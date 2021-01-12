Отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму, - пресс-служба КС. ДОКУМЕНТ
Стоимость отдыха главы КС Александра Тупицкого за весь период составляет 242 116,43 грн, а не 300 тыс. грн в сутки, как ранее сообщали СМИ.
Об этом информирует пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.
В частности отмечается, что Тупицкий до 13 января отдыхает с семьей в Дубае в отельном номере с видом на море.
"В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", - подчеркивают в пресс-службе.
"Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) Председателя Конституционного Суда Украины в декабре 2020 года составил 433 538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку", - добавляют в КС.
Также, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью.
Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Тупицкий с женой покинули Украину и вылетели в ОАЭ.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
Ау, пресс-служба!
А где вычеты из этой суммы на оплату астрономических коммунальных услуг нескольких квартир и особняков Тупицкого, питание всей семьи (не черный же хлеб они едят), заправку и обслуживание нескольких дорогих авто, карманные расходы и т.д.?
Или когда САМ с отдыха приедет и САМ СЕБЕ любимому про СЕБЯ постфактум бАмагу подпишет?
Слід зауважити, що формально все наче і законно, бо ці гроші начислені в відповідності з законом про КС і законом про судоустрій (розділ ХІІ, п.24), які підписав... не Зеленський, а Порошенко в 2016 і 2017 роках, як "оклад 75 прожиткових мінімумів на січень 2020року" + доплата за стаж, за посаду, за ступінь... але протирічить ст.24 про рівноправ'я громадян України (і фактично всім фундаментальним статтям Конституції І і ІІ розділів) і ділить громадян України на клани, які живуть по різних законах, що фактично перетворює Україну в тоталітарну мафіозно-феодальну державу.
PS. І стане зрозумілою вся брехливість і аморальність ПеПо і порохоботів, які рядяться в патріотів і демократів, а насправді є брехливою тоталітарною зграєю, яких Україна і українці цікавлять лише як джерело наживи.
клани...https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0 касти
Из дорогого:
Из дорогого:

Королівська вілла з 4 спальнями та власним басейном € 10 979 (за сутки, в пересчёте на гривни -- где-то в район 300 тыщ и будет)
Но учитывая, что у него ЗП лоховская и надо экономить, то есть и
Сімейні апартаменти з 2 спальнями та видом на Пальму 700-900 евров в сутки.
Хотя лично мне слабо верится, что такой непростой кекс будет отдыхать как лох...
Тут вопрос насущный наклевывается, КОГДА СТЕПАНОВ РАЗРЕШИТ ЛОХТОРАТУ ЛАМПОЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКУПАТЬ?
Ой, не могу.
Он над вами глумиться, а ЗЕбилы, как жвачные животные, даже не мычат.
Потомки казаков, ё-мое..
В первую очередь, нужно это всё скинуть с себя. Допустим, как Порошенко в Европу мотнулся и... похудел, и помолодел то как! Вот это я понимаю оздоровление и с умом потраченные деньги. Нахрена те Дубаи и Мальдивы, если жир висит, отрыжка, газы, и яйца только в зеркало видно?))
А похорони?
