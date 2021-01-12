РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5301 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
256 1

В ВСУ за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 964 человека, - командование Медсил

В ВСУ за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 964 человека, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в МВД выявили еще 280 случаев COVID-19, больше всего в Киеве, в Запорожской и Николаевской областях

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 49 человек.

Всего по состоянию на 10:00 12 января в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 964 человека. Выздоровели за период пандемии 13 640 человек, летальных случаев – 38.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 42 человека.

В ВСУ за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 964 человека, - командование Медсил 01
В ВСУ за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 964 человека, - командование Медсил 02

Автор: 

карантин (16729) ВСУ (6919) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:41 Ответить
 
 