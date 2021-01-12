На горнолыжном курорте "Захар Беркут" на Львовщине остановился подъемник с 14-ю людьми, всех спасли. ФОТО
Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил об остановке подъемника на горнолыжном курорте "Захар Беркут" в с.Волосянка Сколевского района во вторник утром.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"В 09:25 в с.Волосянка… остановился подъемник с 14 сотрудниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. В настоящее время все лица сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь", - написал Козицкий в Facebook.
По его словам, обстоятельства остановки подъемника выясняются.
В то же время, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что кресельный подъемник на горе Захар Беркут возле с.Волосянка остановился 12 января в 10:00, в уже в 10:35 все 14 человек с кресельного подъемника были сняты. Все они, по данным спасателей, были работниками этого кресельного подъемника. В настоящее время специалисты принимают меры по восстановлению работы канатной дороги.
Температура воздуха в ходе спасательной операции составляла 2 градуса мороза. От ГСЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Как сообщалось, 74 человека, в том числе 13 детей, застряли 1 января на остановившемся кресельном подъемнике в пгт Славское Сколевского района Львовской области и были сняты спасателями в течение двух с половиной часов после аварии.
Фото: сайт МВД
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну застрягли на годину. І що? Буває.
======================================================================
Власники "Захар Беркуту" бояться інвестицій Антонова... Тож будуть нові підйомники а це конкуренція для совкового "Захар Беркуту"
Але як вже тут відписались - на тому курорті дуже рідко снігу буває вдосталь.