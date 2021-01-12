РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5069 посетителей онлайн
Новости
4 795 61

"Слуга народа" Кравчук о санкциях США против Дубинского: Его шаги и высказывания часто не совпадали с позицией фракции

"Слуга народа" Кравчук о санкциях США против Дубинского: Его шаги и высказывания часто не совпадали с позицией фракции

Шаги и высказывания нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "Слуга народа". Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский", – сказала Кравчук.

По ее словам, депутаты фракции еще не обсуждали вопрос о введении санкций против Дубинского.

Также она отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Также читайте: Дубинский о причинах санкций США: "Лживые доносы аферистов"

Автор: 

Слуга народа (2668) Дубинский Александр (430) Кравчук Евгения (368)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
"Слуга народа" Кравчук о санкциях США против Дубинского: Его шаги и высказывания часто не совпадали с позицией фракции - Цензор.НЕТ 8584
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
+24
Тату, я випадково влучив каменем у Лексус -- відійди, хлопчик, я тебе не знаю ))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:17 Ответить
+22
У фракции есть позиция? Это у сборища сосен, парикмахеров, и просто клинических идиотов?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тату, я випадково влучив каменем у Лексус -- відійди, хлопчик, я тебе не знаю ))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:17 Ответить
Таки да, сцут уроды. Аж поджилки трясутся

Не имел, не состоял
Не был, не был, не был, не был
Даже рядом не стоял
показать весь комментарий
12.01.2021 12:44 Ответить
Шмаркли теперь за километр будут обходить бениного цуцика, шобы не ставить под угрозу отдых в Майями...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:18 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о санкциях США против Дубинского: Его шаги и высказывания часто не совпадали с позицией фракции - Цензор.НЕТ 2229
показать весь комментарий
12.01.2021 12:20 Ответить
Вся надежда на сша, наши зелохи до конца жизни будут голосовать за клоунов.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
Для меня остается загадкой, какие спецтехнологии использовала ФСБ РФ в предвыборной компании на пост президента Украины и каким местом думало насiление, когда во время семилетней войны с православной Московией избирало Верховным Главнокомандующим гражданина, который четырежды «откосил» от службы в армии, высмеивал с коллегами-лицедеями на сцене жертв Голодомора и свои повестки в военкомат, не принимал Присягу на верность Украинскому народу, не умеет обращаться с оружием, никогда в жизни не носил военную форму и не ходил строевым шагом?
У меня не укладывается в голове, как педагоги и медики Украины, интеллигенция - «соль земли», имеющая высшее, а некоторые высшее экономическое образование, могли поверить предвыборным обещаниям инородца, что в случае избрания Главой государства пианиста, играющего «грушеоколачивателем» на клавишном струнном инструменте, он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Пан Виталий Портников на своей передачи озвучил, что евреи, в большинстве своем, космополиты. У них нет чувства патриотизма ни к стране своего временного проживания, ни любви к своей исторической Родине - Израилю. Поэтому они предпочитают эмигрировать не в Эрец-Исраэль, где их сыновей и дочерей ожидает призыв в армию, а в США.
Бывший министр соцполитики, депутат «Оппоблока», «угольная и майонезная принцесса» пани Королевская обещала семь лет назад повысить размер пенсий до 500.00 ЕВРО, а зарплаты до 1000.00 ЕВРО. Неужели Наташа ничему не научила пересiчних громадян?
«Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее» (Евангелие от Луки Лук.14:34).
показать весь комментарий
12.01.2021 17:15 Ответить
Разум уникален, глупость бесконечна.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:50 Ответить
У своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:

-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?

-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?

-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?

-За що СБУ отримує гроші з наших податків?

-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?

