Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая

Во фракции "Слуга народа" идут активные дискуссии по поводу тарифов на газ и э/э.

Об этом заявила нардеп СН Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Вот уже несколько дней в нашем (СН) чате в Вотсапе не заканчиваются дебаты по поводу тарифов на газ и э/э.

Я, конечно же, там свою точку зрения высказала. И по поводу тарифов, и по поводу локдауна, и вообще...

За время работы Кабмина Шмыгаля у нас выработался алгоритм зашкваров. Кабинет принимает какое-либо идиотское решение; депутаты нашей фракции готовятся возмутиться; СМИ раскачивают напряжение; народ выходит на протест; фракция ищет любые пути воздействия на Кабмин (но только не отставка)... Напряжение нарастает до максимума; ОП придумывает быстрое и эффективное решение; Кабмин отступает; напряжение затухает...

В профите - Офис Президента, как единственный эффективный инструмент власти...

В дерьме депутаты, которые выбрали этот Кабмин и допустили критическую ситуацию...

Я много раз писала о том, что одной из главных наших проблем, а возможно и ключевой, является отсутствие площадки коммуникации. Такие площадки есть практически у каждой фракции, кроме монобольшинства. За полтора года нашей работы мы только отгребаем. И чаще всего - за дело.

А теперь самое главное: такой площадки коммуникации нет даже в середине украинской власти: депутаты никак не влияют на решения Кабмина, который они выбирали (вернее, за который голосовали); фракция не имеет диалога с Офисом Президента, не говоря уже о самом Президенте; да и внутри фракции дискуссия так себе. Мы (депутаты СН) имеем все только одну общую черту: мы - депутаты СН. Всё! Идеологически мы все разные, как салат винегрет.

А ведь однажды Денис Шмыгаль на фракции сказал, что наши встречи и дискуссии будут регулярными. Так же, как и глава ОП - Андрей Ермак. Оба обещали согласовывать ключевые решения с фракцией.

Многие считают слабым и непрофессиональным Кабмин Гончарука. На мой взгляд самый ужасный - Кабмин Шмыгаля. За исключением, правда двух Министров - Ткаченко и Фёдорова. Какие бы неуклюжие ни были бы у нас дискуссии с министрами в начале нашей каденции, они были. Регулярно. Правда, длились всего полгода.

Сейчас наши депутаты пишут письма Шмыгалю и он уже рапортует о том, что знает, как снизить тарифы. А нельзя было это сделать сразу, а не мутить с повышением? Или это такая специальная задача, чтобы сконцентрировать негатив на парламенте?

То же касается и локдауна. Носки нельзя, а Буковель можно. А ведь в памяти ещё свежи воспоминания о запрете посещения парков и скверов, потому что вирус летает по воздуху на 8 метров. Уже не летает?

Я давно выступаю за отставку этого Кабмина. И даже не принимаю участия в дискуссии с обращениями к премьеру. Бесполезно. Премьер глух и слеп.

Если власть нужно менять, как подгузники ребёнка, значит не надо бояться, что в каденцию Зеленского будет не 2, а 3 или 5 Кабминов. До тех пор, пока не появится нормальный премьер. Например, Саакашвили", - заявила нардеп СН Богуцкая.

Топ комментарии
+54
Спочатку нехай Саак прозвітує про реформи. які він провів у 2020. ))
показать весь комментарий
12.01.2021 11:27 Ответить
+35
Ніякі Саакашвілі, зебілам не допоможуть, тому що зебіли є зебіли, повні дебіли.Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7974
показать весь комментарий
12.01.2021 11:41 Ответить
+25
Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9056
показать весь комментарий
12.01.2021 11:34 Ответить
Страница 2 из 2
Ну зедебилы ,уже сракашвили решили из запаса вытянуть.Где этого пельменя реформы которые он зели разрабатывает уже год? С такой рожей эту контуженную надо то же каким нибудь министром поставить!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:14 Ответить
когда где-то облажаются махают перед носом лохтората карлсоном, это из мечта. хотя он уже год что-то реформирует и не понятно что
показать весь комментарий
12.01.2021 12:57 Ответить
А чим Арахамія гірший Прем"єр від Гончарука,Шмигаля чи Саакашвілі..? З його досвідом і гарними ідеями наповнення бюджету...

Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7560
показать весь комментарий
12.01.2021 12:15 Ответить
это прозрение или обострение? каков диагноз?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:16 Ответить
Это рецидив обосрания
показать весь комментарий
12.01.2021 12:48 Ответить
случше уж сразу Богуцкую назначить, чтобы пиндец экономике страны настал мгновенно и бесповоротно)))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:18 Ответить
Це крик відчаю. Відомо, що потопельник і за соломинку вхопиться. Хоч Саакашвілі не соломинка, але діагноз такий, що влада тоне і шукає за що (кого) вхопитися. Чи допоможе потопельнику соломинка?..
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
шо, опять карлсон к малышу вылетает на подмогу
показать весь комментарий
12.01.2021 12:28 Ответить
У Карлсона пропеллер поизносился. Он не жужжит и предпочитает тихо получать зряплату за нифиганеделание
показать весь комментарий
12.01.2021 12:51 Ответить
- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво! Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу! А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:22 Ответить
Саакашвили нормальный??? Ну, извините.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:35 Ответить
В крайнім випадку це не шмигаль!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:38 Ответить
Богутская иди на хутор ,вместе с Сааком и всей шоблой зелёных во главе с Зеленским 😡
показать весь комментарий
12.01.2021 12:38 Ответить
мнение КОНТУЖЕНОЙ НА ВСЮ голову нам очень важно
показать весь комментарий
12.01.2021 12:39 Ответить
Объясните им хоть кто-нибудь, что премьером должен быть хозяйственник, а не популист и истерик. Никакого отношения Михо не имел к экономике Грузии в бытность президентом. А тот, кто этим занимался может помочь только через шаманов.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:41 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:45 Ответить
объяснить истеричке и популистке, что популист и истерик не нужен? Это будет сложно .
показать весь комментарий
12.01.2021 12:46 Ответить
Хотя....... пусть назначат, в любом случае лучше не будет. А хуже настанет при любом их премьере. Но хоть прекратится у народа истерия насчет Михо. Еще одна прививка, тоже на пользу пойдет. Да и похоронит власть Нелоха быстрее.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:33 Ответить
"За время работы Кабмина Шмыгаля у нас выработался алгоритм зашкваров. Кабинет принимает какое-либо идиотское решение; депутаты нашей фракции готовятся возмутиться; СМИ раскачивают напряжение; народ выходит на протест; фракция ищет любые пути воздействия на Кабмин (но только не отставка)... Напряжение нарастает до максимума; ОП придумывает быстрое и эффективное решение; Кабмин отступает; напряжение затухает..."
показать весь комментарий
12.01.2021 12:44 Ответить
Это их общая и единственная мозговая извилина
показать весь комментарий
12.01.2021 12:53 Ответить
"В дерьме депутаты, которые выбрали этот Кабмин и допустили критическую ситуацию..."Источник: https://censor.net/ru/n3241239 так в чем дело лизонька,читай Конституцию.:всего лишь одно голосование вашего моносброда по резолюции о недоверии Кабмину и шмыгаль энд компани фсьо. Мабуть сердешная забыла, что в Украине парламентско-президентская форма правления.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:45 Ответить
Ну кого ж призначати, як не "реХварматАра"?

А ось і зразок його реХворм.
28.12.2020

"Саакашвілі: треба звільнити Кривоноса з РНБО."
показать весь комментарий
12.01.2021 12:48 Ответить
Навіяло анекдот щодо Саакашвілі.

- Ким ви раніше працювали?
- Популізатором.
- А чому вас звільнили?
- Не тому лизнув...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:03 Ответить
Эта Богуцкая наверное лишнее выпила на новы год!! Какой Саакашвили??.. Этот ворюга и неадекват, Карлсон на крыше, устроит вам такую перестройку и реформы, по примеру Грузии, что всем тошно будет!! Они там, В Грузии, до сих пор не могут отойти от президента-придурка Саакашвили!!!! ??
показать весь комментарий
12.01.2021 12:49 Ответить
у вас же все государство в вотсапе, то есть в смартыоне, и что не помогает комуницировать?
и кто же выдвинул и пропихнул всех этих кренделей в кабмин не подскажете?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:49 Ответить
Бедная Лиза...
Ведро где?...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:53 Ответить
Вяжет...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:54 Ответить
для бандіта ахмєтова прем'єр і нє глух, і нє слєп.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:55 Ответить
Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6718
показать весь комментарий
12.01.2021 12:58 Ответить
Саме сміщно що у більшості народу навіть і такої черти або ізвилини не видно буде коли взять і поставить на місце отого депутата...)))) На ша країна ще не далеко убігла від кацапшини ...біжим тільки язиком як і там
показать весь комментарий
12.01.2021 13:03 Ответить
Тут із нею частково можна погодитись. Єдине, що додам від себе - прем"єр не лише глухий і сліпий, а й тупий і нікчемний.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:13 Ответить
Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4665Прем'єр глухий і сліпий. Потрібен нормальний. Наприклад, Саакашвілі, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9468
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
Если Шмыгаль "глух и слеп", то Саакашвили точно не немой. Страна не выдержит ещё одного PR-дрочера
показать весь комментарий
12.01.2021 13:30 Ответить
Тільки уявіть, що в голові у цієї тупої хмизди, що вона вважає Саакашвілі нормальним.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
А що у тебе в голові? Поїдь у Грузію й побачиш, що побудував Саакашвілі. І подивись на Україну. Після бариги й при Зе. Що зроблено?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:48 Ответить
Нам потрібен Лукашенко!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:41 Ответить
Усыпите ее кто нибудь
показать весь комментарий
12.01.2021 13:37 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 13:40 Ответить
Не змогла дочитати, але вже зрозуміло, на що воно працює. Бубачка хороший - це кабмін поганий.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:43 Ответить
а как же Жуля? она никому не позволит занять эту сладкую должность!
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
Эта "больная на всю голову" отрицала коронавирус, теперь агитирует за "реформатора", чей офис реформ только проедает наши деньги. "Друг Трампа" и раньше для страны был чемоданом без ручки, а теперь - это бомба в руках зелёных обезьян.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:30 Ответить
я тоже так думаю - если уже устраивать полный 3,14здец в стране - то всеосяжный и всеохоплюючый. думаю, назначение саакашвили вполне его приблизит, возможно он станет брать деньги не от всех попало олигархов а только от украинских. ведь счет за обед у саакашвили как три украинских пенсии... и он любит пожрать...
показать весь комментарий
12.01.2021 19:39 Ответить
Все верно...ГЛУП !!! и слеп-очки носит...
показать весь комментарий
12.01.2021 23:39 Ответить
слова Богуцкой да к Богу! вот тогда дубинские и еже с ним обгадятся и вой поднимут нешуточный...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 