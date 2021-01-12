РУС
Украина ведет переговоры с 15 странами относительно трудовой миграции, - глава МИД Кулеба

Украина ведет переговоры с 15 странами относительно подписания сделок по трудовой миграции для украинцев. Это страны Евросоюза, Азии и Персидского залива.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Завтрака с "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что о достижении соглашений будет сообщено уже после подписания сделок.

"То что сейчас люди выезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. Европейские страны отгорожены от нас "ковидным" занавесом, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", - заявил Кулеба.

507 тыс. граждан Украины легально работают в Польше, - глава Фонда социального страхования Ушчинска

Как сообщалось ранее, Украина и Польша планируют заключить сделку относительно сезонных трудовых мигрантов. Сделку планировали заключить после урегулирования ситуации с коронавирусом.

+12
Теперь они уже рабами приторговаывать начнут.
С какого бодуна государство должно решать, куда гражданину нужно трудо-мигрировать!?
12.01.2021 11:21 Ответить
+10
наши заработанные деньги им спать не дают.
12.01.2021 11:25 Ответить
+9
а Украина не пыталась вести переговоры с теми, кто готов разместить свои производства на территории Украины? хотя кому такие переговоры вести? Кулебе? Зеленьському? Малюське? вести переговоры некому - редкий подбор дебилов с уникальнейшим нижайшим уровнем образования и подготовки...
12.01.2021 11:20 Ответить
З паРашою, з паРашою домовляйтесь. В паРаші працювати ніхто не хоче, тільки хохли працюють
12.01.2021 11:19 Ответить
а Украина не пыталась вести переговоры с теми, кто готов разместить свои производства на территории Украины? хотя кому такие переговоры вести? Кулебе? Зеленьському? Малюське? вести переговоры некому - редкий подбор дебилов с уникальнейшим нижайшим уровнем образования и подготовки...
12.01.2021 11:20 Ответить
👏👏👏👏👏
12.01.2021 11:39 Ответить
ни одна страна не будет изменять собственное законодательство под "зеленые хотелки"
12.01.2021 11:23 Ответить
Не факт.
12.01.2021 13:22 Ответить
где факт?
12.01.2021 14:53 Ответить
Ахаха, мудрий нарід нарешті стане легальним товаром, а слуги будуть стригти його як паршиву вівцю.
12.01.2021 11:25 Ответить
Щоб не бути товаром у цих гнид треба було думати кого вибирати. Тепер переконалися, що цю погань чимдуж треба гнати з влади?
12.01.2021 11:33 Ответить
почти по лёне голубкову - "хорошая прибавка к казне" ))
12.01.2021 11:27 Ответить
зелена мразота звільняє українську землю для продажи ії шитам
12.01.2021 11:28 Ответить
это чота новенькое...
12.01.2021 11:28 Ответить
так торговля людьми вроде запрещена во всем мире
12.01.2021 11:34 Ответить
Работорговля бод новым соусом
12.01.2021 11:41 Ответить
В иммиграционном законодательстве ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО государства (Украина, благодаря, власти к ним не относиться), есть основания для трудовой иммиграции. А вот в законодательстве Украины - такого нет. Т.е человек может хоть 20 лет работать на Украину, платить тут налоги, давать работу, у него будут тут все жизненные интересы, но, он (и члены его семьи) не только гражданство не получат, но вообще даже ПМЖ.
Последний опус был, когда мне озвучили сумму получения гражданства Украины...без оснований. 50.000 долларов США. Это вообще что такое??? Основание не доверять этой информации у меня нет. Правда, это "цена" по Киеву. Это ли не коррупция полным цветом?? Отличная власть, пообещавщая пересажать всех коррупционеров.
12.01.2021 12:07 Ответить
Які перемовини? зе обіцяв повернути всіх мігрантів в Україну.
12.01.2021 12:10 Ответить
Граждане этих стран приедут к нам мыть туалеты и мести улицы?
12.01.2021 12:41 Ответить
То что сейчас люди выезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. . , - заявил Кулеба.

Легализація рабства" ?
Зе придурки - рано чи пізно зарабітчане залишаються на постійне життя в країнах де працюють
12.01.2021 12:46 Ответить
В общем плюнули они на эту экономику вместе с инвестиционными нянями и решили тупо торговать мудрым нарідом напрямую))
12.01.2021 13:27 Ответить
Офіційно домовляться, що рабів будуть слати. Приниження…
12.01.2021 15:50 Ответить
А свои рабочие места создать не пробовали?
12.01.2021 16:04 Ответить
 
 