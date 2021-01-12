РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5493 посетителя онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
725 3

МИД Украины о приговоре трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": Призываем международное сообщество осудить действия РФ

МИД Украины о приговоре трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": Призываем международное сообщество осудить действия РФ

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением российского суда об осуждении трех граждан Украины по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января 2021 об осуждении трех граждан Украины - Айдер Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова по делу т.н. "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по сфабрикованным обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти", - отметили в министерстве.

"Требуем от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Реза Омеровых, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и соблюдать  свои обязательства как государство-оккупант в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Российский суд принял решение приговорить Энвера Омерова - на 18 лет, Айдера Джаппарова - на 17 лет, Реза Омерова - на 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

МИД Украины призывает международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ею украинцев и крымских татар.

Напомним, ранее в России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии.

Также читайте: Оккупанты продолжают удерживать на Керченском мосту крымскотатарских активистов

Автор: 

Крым (26470) МИД (7108) россия (97265) крымские татары (2718) Хизб ут-Тахрир (107)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Штепа зараз відкорковує шампанське. Вона розуміє, як їй пощастило, що в Україні за державну зраду та посягання на територіальну цілісність нагороджують путівкою до владних кабінетів.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:22 Ответить
А к какому такому международному сообществу сделано это заявление? В ряде стран этого мирового сообщества, с которыми у Украины нормальные отношения, Хесбуты запрещены и преследуются
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
 
 