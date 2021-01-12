Ермак прибыл в Берлин на встречу советников глав государств "нормандской четверки"

Глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Берлин для консультаций советников лидеров стран "нормандского формата".

Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Укриана".

По ее словам, о подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак

Также замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак во вторник прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".