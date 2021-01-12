РУС
1 385 9

Госпотребслужба о заболеваемости COVID-19 в Киеве: Все идет согласно прогнозам. Это рост после праздников

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 898 новых случаев коронавируса, что более чем вдвое больше, чем днем ранее - 371. При этом глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам.

Об этом Рубан заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Киеве не фиксируют резкого роста заболеваемости.

"Все идет согласно прогнозам. Этот рост после каникулярного периода и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не быстрый, а медленный рост заболеваемости", - заявил Рубан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выявлено 898 случаев, среди заболевших 37 детей и 22 медика, - Кличко. КАРТА

Он добавил, что увеличение числа новых заражений, согласно прогнозам, будет фиксироваться со среды с некоторым снижением в субботу-воскресенье.

"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", - добавил Рубан.

карантин (16729) Киев (26138) Госпродпотребслужба (261) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Я і без ваших прогнозів знав що так і буде.
12.01.2021 12:54 Ответить
Какие прогнозы, когда у вас сплошное вранье в статистике? А что будет, интересно, после отдыха дебилов в Бенином Буковеле? Добьем недобитое?
12.01.2021 12:54 Ответить
Тупое мычание,не более. А чего на праздники локдаун не объявили? 95 квартал как раз "капусту" косил?
12.01.2021 12:57 Ответить
Кличко привез с быдлохарькова. Там ковидный труп кернеса где только не таскали, нарушая все карантинные правила.
12.01.2021 13:02 Ответить
Держспоживслужба про захворюваність на COVID-19 у Києві: Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після свят - Цензор.НЕТ 5359
12.01.2021 13:03 Ответить
Я тут пообщался с людьми выполняющими для правительства важную работу и потому осведомленными: локдаун будут продлевать до лета...Решение давно принято.
12.01.2021 13:23 Ответить
С тем, кто в это не верит: готов заключить пари у нотариуса: ставлю 2000 грн против 1 грн...
12.01.2021 13:26 Ответить
Народ потусовался. Кроме похмелья еще и ковид
12.01.2021 14:28 Ответить
А после Буковеля что привезут?
Е мае..ховайся..
12.01.2021 14:29 Ответить
 
 