Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в ближайшие дни станет ясно, настроен ли Кремль на решение вопроса относительно окончания войны между РФ и Украиной на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава МИД заявил в эфире телеканала 1+1.

"Ближайшие дни будут важными, потому что, кроме визита молдавской коллеги президента Зеленского (президента Молдовы Майи Санду в Украину. - Ред.), на разных дипломатических уровнях сейчас будут происходить процессы, которые покажут, что Россия действительно готова к разговору в начале нового года, и какой будет динамика дальнейшего процесса", - отметил министр.

"Потому буквально со дня на день мы узнаем настроения в Кремле, и увидим, настроены ли они все-таки говорить и решать вопрос, или говорить и заговаривать вопрос", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что Украина всегда готова к решению вопроса окончания войны на Донбассе.

