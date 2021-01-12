За сутки в МВД выявили еще 280 случаев COVID-19, больше всего в Киеве, в Запорожской и Николаевской областях
За сутки зарегистрировано 280 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правоохранителей МВД.
Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество больных правоохранителей зафиксировано: в Запорожской (32), в Николаевской областях (26) и в г. Киеве (38).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 31 358 правоохранителей МВД, выздоровели - 30 529, умерли - 107.
Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.
