Замглавы администрации Путина Козак прибыл в Берлин на встречу советников "нормандской четверки"
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, сообщил журналистам представитель посольства России в ФРГ.
"Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", - сообщили в ведомстве.
Отметим, украинская сторона еще не сообщала о визите главы Офиса президента Андрея Ермака.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак о Козаке: "Есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы"
хремль не интересуют ни открытие КПП, ни обмен пленных, только выборы и только особый статус, то ради чего козак и приехал так что будет дальнейшее додавливание Украины на закрепление на законодательном уровне формулы Штанмайера под которой подписался преЗЕдент
А когда украинская сторона сообщала нам о том что она делает? Как всегда впервые узнаем из кремлевских СМИ что они там подписали. Или вы наивно думаете ************ Козак приехал а Ермак его там уже не ждет в гостиннице?