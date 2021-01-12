РУС
Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба

Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет о недопустимости поучительного тона в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в эфире 1+1.

"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко. - Ред.) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - отметил глава МИД.

Ранее Лукашенко заявил, что с Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен сам президент Украины.

Также читайте: Украина ведет переговоры с 15 странами относительно трудовой миграции, - глава МИД Кулеба

Беларусь (8017) Зеленский Владимир (21968) Лукашенко Александр (3646) Кулеба Дмитрий (2882)
+11
Колективний Зеленський: рот Мендель, мозок Єрмака, а ніздрі - самого Зеленського.)))
показать весь комментарий
12.01.2021 11:39 Ответить
+8
Самодостаточная політіческая фігура.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:35 Ответить
+6
Это лучшая шутка года....
показать весь комментарий
12.01.2021 11:40 Ответить
Правила форума Совет форумчан
и совершенно бесполезными. товарищ не умеет учиться. просто так мозги заточены - на неумении учиться. и с этим ничего не поделать.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:35 Ответить
Самодостаточная політіческая фігура.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:35 Ответить
Это лучшая шутка года....
показать весь комментарий
12.01.2021 11:40 Ответить
вы не знаете кто это
Лукашенку немає сенсу нічому повчати Зеленського, всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними, - Кулеба - Цензор.НЕТ 852
показать весь комментарий
12.01.2021 12:00 Ответить
разница между ними в том, шо бульбохуйло трускавцы не кончали )
показать весь комментарий
12.01.2021 11:36 Ответить
А сам Зеленський щось може пробекати у відповідь, чи без посередників працювати не вміє?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:36 Ответить
Колективний Зеленський: рот Мендель, мозок Єрмака, а ніздрі - самого Зеленського.)))
показать весь комментарий
12.01.2021 11:39 Ответить
так лотож...зеленого кловуна хоть дурни-но демократически избрали.
а лукаш сидит на отжатом кресле и еще перья подымает
показать весь комментарий
12.01.2021 11:39 Ответить
Вам выбрали Беня,телевизор и сериал...ну и как куйло попросил....любой кроме Порошенко...А если так не считаете,то в Украине всё ещё хуже.Чем вы гордитесь ЗЕбилами-предателями? Пусть Кулеба за ЗЕльку и кадырову тогда ответил бы.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:56 Ответить
где видно ,что гордимся? я о том,что лука,рейдернувший главное кресло беларуси не имеет права вякать на избранных на всемирно признанных демократических выборах.
а нащот телевизера-ну расскажи мне,что в беларуси не кацапский телевизор выборы определяет...причем все кандидаты были прокацапскими.некоторые напрямую из прёмгаза.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:02 Ответить
Беларусь пишется с заглавной,как и Украина-это первое.Лука имеет право вякать на Зелю даже лично....как и МЫ на них.И заметьте,он Украину никогда плохим словом не называл,в отличие....Зеля-не Украина,Лука-не Беларусь.Не покупайте электроэнергию,топливо,продукты,технику....и своё не продавайте,раз Беларусь враги Украине.Это будет честно.Но в политике честно только у глупых бывает.И заметьте одну несуразицу о влиянии рашаТВ в Беларуси(с ваших фантазий)...за 5 месяцев протестов, вы не увидили ни ОДНОГО власовского триколора.Это просто ФАКТ.И вае прокацапские кандидаты тоже не Омане договариваются.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:27 Ответить
я где то в своем что плохое про Беларусь сказал?или про беларусов?только про луку.тогда чего ты возбудился?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:31 Ответить
Снова не то.Надо смотреть на ситуацию....по ситуации.Мы хоть всю эмаль сегодня от злости на хитрожопа с зубов постираем,а ничего не изменим.Нет предпосылок для его устранения сегодня,кроме снайпера.Ну не сбежит он как Янук....он не трус и не марионетка куйла....как многим кажется.Его политика пооста кк марлевые трусы-доить чужую корову не отдавая своё молоко.Да самозванец,но вся вертикаль власти под ним,элиты и военные с мусорами в шоколаде.В табурете только одна ножка пока подпилена-это ненависть большинства беларусов.Но этого мало.Теперь рассмотрим вопрос снайпера или внезапной кончины....хаос,борьба за власть,дележка портфелей,не дадут лаптеногие нам привести прозападного патриота.И кто будет противостоять....балаболы нетные?Его можно считать негодяем,мудаком,диктатором.....но он ТОЧНО не предатель и не ляжет под лаптей.Это мне важнеее всего СЕГОДНЯ.А с ним потом.Просрать страну из-за амбиций и слабоумия идиотов не хочется.Вот ЭТИ ЖЕ самовлюбленые пингвины в 94 сами беды и натворили.Ну вам ли не понимать этого свежим примером.Просрали Пороха,сметуны атаманы.....теперь только картинки и возмущения на Цензор.Зеля всех устраивает,все в договорняках давно с хлебушком..от юли-жули до олежи тягниВбока.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:23 Ответить
да,все будет,и передел,и предательства,и хаос...но другого пути нет.все страны по этому пути шли,и сша в том числе.кроме разве что ю.кореи и японии..больше того скажу,и Украине,пока у самих реставрация,тоже лука выгоден,в смысле стабильности хотя бы северного фланга.
