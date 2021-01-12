Украина ведет переговоры с 15 странами относительно трудовой миграции, - глава МИД Кулеба
Украина ведет переговоры с 15 странами относительно подписания сделок по трудовой миграции для украинцев. Это страны Евросоюза, Азии и Персидского залива.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Завтрака с "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он заявил, что о достижении соглашений будет сообщено уже после подписания сделок.
"То что сейчас люди выезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. Европейские страны отгорожены от нас "ковидным" занавесом, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", - заявил Кулеба.
Как сообщалось ранее, Украина и Польша планируют заключить сделку относительно сезонных трудовых мигрантов. Сделку планировали заключить после урегулирования ситуации с коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С какого бодуна государство должно решать, куда гражданину нужно трудо-мигрировать!?
Последний опус был, когда мне озвучили сумму получения гражданства Украины...без оснований. 50.000 долларов США. Это вообще что такое??? Основание не доверять этой информации у меня нет. Правда, это "цена" по Киеву. Это ли не коррупция полным цветом?? Отличная власть, пообещавщая пересажать всех коррупционеров.
Легализація рабства" ?
Зе придурки - рано чи пізно зарабітчане залишаються на постійне життя в країнах де працюють