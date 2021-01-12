РУС
Замглавы администрации Путина Козак прибыл в Берлин на встречу советников "нормандской четверки"

Замглавы администрации Путина Козак прибыл в Берлин на встречу советников "нормандской четверки"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, сообщил журналистам представитель посольства России в ФРГ.

"Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", - сообщили в ведомстве.

Отметим, украинская сторона еще не сообщала о визите главы Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о Козаке: "Есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы"

Будет Ермака инструктировать как половчее Украину сдать, так чтобы и Зеленский и его недалёкие избиратели ничего понять не успели.
12.01.2021 12:39 Ответить
Шеф Ермака прибыл.
12.01.2021 12:41 Ответить
Что у Козака, что у Ермака морды ну совсем не фсбшные
12.01.2021 12:45 Ответить
хремль не интересуют ни открытие КПП, ни обмен пленных, только выборы и только особый статус, то ради чего козак и приехал так что будет дальнейшее додавливание Украины на закрепление на законодательном уровне формулы Штанмайера под которой подписался преЗЕдент
хремль не интересуют ни открытие КПП, ни обмен пленных, только выборы и только особый статус, то ради чего козак и приехал так что будет дальнейшее додавливание Украины на закрепление на законодательном уровне формулы Штанмайера под которой подписался преЗЕдент
12.01.2021 12:53 Ответить
Торопятся гниды до инавгурации Байдена все решить
12.01.2021 12:56 Ответить
Надеюсь Джо Байден - наконец назовет что есть Россия и чем она занимается! И кто все эти Козаки!
12.01.2021 12:58 Ответить
А когда украинская сторона сообщала нам о том что она делает? Как всегда впервые узнаем из кремлевских СМИ что они там подписали. Или вы наивно думаете ************ Козак приехал а Ермак его там уже не ждет в гостиннице?
12.01.2021 12:59 Ответить
 
 