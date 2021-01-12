РУС
Новости
3 948 13

На горнолыжном курорте "Захар Беркут" на Львовщине остановился подъемник с 14-ю людьми, всех спасли. ФОТО

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил об остановке подъемника на горнолыжном курорте "Захар Беркут" в с.Волосянка Сколевского района во вторник утром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В 09:25 в с.Волосянка… остановился подъемник с 14 сотрудниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. В настоящее время все лица сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь", - написал Козицкий в Facebook.

По его словам, обстоятельства остановки подъемника выясняются.

На горнолыжном курорте Захар Беркут на Львовщине остановился подъемник с 14-ю людьми, всех спасли 01

В то же время, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что кресельный подъемник на горе Захар Беркут возле с.Волосянка остановился 12 января в 10:00, в уже в 10:35 все 14 человек с кресельного подъемника были сняты. Все они, по данным спасателей, были работниками этого кресельного подъемника. В настоящее время специалисты принимают меры по восстановлению работы канатной дороги.

На горнолыжном курорте Захар Беркут на Львовщине остановился подъемник с 14-ю людьми, всех спасли 02

Температура воздуха в ходе спасательной операции составляла 2 градуса мороза. От ГСЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Как сообщалось, 74 человека, в том числе 13 детей, застряли 1 января на остановившемся кресельном подъемнике в пгт Славское Сколевского района Львовской области и были сняты спасателями в течение двух с половиной часов после аварии.

На горнолыжном курорте Захар Беркут на Львовщине остановился подъемник с 14-ю людьми, всех спасли 03
На горнолыжном курорте Захар Беркут на Львовщине остановился подъемник с 14-ю людьми, всех спасли 04
Фото: сайт МВД

курорт (119) МВД (9345) Козицкий Максим (98) Львовская область (3015)
Топ комментарии
+3
краще б клована підвісили на під`йомнику
12.01.2021 11:43 Ответить
+2
Бєні невигідний конкурент, от і вставлятиме палки в колеса Антонову. А гори звичайно стрімкіші у Славському!
12.01.2021 12:39 Ответить
+1
"всех спасли" Люблю такі заголовки.

Ну застрягли на годину. І що? Буває.
12.01.2021 11:51 Ответить
Маски не все одели?
12.01.2021 11:43 Ответить
краще б клована підвісили на під`йомнику
12.01.2021 11:43 Ответить
Зе-нарік зубчату передачу обісцяв?
12.01.2021 11:45 Ответить
"всех спасли" Люблю такі заголовки.

Ну застрягли на годину. І що? Буває.
12.01.2021 11:51 Ответить
Старе обладнання. Це ті позорники, які тормозять Антонову будувати конкурента Буковеля !
12.01.2021 11:56 Ответить
https://biz.liga.net/all/all/article/bitva-za-sneg-i-500-mln-pochemu-vladelets-okko-tri-goda-ne-nachinaet-stroit-svoy-bukovel Битва за снег и $500 млн. Почему владелец ОККО три года не начинает строить свой Буковель

======================================================================
Власники "Захар Беркуту" бояться інвестицій Антонова... Тож будуть нові підйомники а це конкуренція для совкового "Захар Беркуту"
12.01.2021 12:00 Ответить
При тому, що схили в Славському цікавіші, ніж в Буковелі - міг би бути крутіший курорт!
12.01.2021 12:15 Ответить
Бєні невигідний конкурент, от і вставлятиме палки в колеса Антонову. А гори звичайно стрімкіші у Славському!
12.01.2021 12:39 Ответить
якщо на фото траса для каталки - то це дуже сумне видовище
12.01.2021 12:35 Ответить
Я тоже глянул Капец, я как бы вообще не понимаю зимнего отдыха в том виде как он у нас - выпучив глаза, обязательно сьездить на Карпаты, чтобы оттуда кинуть гордое фото с лыжами аки "царь мира". У меня в селе в снежные годы, по снегу характерного цвета трактора ездиют с навозом
12.01.2021 12:48 Ответить
а якшо отак?
На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували - Цензор.НЕТ 4961На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували - Цензор.НЕТ 6292
12.01.2021 13:12 Ответить
Ні, траси для каталки там нормальні. От тільки гармат немає і, відповідно, снігу мало або взагалі немає, бо гори відносно низькі порівняно, наприклад, з Драгобратом. На Драгобраті, до речі, гармат також немає. А витяг на Захарі старий і небезпечний. Я на тому витягу колись теж зі сторонньою допомогою примудрився травму отримати.
12.01.2021 13:51 Ответить
під підйомником не може бути траси (принаймні по тех.стан.). І таки дійсно, то не траса.
Але як вже тут відписались - на тому курорті дуже рідко снігу буває вдосталь.
12.01.2021 14:03 Ответить
 
 