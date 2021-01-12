Возвращение режима ПСО по газу может привести к разрыву сотрудничества с МВФ, – СМИ

Если Кабмин примет постановление о введении цены газа для населения по формуле "хаб минус" (по цене европейской биржи минус цена транзита из-за рубежа), это лишит Украину шансов на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в статье "Газовый вопрос: зачем власть хочет закрыть рынок газа вопреки международным обязательствам", опубликованной "РБК-Украина". Согласно этой публикации, введение формулы "хаб минус" означает возобновление режима поставок по специальным обязательствам, который был отменен по требованию МВФ.

"Возобновление ПСО окончательно подорвет надежду на продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Ведь отмена регулирования цены газа для бытовых потребителей была одним из ключевых условий Меморандума между Украиной с МВФ, подписанного 02.06.2020 года (пункт 27а)", – говорится в статье.

Также, согласно публикации "РБК-Украина", идея возможного решения Кабмина с активной поддержкой Банковой противоречит закону рынке природного газа (№329-VIII) и Европейской директиве 2009/73/ЕС "О либерализации рынка природного газа".

"Наивно полагать, что европейские партнеры просто так закроют глаза на отказ Украины от соблюдения достигнутых договоренностей", – резюмирует автор.

Напомним, 11 января Министерство энергетики внесло на рассмотрение правительства проект постановления о введении режима поставок газа по специальным обязательствам, согласно которому цена газа для населения будет рассчитываться по формуле "хаб минус". На данный момент цена определяется формулой "хаб плюс" (то есть европейская цена, включающая стоимость транзита газа).