Госпотребслужба о заболеваемости COVID-19 в Киеве: Все идет согласно прогнозам. Это рост после праздников

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 898 новых случаев коронавируса, что более чем вдвое больше, чем днем ранее - 371. При этом глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам.

Об этом Рубан заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Киеве не фиксируют резкого роста заболеваемости.

"Все идет согласно прогнозам. Этот рост после каникулярного периода и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не быстрый, а медленный рост заболеваемости", - заявил Рубан.

Он добавил, что увеличение числа новых заражений, согласно прогнозам, будет фиксироваться со среды с некоторым снижением в субботу-воскресенье.

"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", - добавил Рубан.