Запитання - риторичні!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:59 Ответить
коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
Да козел він, однозначно!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:18 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о санкциях США против Дубинского: Его шаги и высказывания часто не совпадали с позицией фракции - Цензор.НЕТ 8584
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
мама не любит санкции????
показать весь комментарий
12.01.2021 12:33 Ответить
это не партия а сброд... они умудрились собрать в свои ряды одну шантропу.. хотя такой же и возглавил
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
Как "величайший" ее собрал -- такая и партия. Каков поп - таков приход.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:45 Ответить
Та зебильониш большинства вообще не знает, клоун зиц-председатель.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:42 Ответить
И полетел отработанный ган..он по ржавым трубам.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
У фракции есть позиция? Это у сборища сосен, парикмахеров, и просто клинических идиотов?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
та пагадите...ну им же инструкции для зазубривания раздают))) (вот вам и общая легенда типа...позиция....или поза?)))))))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:34 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про санкції США проти Дубінського: Його кроки і висловлювання часто не збігалися з позицією фракції - Цензор.НЕТ 1288
показать весь комментарий
12.01.2021 14:02 Ответить
"Анал с Дубинским - табу?"
показать весь комментарий
12.01.2021 14:33 Ответить
Позиции нет, но есть пози : раком - когда их, на коленях - когда у кого то
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
І ця зелена прикидається дурочкою, як і їхній през, який мовчить про члена своєї партії.
Бєніна шавка не тільки висловлювала думку у соцмережах, а і реально втручалась в справи США.

На фото Деркач вместе с Дубинским, проводят брифинг по так называемым «пленкам Порошенко-Байдена»:

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/138221341_3584169438346365_5569269837205369305_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BPdSii9fl0IAX9MSdYO&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=a84be5fc8ba94b2afb68afcbcc905e5b&oe=6024BF5C
показать весь комментарий
12.01.2021 12:20 Ответить
а чому тоді не вигнали з фракції ? дядя Беня не дозволяє ?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:20 Ответить
Вот зешкварки уже и открещиваются от бешенной черноротой собаки. Вы там к Бужанскому. Шевченко, Третьяковой да и вообще ко всему своему зверинцу внимательней присмотритесь.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:21 Ответить
Ну так треба скоріше відмежуватися,а то мало ли що))А ще відмовтеся від олігархічних бонусів які вам до зп капають.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:21 Ответить
Таааак. Оказывается слугам снова в штанишки нагадили? Интересно, Пороха приплести удастся?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:21 Ответить
канешна... это ж личный враг амеб их вожака-инфузории )))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:36 Ответить
это бесовская откорячка.как извинения может прокатить побивание собачьего рота камнями
показать весь комментарий
12.01.2021 12:22 Ответить
И вообще он не из нашей фракции ))) Я думаю, кого мне их отмазки напоминают? Так это ж детский сад ! У детей даже иногда получше получается.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
для тех, кто не совсем шарит в английском - перевожу.
- Да, мистер Байден, мы начали е**ть Дубинского в его собачий рот прямо сейчас.
Спасибо.

"Слуга народу" Кравчук про санкції США проти Дубінського: Його кроки і висловлювання часто не збігалися з позицією фракції - Цензор.НЕТ 3036
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
Эти наперегонки побежали стучать.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про санкції США проти Дубінського: Його кроки і висловлювання часто не збігалися з позицією фракції - Цензор.НЕТ 7322
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
Обосралась жопа бени. А так кудахтал.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
🤡🤢🤥шуты смехотворные ! После вашего «не дурачка какого-то» , который заявлял , что имеет 100% своего прокурора , «будем всех бомбить « …, больше никто в мире вас «слуг недоразвитых » серьезно не воспринимает
показать весь комментарий
12.01.2021 12:27 Ответить
Осуждаем аморальное поведение и распутный образ жизни товарища Дубинского. Коллектив колхоза "Зеленый звиздец".
показать весь комментарий
12.01.2021 12:27 Ответить
Шедеврально і влучно
Мій респект
показать весь комментарий
12.01.2021 12:31 Ответить
Вот оно, гнусное лицо кровавого американского империализьма!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:28 Ответить
Тепер вже офіційно!
У фракції СН є агенти Кремля... Скоро такі санкції Штати введуть до всяких там Бужанських, Єрмаків, Зеленських та ін.

