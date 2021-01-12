МИД Украины о приговоре трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": Призываем международное сообщество осудить действия РФ

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением российского суда об осуждении трех граждан Украины по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января 2021 об осуждении трех граждан Украины - Айдер Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова по делу т.н. "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по сфабрикованным обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти", - отметили в министерстве.

"Требуем от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Реза Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и соблюдать свои обязательства как государство-оккупант в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Российский суд принял решение приговорить Энвера Омерова - на 18 лет, Айдера Джаппарова - на 17 лет, Реза Омерова - на 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

МИД Украины призывает международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ею украинцев и крымских татар.

Напомним, ранее в России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии.

