Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет о недопустимости поучительного тона в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в эфире 1+1.
"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко. - Ред.) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - отметил глава МИД.
Ранее Лукашенко заявил, что с Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен сам президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а лукаш сидит на отжатом кресле и еще перья подымает
а нащот телевизера-ну расскажи мне,что в беларуси не кацапский телевизор выборы определяет...причем все кандидаты были прокацапскими.некоторые напрямую из прёмгаза.
сложно все...
жыве беларусь!
нужно делать над собой усилие
Я не встигаю лайкати.
Всё правильно делает Зеля. В данном случае. Наконец-то Украина превращается из объекта в геополитический субъект.
Ну а Кулеба, что таким себе "Письковым" при Зеленском поставлен ? И не ведите себя как пресловутая кремлевская "Лошадь", пан Кулеба. Вы, на данный момент - главный дипломат Украины, а не нянька, подлизатель и подмыватель зеленого лыжника. На эти перепалки у Зелоха есть Дерьмак, на крайний случай Мендюль...
Пусть он, она этим и занимаются, а не решают судьбу Украины на международных переговороах имея всего лишь статус президентского завхоза и его секретутки.