сложно все...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:39 Ответить
Рад,что понимаешь.Вот именно так и сложилось.Две лопаты у нас....одна с собственным навозом,вторая с гавном страны-тварюги.Цель у них проста...с помощью народа загнать луку в угол,чтобы обратился за помощью и ввести войска.Выходишь из солидарности и понимаешь,что сам себе уши морозишь.Все просто.И вам опасно сегодня дергаться.Лапти снова используют ситуацию для дестабилизации и коридора в Крым.А жертв сколько будет .И заметь,среди истинных патриотов Украины...как всегда.Лучших людей Украины.А зебилы,опожоповцы,рюзькомировцы будут только пердеть в диван,хихикать,подстрекать и РАДОВАТЬСЯ. Пусть их зеля до прободной язвы мразей добивает.Здравые были за Пороха,они умом не обделены,проживут.Ждём Байдена,а там по ходу картина сама нарисуется.Не губите лучших.Главная цель не у нас граждскую войну развязать....а в Левиафании.Слава Украине!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:16 Ответить
героям слава!
жыве беларусь!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:27 Ответить
извини,это привычка-игнорировать большую букву.
нужно делать над собой усилие
показать весь комментарий
12.01.2021 15:30 Ответить
Tichanovka jest prozapadni kandidat ja znaju sto govoriu.Predstavitelstvo im otkrojem kak sssr vremana mi imeli svoji ambasadi.Mi finansirujem ejio jesli xotyte pravdi
показать весь комментарий
12.01.2021 13:04 Ответить
Припиніть обливати брудом Зеленського!
Я не встигаю лайкати.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:39 Ответить
А що ж ви хотіли після новорічного відосика-гундосика...
Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7929
показать весь комментарий
12.01.2021 11:44 Ответить
Справді немає змісту повчати того, хто апріорі не здатний до навчання.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:48 Ответить
Правильно сказал Кулеба. Пусть Лукашонка скажет спасибо, что Украина ПОКА не ввела санкции против Бульбаруси, как это сделали страны ЕС. Заметно, что после этого тон старого маразматика сменился с откровенных оскорблений на "менторско"-поучительный. Сидел бы себе, самозванец, прикрыв анус хвостом, пока не допрыгался.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:51 Ответить
те що санкції і досі не введені - помилка України
показать весь комментарий
12.01.2021 15:04 Ответить
Нет никакой "помылки". В данном случае Украина действует сугубо в рамках своих экономических интересов. Как Мерхель с СП-2, к примеру. Тем более, нас на европейский рынок в полной мере не пускают. Где покупать то же дизтопливо будем, а? И главное- РАДИ ЧЕГО? Ради Светки Тихановской, которая не знает, чей Крым?
Всё правильно делает Зеля. В данном случае. Наконец-то Украина превращается из объекта в геополитический субъект.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:47 Ответить
Уважаемый Кулеба, а зачем вы реагируете на высеры садиста, не солидно для министра.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:53 Ответить
Пат і Паташонок.
Лукашенку немає сенсу нічому повчати Зеленського, всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5152
показать весь комментарий
12.01.2021 11:57 Ответить
бо в нього вже є свій куратор в кремлі
показать весь комментарий
12.01.2021 12:00 Ответить
У них на двох один куратор
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
не трогайте вову , он безнадёжно болен ...у него буковель головного мозга
показать весь комментарий
12.01.2021 12:01 Ответить
Ну да..он учёный! Все ходит по цепи кругом..бениной...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:11 Ответить
Лука ясно, уже утиль, припадающий пылью.
Ну а Кулеба, что таким себе "Письковым" при Зеленском поставлен ? И не ведите себя как пресловутая кремлевская "Лошадь", пан Кулеба. Вы, на данный момент - главный дипломат Украины, а не нянька, подлизатель и подмыватель зеленого лыжника. На эти перепалки у Зелоха есть Дерьмак, на крайний случай Мендюль...
Пусть он, она этим и занимаются, а не решают судьбу Украины на международных переговороах имея всего лишь статус президентского завхоза и его секретутки.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:11 Ответить
Та то не тільки Лукашенку не варто вчити Зеленського, бо Зеленський в принципі не здатен навчатись в силу своїх розумових і інтелектуальних здатностей.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
Не ожидал увидеть здесь стольких, поддерживающих картофельного фюрера.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
Не нуууу это вы зряяяя! А пощекотать топорными усами в чувтсвенных местах? У Зеленского есть такой опыт???
показать весь комментарий
12.01.2021 12:31 Ответить
да, зєлоха вже пізно вчити, його треба гнати нй.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:54 Ответить
"но чем далее, тем далее " Мендель уже и нашему МИДу тектсы пишет))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:31 Ответить
Україна повинна імплементувати в своє законодавство санкції, впроваджені нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:56 Ответить
Кулеба! зеленському до Лукашенка, як мосьці до слона.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:46 Ответить
 
 