В ВСУ за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19, всего болеют 964 человека, - командование Медсил
В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.
На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 49 человек.
Всего по состоянию на 10:00 12 января в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 964 человека. Выздоровели за период пандемии 13 640 человек, летальных случаев – 38.
На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 42 человека.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий12.01.2021 12:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль