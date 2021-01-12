РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5301 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
337 0

За сутки в МВД выявили еще 280 случаев COVID-19, больше всего в Киеве, в Запорожской и Николаевской областях

За сутки зарегистрировано 280 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правоохранителей МВД.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных правоохранителей зафиксировано: в Запорожской (32), в Николаевской областях (26) и в г. Киеве (38).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 31 358 правоохранителей МВД, выздоровели - 30 529, умерли - 107.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951

Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.

За сутки в МВД выявили еще 280 случаев COVID-19, больше всего в Киеве, в Запорожской и Николаевской областях 01

карантин (16729) МВД (9345) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 