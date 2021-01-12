Замглавы администрации Путина Козак прибыл в Берлин на встречу советников "нормандской четверки"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, сообщил журналистам представитель посольства России в ФРГ.

"Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", - сообщили в ведомстве.

Отметим, украинская сторона еще не сообщала о визите главы Офиса президента Андрея Ермака.

