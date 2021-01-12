Ермак прибыл в Берлин на встречу советников глав государств "нормандской четверки"
Глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Берлин для консультаций советников лидеров стран "нормандского формата".
Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Укриана".
По ее словам, о подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.
Также замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".
На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:
-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?
-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?
-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?
-За що СБУ отримує гроші з наших податків?
-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?
Запитання - риторичні!
По-моему что нелоху, что ермаку пора по пуле в лоб запускать
Штірліц йшов на явку з агентом. Він одразу його впізнав. На расєі знову були перебої з милом.
Україна в Берліні ніким не представлена.
Получит задание на 2021 год....
а как хочется прочитать:
Ермака прибили в Берлине....
Шо цей ЗАВХОЗ робить в еврожопi