у тот ночью удовлетворился, а утром хорошо покакал - то у него будет хорошее настроение и можно будет о чем-то договориться