Госпотребслужба о заболеваемости COVID-19 в Киеве: Все идет согласно прогнозам. Это рост после праздников
В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 898 новых случаев коронавируса, что более чем вдвое больше, чем днем ранее - 371. При этом глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам.
Об этом Рубан заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в Киеве не фиксируют резкого роста заболеваемости.
"Все идет согласно прогнозам. Этот рост после каникулярного периода и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не быстрый, а медленный рост заболеваемости", - заявил Рубан.
Он добавил, что увеличение числа новых заражений, согласно прогнозам, будет фиксироваться со среды с некоторым снижением в субботу-воскресенье.
"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", - добавил Рубан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Е мае..ховайся..