п.с. обіс.......рались слуги Бєні. Бєня всіх з собою загребе у буцегарню в Огайо !
показать весь комментарий
12.01.2021 12:29 Ответить
Нда...если и ваше все тоже будет молчать про это,то звиздец вам к лету прилетит)
показать весь комментарий
12.01.2021 12:29 Ответить
Вырвано из контекста. Каждый имеет право на ошибку. Это не в компетенции президента. И вообще это виноват Порошенко 😁
показать весь комментарий
12.01.2021 12:30 Ответить
Наскільки пам'ятаю, підсанкційні депутини були в свій час ще у фракції ригів, і більше ні в кого. Це вам вирок усім, неповажні шлюхі-на-роту.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:31 Ответить
Прийде час і вони так будуть говорити про зеленського.
Оце саме той випадок, коли точно можна сказати: " Дубінський. Зеленський. Какая разница?"
показать весь комментарий
12.01.2021 12:31 Ответить
Там ше за зрив "операції по вагнерівцям" сюрпризи (санкції) будуть скоро... Я вже не кажу про тих хто "слуга світового афериста номер один Бєні" !
показать весь комментарий
12.01.2021 12:32 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про санкції США проти Дубінського: Його кроки і висловлювання часто не збігалися з позицією фракції - Цензор.НЕТ 6328
показать весь комментарий
12.01.2021 12:34 Ответить
Це він Зе показує де його місце і натякає на те, що треба йому робити? Дуже влучне фото... ОПОЖОПАМ - підготуватися. Вони у черзі за Зе@Co....
показать весь комментарий
12.01.2021 13:03 Ответить
Очень даже совпадали.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:35 Ответить
А чи співпадають з позицією фракції слова Зе про "100% мого генпрокурора"? А розслідування прокуратурою справи проти сина Байдена співпадає? А злив інфи про Байдена Рудольфу Джуліані співпадає?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:42 Ответить
"Зелібобіки своїх не кидають" , а просто здають з усіма нутрощами , які-ж огидні ці тварини .
показать весь комментарий
12.01.2021 12:42 Ответить
тогда тебе вопрос на засыпку
- а почему Зеля не сдает воров и агентов путина - таких как Татаров, Ермак, Венидиктову, Портнова и др?
Тонет вместе с ними..
показать весь комментарий
12.01.2021 12:49 Ответить
Там киля в тви вопит,что его овоч уволил по совету Байдена)))))а тут некоторые вопили ,что старик -отправил и овоча на ростов,и Трампа в конкретную сраку...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:43 Ответить
санкции-транзакции это всё хорошо но как реально это отразится на их карьере?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:45 Ответить
Возьми поп-корн и наберись терпения... Все самое лучшее только начнется после 21.01.21...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:05 Ответить
реально это отразится на карьере зекретина)т к это еще просто привет ему передали -далi буде...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:06 Ответить
После этой даты высшее музобразование члена не спасет его владельца от исполнения танго со шваброй в жопе.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:06 Ответить
Якщо його в найближчі дні не виключать з фракції - значить це просто тупе мекання.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:26 Ответить
Собачий рот бабло косил больше остальних.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:37 Ответить
Вот уже о Дубинском говорят в прошедшем времени, а через пару дней уже и не вспомнят кто он был такой, эта говорящая жЕпа коломойского
показать весь комментарий
12.01.2021 16:34 Ответить
Хоч ти завали свою пащеку, триндун білобрисий, ще твоїх комуняцьких висерів тут не вистачало.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:30 Ответить
Америка прямым текстом сказала, что несколько депутатов украинского парламента, это агенты кремля.
При этом, названы имена и введены персональные санкции.
А президент, глава парламента Украины и глава партии к которой относятся эти депутаты, засунули в жопу языки и молчат!
Только отдельные шавки из числа слуг уродов тявкают, открещиваясь от своих соратников.
показать весь комментарий
15.01.2021 23:05 Ответить
 
 