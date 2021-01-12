Отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму, - пресс-служба КС. ДОКУМЕНТ

Стоимость отдыха главы КС Александра Тупицкого за весь период составляет 242 116,43 грн, а не 300 тыс. грн в сутки, как ранее сообщали СМИ.

Об этом информирует пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что Тупицкий до 13 января отдыхает с семьей в Дубае в отельном номере с видом на море.

"В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", - подчеркивают в пресс-службе.

"Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) Председателя Конституционного Суда Украины в декабре 2020 года составил 433 538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку", - добавляют в КС.

Также, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью.

Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.