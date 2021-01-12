С 15 января все прибывающие в Англию должны иметь отрицательный тест на COVID-19, - посольство Великобритании

Отрицательный результат теста на Covid-19 обязателен к предъявлению с 15 января для поездки в Англию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Великобритании в Украине в Facebook.

"Требование об обязательном тестировании на COVID-19 перед поездкой в ​​Англию вступает в силу с 15 января

С 4:00 по Гринвичу в пятницу, 15 января, все путешественники, прибывающие в Англию, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который был сделан перед поездкой.

Тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или эквивалентного диагностического стандарта и должен проводиться не ранее чем за три дня до вылета", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что вскоре пассажиры и перевозчики получат инструкции относительно требований к тестам и формата результатов.

"Требование относительно негативного теста на COVID-19 пока касается только путешествующих в Англию. Подробнее о правилах прибытия в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию будет объявлено в ближайшее время - пожалуйста, следите за нашими страницами.

Пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров, должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результатов тестов. Сейчас это касается и путешественников из Украины", - отметили в посольстве.