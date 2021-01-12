4,9 млн из 14,9 млн домохозяйств в Украине получают льготы и субсидии на оплату коммуналки, - Минсоцполитики
По состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.
В то же время Государственная служба статистики оценивает количество домохозяйств в Украине на уровне 14,9 млн.
Таким образом, льготами и субсидиями пользуются примерно треть домохозяйств Украины (около 4,9 млн).
По данным пресс-службы Минсоцполитики, средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн.
Льготники получают скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).
За цей час вартість газу (по грудень 2020, принаймі в моєму регіоні) взимку (бо літом споживання газу без опалення мінімальне) коливалась від 6569,36 до 8888,73, тобто, не дуже суттєво. Ось тільки два роки тому моя матуся при пенсії 2900 сплачувала взимку 500-600 грн. комунальних платежів (звичайно, з урахуванням субсидії), минулого року при пенсії 2980 - біля 1200, а цього року при пенсії 3120 - 2200 (3000 нарахувань - 800 грн. субсидії)
Це вже кінець епохи бідності, чи вже початок епохи процвітання, щось ніяк не зрозумію.
Выступающий с "предложением" ввести с 1 февраля" 2021 схемы "хаб-минус" для определения цены на газ откровенно лжет. Основная масса повышения цены газоснабжения для бытового потребителя связана не с ценой на газ, а с повышением именно тарифов для облгазов на доставку и транспортировку газа на 80% введенное с 01.01.2021 утвержденное 25 ноября 2020 года. Более того согласно постановления №3014-3057 от 24.12.2019.г. (введеного в действие с 01.01.2021 г.) будет взиматься не зависимо от использования или неиспользования газовой сети по факту ее наличия (!!).
Кроме того Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 квт. для тарифов на электроэнергию
Запитайте у людей на вулиці , хто отримав субсидію за грудень ?
Таких немає !
Оформляешься безработным, едешь зарабатывать в Польшу а жена оформляет субсидию!
стульясубсидии.
У меня соседний дом ведомственный, 120 квартир. Завод с успехом обанкротился. Как оказалось, последние 2 года полученные деньги за коммуналку никуда не перечислял. У всех долг за коммуналку неподъемный. 70% жильцов пенсионеры, остальные остались без работы.
Долг только за отопление в среднем 35 000грн. Субсидия не положена.
Чи знову старенька пісенька на тему - відібрати і поділити?
Вот прям Порошенко наверное поставил себе задачу разрушать украинские семьи и так строго следит за выполнением своего коварного плана Спросил что они имеют в виду под "заставляют". Оказалось, что зебилы массово разводятся, и супруг с более высокими доходами выписывается, а оставшаяся супруга-безработная подает на субсидию, но при этом продолжают жить как и до того, семьей
Вот что Порох проклятый наделал Коварный какой барыга.
Надеюсь, при Зеленском им стало жить легче.
Вот такая у нас "соціальна держава"... Все по Ленину, по социал-демократически: "государственно-капиталистические монополии")))
Но потом субсидию начали резать сильно почти 2 года назад и отобрали постепенно
почти у 90% семей. И по новым постановам КМУ (при Гройсмане) им уже пофиг, что
ты безработный, больной или у пенсионера кто-то еще прописан. Они
требуют миллион бумажек лишь бы отказать. Поэтому на выборах президента во 2-м туре реально голосовало 70% против Порошенко, а 3% - за Зеленского. Меня умиляют тролли на Цензоре, которые глумятся над 73%. Какие же вы бесы!
Но сейчас тарифы от Сатаны остались и увеличиваются, а субсидиям - писец!!!
Я в мае 2013 предрекал (среди своих знакомых), что в воздухе пахнет революцией и будет киргизкий вариант. Так и случилось потом с осени.
Сейчас они затягивают гайки и это закончится Майданом-3. Когда сразу после выборов родители Зеленского остались в Кривом Роге, я понял, что ничего Вова делать не будет и будет то болото, которое уже 30 лет и даже хуже. Если бы он что-то изначально б хотел изменить, он бы спрятал родителей и семью в Израиле или США. А так - очередной мыльний пузырь.
Украинцы заслуживают на такую власть, потому-что в странах, где население - не рабы, не допустили бы такого глумления над собой. Смеетесь над Белорусской "революцией"? А мы лучше?