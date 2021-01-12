Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет о недопустимости поучительного тона в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в эфире 1+1.

"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко. - Ред.) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - отметил глава МИД.

Ранее Лукашенко заявил, что с Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен сам президент Украины.

