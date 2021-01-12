РУС
5 552 29

Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба

Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в ближайшие дни станет ясно, настроен ли Кремль на решение вопроса относительно окончания войны между РФ и Украиной на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава МИД заявил в эфире телеканала 1+1.

"Ближайшие дни будут важными, потому что, кроме визита молдавской коллеги президента Зеленского (президента Молдовы Майи Санду в Украину. - Ред.), на разных дипломатических уровнях сейчас будут происходить процессы, которые покажут, что Россия действительно готова к разговору в начале нового года, и какой будет динамика дальнейшего процесса", - отметил министр.

"Потому буквально со дня на день мы узнаем настроения в Кремле, и увидим, настроены ли они все-таки говорить и решать вопрос, или говорить и заговаривать вопрос", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что Украина всегда готова к решению вопроса окончания войны на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит президента Молдовы Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений, - Кулеба

+15
Ідіот ,ідеологія Московіі ,споконвічна і незмінна,це ідеологія великодержавного шовінізма !!!)))
12.01.2021 10:50 Ответить
+14
як називають людей які не вчаться на своїх та чужих помилках а повторюють обряд з граблями?
Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8810
12.01.2021 10:56 Ответить
+13
Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле и увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9302
12.01.2021 10:51 Ответить
Что предстоит заглянуть в глаз на днях?
12.01.2021 10:48 Ответить
Нравится им пялиться в темноту, еще и занюхают...
12.01.2021 11:03 Ответить
12.01.2021 10:50 Ответить
12.01.2021 10:56 Ответить
Зебікі ,73%-овий лохторат,мудрий нарід !!!)))
12.01.2021 11:03 Ответить
Так ти ж, соєвий лахапєд, ще гірший )))
12.01.2021 13:30 Ответить
И что ж это ценное слили на паРашу, что ждут ответку? Страшно подумать, на что может пойти это гунявое недоразумение!
12.01.2021 10:50 Ответить
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



На Алтае осуждена банда уголовников.
Знаете, за что? Она обложила данью мотострелковую дивизию. Да, мотострелковую дивизию. Если контрактники отказывались платить, бандиты их избивали. Это продолжалось более полутора лет. Как всё же хорошо, что Путин возродил армию.
12.01.2021 10:51 Ответить
Алтай, то колиска усіх тюркомовних народів. Можливо місцеві хлопці погрожували, що за них впишеться особисто Ердоган ))
12.01.2021 13:19 Ответить
12.01.2021 10:51 Ответить
Работают в тылу врага, разрушают изнутри как могут.
12.01.2021 10:52 Ответить
Мета Росіі,це повернення України ,принаймні як країну сателіт!!)))
12.01.2021 10:52 Ответить
якесь воно або хворе,або ворог,вам ***** сказало-такої країни як Україна,не існує,що ти ще хочеш почути дегенеративне?
12.01.2021 10:54 Ответить
Настроение кремлядей поменяется только после 21.01.... А вот там уже и надо смотреть.... на действия зе и его клоунады... только после зажатия в тиски играющего на рояле органа зе и передаче Украине действительно действующего летального оружия с возможностью его немедленного применения, можно посмотреть в глаза *****. Серьезно посмотреть!
12.01.2021 10:59 Ответить
12.01.2021 11:02 Ответить
Со дня на день мы узнаем настроения в Кремле/ Узнаем настроение барина и поймём как холуйствовать дальше,-лакей. / "Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и позор, и войну. Уинстон Черчилль", - Кривонос.Боевой генерал.
12.01.2021 11:00 Ответить
рашку треба на фрагменти розбити а не дбати про збереження її морди взамін на донбас. рашка має вилетіти з України з ганьбою, репараціями, компенсаціями і дозволити нам провести по її території вздовж кордону мінні поля з ядерних фугасів. плюс кацапи як спадкоємці ссср повинні виплатити всі гроші які Україна потратила на авганців і інших савецких вояк які воювали за інтереси кремля по всьому світу а пільги проплачує чомусь Україна
12.01.2021 11:03 Ответить
Алилуя!!!! У меня проснулся дар предвидения! Ребята, вас пошлют нахер! 100%!
12.01.2021 11:04 Ответить
12.01.2021 11:05 Ответить
Да он от рождения в непростом положении.
12.01.2021 11:28 Ответить
А догадаться ?
Можно подумать агрессор напал на соседнее государство, оккупировал его часть , и кто то думает что уговорами и заглядыванием в глаза можно упросить его вывести войска и уступить ?
12.01.2021 11:10 Ответить
Чето любой нормальный человек, попадающий к лугам, становится полудебилом. Вам путен в своих многочисленных интервью все кристально прозрачно описал - или мир на расийских условиях, или продолжение войны. А вы все к их "настроениям" прислушиваетесь, да в глаз заглядываете...
12.01.2021 11:29 Ответить
к Слугам
12.01.2021 11:30 Ответить
С такими посылами про "настроения в кремле" предлагаю Слугам дать поручение Внешней разведке приоритетно и оперативно выяснять состояние эрекции у пуйла по вечерам и характер его утреннего стула.
В надежде, что если у тот ночью удовлетворился, а утром хорошо покакал - то у него будет хорошее настроение и можно будет о чем-то договориться
12.01.2021 11:30 Ответить
Освобождение Донбасса еще не значит окончание войны. За этим должно последовать возвращение Крыма, депортация понаехавших и колаборационистов и репарации.
12.01.2021 11:31 Ответить
ставить в зависимость изменение рашистского взгляда на оккупацию им и Молдовы и Украины от визита в Украину президента Молдовы глупо и безмысленно.
12.01.2021 11:41 Ответить
Какое там может быть настроение? Воно (*****) скоро здохне (за три місяці) !
12.01.2021 12:15 Ответить
Если вы за 7 лет войны, аннексии Крыма и стольких смертей еще не поняли настроения в кремле, вам как минимум в отставку подавать надо. А может и провериться на адекватность.
12.01.2021 12:29 Ответить
Ага, узнайте настроение и не забудьте в глазки заглянуть!
12.01.2021 15:41 Ответить
 
 