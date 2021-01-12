"Слуга народа" Кравчук о санкциях США против Дубинского: Его шаги и высказывания часто не совпадали с позицией фракции

Шаги и высказывания нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "Слуга народа". Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский", – сказала Кравчук.

По ее словам, депутаты фракции еще не обсуждали вопрос о введении санкций против Дубинского.

Также она отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

