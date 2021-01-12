В Украине в 2020 году провели более 200 операций по трансплантации костного мозга, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что в 2020 году в Украине было произведено более 200 операций по трансплантации костного мозга.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, благодаря трансплантации костного мозга восстанавливаются стволовые клетки, которые были разрушены или высокодозной химиотерапией или радиотерапией, ведь они могут убивать не только раковые клетки, но и здоровые.

По словам министра, в Украине делают два вида трансплантаций костного мозга: аутологичную, когда пациент получает собственный костный мозг, и аллогенную - от донора.

Степанов рассказал, что сейчас в Украине функционирует 6 центров трансплантации костного мозга: Национальная детская специализированная больница МОЗ "Охматдет" (Киев), Национальный институт рака МОЗ (Киев), Черкасский областной онкологический диспансер, Институт патологии крови и трансфузионной медицины НАМНУ (Львов), Киевский центр трансплантации костного мозга и киевский областной онкологический диспансер.

По данным Минздрава, всего в 2020 году в Украине было произведено 204 операции по трансплантации костного мозга.

"Конечно, потребность не полностью обеспечена, поэтому продолжает действовать программа лечения за рубежом. В 2020 году 182 пациента были отправлены на трансплантацию костного мозга за границу - это больше, чем в любые предыдущие годы. Например, в 2019 году это было 162 пациента, а в 2018 году - 110", - отметил министр.

По словам Степанова, в течение 2021 в Украине планируют увеличить количество операций с трансплантаций костного мозга до 480, из которых 30 - аллогенные.

