4,9 млн из 14,9 млн домохозяйств в Украине получают льготы и субсидии на оплату коммуналки, - Минсоцполитики

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В то же время Государственная служба статистики оценивает количество домохозяйств в Украине на уровне 14,9 млн.

Таким образом, льготами и субсидиями пользуются примерно треть домохозяйств Украины (около 4,9 млн).

По данным пресс-службы Минсоцполитики, средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн.

Льготники получают скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).