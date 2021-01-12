Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая
Во фракции "Слуга народа" идут активные дискуссии по поводу тарифов на газ и э/э.
Об этом заявила нардеп СН Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Вот уже несколько дней в нашем (СН) чате в Вотсапе не заканчиваются дебаты по поводу тарифов на газ и э/э.
Я, конечно же, там свою точку зрения высказала. И по поводу тарифов, и по поводу локдауна, и вообще...
За время работы Кабмина Шмыгаля у нас выработался алгоритм зашкваров. Кабинет принимает какое-либо идиотское решение; депутаты нашей фракции готовятся возмутиться; СМИ раскачивают напряжение; народ выходит на протест; фракция ищет любые пути воздействия на Кабмин (но только не отставка)... Напряжение нарастает до максимума; ОП придумывает быстрое и эффективное решение; Кабмин отступает; напряжение затухает...
В профите - Офис Президента, как единственный эффективный инструмент власти...
В дерьме депутаты, которые выбрали этот Кабмин и допустили критическую ситуацию...
Я много раз писала о том, что одной из главных наших проблем, а возможно и ключевой, является отсутствие площадки коммуникации. Такие площадки есть практически у каждой фракции, кроме монобольшинства. За полтора года нашей работы мы только отгребаем. И чаще всего - за дело.
А теперь самое главное: такой площадки коммуникации нет даже в середине украинской власти: депутаты никак не влияют на решения Кабмина, который они выбирали (вернее, за который голосовали); фракция не имеет диалога с Офисом Президента, не говоря уже о самом Президенте; да и внутри фракции дискуссия так себе. Мы (депутаты СН) имеем все только одну общую черту: мы - депутаты СН. Всё! Идеологически мы все разные, как салат винегрет.
А ведь однажды Денис Шмыгаль на фракции сказал, что наши встречи и дискуссии будут регулярными. Так же, как и глава ОП - Андрей Ермак. Оба обещали согласовывать ключевые решения с фракцией.
Многие считают слабым и непрофессиональным Кабмин Гончарука. На мой взгляд самый ужасный - Кабмин Шмыгаля. За исключением, правда двух Министров - Ткаченко и Фёдорова. Какие бы неуклюжие ни были бы у нас дискуссии с министрами в начале нашей каденции, они были. Регулярно. Правда, длились всего полгода.
Сейчас наши депутаты пишут письма Шмыгалю и он уже рапортует о том, что знает, как снизить тарифы. А нельзя было это сделать сразу, а не мутить с повышением? Или это такая специальная задача, чтобы сконцентрировать негатив на парламенте?
То же касается и локдауна. Носки нельзя, а Буковель можно. А ведь в памяти ещё свежи воспоминания о запрете посещения парков и скверов, потому что вирус летает по воздуху на 8 метров. Уже не летает?
Я давно выступаю за отставку этого Кабмина. И даже не принимаю участия в дискуссии с обращениями к премьеру. Бесполезно. Премьер глух и слеп.
Если власть нужно менять, как подгузники ребёнка, значит не надо бояться, что в каденцию Зеленского будет не 2, а 3 или 5 Кабминов. До тех пор, пока не появится нормальный премьер. Например, Саакашвили", - заявила нардеп СН Богуцкая.
А ось і зразок його реХворм.
28.12.2020
"Саакашвілі: треба звільнити Кривоноса з РНБО."
- Ким ви раніше працювали?
- Популізатором.
- А чому вас звільнили?
- Не тому лизнув...
и кто же выдвинул и пропихнул всех этих кренделей в кабмин не подскажете?
Ведро где?...