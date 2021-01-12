РУС
Ермак прибыл в Берлин на встречу советников глав государств "нормандской четверки"

Глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Берлин для консультаций советников лидеров стран "нормандского формата".

Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Укриана".

По ее словам, о подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.

Также замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Берлин (227) переговоры (5153) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1313) Козак Дмитрий (76)
***, ето какой-то сюр. Завхоз президентской канцелярии приехал для консультаций глав государств нормандской четверки.

По-моему что нелоху, что ермаку пора по пуле в лоб запускать
Украину сдавать приехал?
агент кремля Єрмак поїхав звітувати шефам своїм!
агент ГРУ РФ "Козырь" прибыл для получение инструкций из Центра...
Він би здав,якби від нього щось залежало...А так буде як завжди - екскурсіі,горілка,тьолкі,п"яні базари і в самому кінці розважливі,обережні інтерв"ю,де в черговий раз підкреслять значимість України і її "партнерів" і обісруть рашку...
У своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:

-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?

-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?

-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?

-За що СБУ отримує гроші з наших податків?

-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?

Запитання - риторичні!
У нас завхоз решает вопросы внешней и внутренней политики, а его "работодателю" некогда - он устает
Привіз скрепки, кнопки та стоси паперу.
Завгосп-багатоверстатник...
И спросу с него нет.
это не сюр, а лютый пипец
шпионские игры
Єрмак прибув на явку для зустрічі з куратором- так потрібно читати цю новину
Анекдот згадала:

Штірліц йшов на явку з агентом. Він одразу його впізнав. На расєі знову були перебої з милом.
А кто это - ермак ? Какие его конституционные полномочия при его должности ?
Не ну не Зеленскому же ботинки лыжные снимать и на такую ерунду отвлекаться.
хто такий єрмак? Це просто жах.
Ху із ДЄРЬМАК?
ФСБ-шник, який керує країною, поки ВАЗеленський корчить з себе втомленого "турботою" про нарід презЕдента.
Так, ми це знаємо. А от чи знають це Зебіли та зебілочки? Хотілося б, шоб хтось з них нам пояснив, чому фсбшник керує країною.
Не пояснять. Це неможливо пояснити. Та сподіваюсь, що прочитають і прийдуть до тями. Тому і пишу.
Почему в Украине выбирают президентов, а не сразу глав их администраций?
А на Кримі відбулась землетруска.
Знов поїхав здавати Україну. Знову привезе нову формулу здачі, як не штрейкбрехера то ще якогось ..ра.
А что этот надсмотрщик за туалетами в Администрации Президентв делает в Берлине?
Якесь кацапське збіговисько.
Україна в Берліні ніким не представлена.
А для них України вже і не існує.
Поехал на встречу с куратором !
Получит задание на 2021 год....
Ермак на нары должен прибыть ! Только на нары !
А в это время где-то в Буковели...
Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 14
головний секретут Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліна для консультацій Зрадників
Ермак прибыл в Берлин

а как хочется прочитать:
Ермака прибили в Берлине....
Хайль Гитлер, гер Ермак!!!
Я же говорил что если Козак прибыл в Берлин то предатель Ермак минимум уже сутки в Берлине сидит и постель греет
Вопрос!
Шо цей ЗАВХОЗ робить в еврожопi
приїхав виродок отримувати вказівки від *****?
