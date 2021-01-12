За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выявлено 898 случаев, среди заболевших 37 детей и 22 медика, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявили 898 больных COVID-19, 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 2115 летальных случаев от вируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего на сегодняшний день в столице подтверждены 118 486 случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели 497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 364 мужчины в возрасте от 18 до 81 лет, 17 девочек от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Также заболели 22 медика.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели 534 человека. Всего коронавирус преодолели 43 980 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 197, в Дарницком - 161 и в Святошинском районе - 112 случаев.

"Будьте осторожны! Соблюдайте элементарные правила. Берегите себя и тех, кто рядом!" - написал Кличко.