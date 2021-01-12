РУС
Возвращение режима ПСО по газу может привести к разрыву сотрудничества с МВФ, – СМИ

Если Кабмин примет постановление о введении цены газа для населения по формуле "хаб минус" (по цене европейской биржи минус цена транзита из-за рубежа), это лишит Украину шансов на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в статье "Газовый вопрос: зачем власть хочет закрыть рынок газа вопреки международным обязательствам", опубликованной "РБК-Украина". Согласно этой публикации, введение формулы "хаб минус" означает возобновление режима поставок по специальным обязательствам, который был отменен по требованию МВФ.

"Возобновление ПСО окончательно подорвет надежду на продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Ведь отмена регулирования цены газа для бытовых потребителей была одним из ключевых условий Меморандума между Украиной с МВФ, подписанного 02.06.2020 года (пункт 27а)", – говорится в статье.

Также, согласно публикации "РБК-Украина", идея возможного решения Кабмина с активной поддержкой Банковой противоречит закону рынке природного газа (№329-VIII) и Европейской директиве 2009/73/ЕС "О либерализации рынка природного газа".

"Наивно полагать, что европейские партнеры просто так закроют глаза на отказ Украины от соблюдения достигнутых договоренностей", – резюмирует автор.

Напомним, 11 января Министерство энергетики внесло на рассмотрение правительства проект постановления о введении режима поставок газа по специальным обязательствам, согласно которому цена газа для населения будет рассчитываться по формуле "хаб минус". На данный момент цена определяется формулой "хаб плюс" (то есть европейская цена, включающая стоимость транзита газа).

Топ комментарии
+16
Всего один вопрос - а где наш, украинский газ, о котором они так радостно вещали? Они гонят его в Европу или продают нам, но по европейским ценам?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:01 Ответить
+11
они ещё не возобновили сотрудничество а уже срывают... мастера спорта по зашкварам
показать весь комментарий
12.01.2021 12:59 Ответить
+6
МВФ то шахрайська структура що фінансує корумповані уряди країн третього світу з метою підпорядкування цих країн інтересам світових фінансових конгломератів ... в Україні цій шайці шахраїв цікава її земля та природні сировинні ресурси ... а населення їх цікавить тільки з метою ЗНИЩЕННЯ , що "наші" "уряди" з великим задоволенням виконують
показать весь комментарий
12.01.2021 13:15 Ответить
а почему удален мой нейтральный коментарий про продажных журналюг?????
показать весь комментарий
12.01.2021 13:21 Ответить
Значит не очень наверное кому то понравилось )))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:22 Ответить
а почему удален мой нейтральный коментарий про продажных журналюг?????
************
Хтось впізнав себе у вашому коментарі.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:36 Ответить
У вас в Германии.Бедная Меркель.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
Нашему правительству до бедной Меркель, как уровень жизни украинцев до немецкого.
Сидеть в стране которая повезла во взятках и абсурдных законах и насмешке над людьми, и хаять канцлера крупнейшего экономически развитого государства Европы, может только человек без мозгов.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:27 Ответить
Ну тебе из Германии виднее ,спору нет.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:31 Ответить
Ты знаешь по чему я в Германии ?
Ты знаешь на долго ли я тут ?
Ты знаешь что я тут делаю ?
Ты совершенно не понимаешь, но оно тебе и не нужно , но видя другой флаг, ты делаешь выводы.
Немцам по барабану кто ты, от куда ты, во что ты одет, какая у тебя прическа и что ты кушаешь, по тому что это личное дело каждого, это называется свободой.
А у нас обсудят, обгадят, упрекнут ...
Что бы я тут не делал, это мое личное дело, я не нарушил закон не одной страны.
Я живу по закону, а не по мнению соседа или незнакомого мне человека.
Продолжайте обсуждать и упрекать людей, так как старость твоя предречена на перед, сидеть у подъезда, и назначать проходящих людей кто проститутка а кто наркоман.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
Я знаю как живут в Германии ! Я прожил там 9 лет.И сидеть тем более у подьезда точно не буду! У меня нет подьезда. И мне глубоко плевать ,что ты там делаешь.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:43 Ответить
За 9 лет так и не научился в трусы людям не заглядывать ?
Писдун ещё тот .
Пока, удачи не желаю
показать весь комментарий
12.01.2021 14:45 Ответить
Насчет писдуна,ты по себе не суди.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
На моей памяти был единственный Президент, который послал МВФ куда подалее. Это Президент Республики Гана Нана Акуфо-Аддо, которого народ уважает, а потому, он переизбран на новый срок, в декабре 2020-го.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:21 Ответить
МВФ не може сказати: підняйте пенсії, бо нелохи кажуть нема грошей. Вони кажуть: поставте реальні ціни на комуналку, а ті гроші, що компенсуються олігархам з бюджету дайте людям. Шановні МВФ йдіть у ср№ку.(С)
показать весь комментарий
12.01.2021 13:31 Ответить
це означає, що беня з ахметкою будуть керувати тут довічно,
поки їх не "з'їсть" черговий пуйло зза поребрика
показать весь комментарий
12.01.2021 13:46 Ответить
кл слово-может
показать весь комментарий
12.01.2021 13:32 Ответить
...Если Кабмин примет постановление о введении цены газа для населения по формуле "хаб минус" (по цене европейской биржи минус цена транзита из-за рубежа), это лишит Украину шансов на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом..... А не треба людям впарювати той газ який закуповують на хабах в Європі. Тим газом нехай ахтєтки з хвірташами топлять. А людям дайте хоча б той газ, що видобувають на Полтавщині.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:38 Ответить
Так он дороже ,чем Европейский! Для снижения цены его смешивают с Европейским.И не слушайте юльку аферистку.Ну и на выборах не выбирайте клоунов!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:21 Ответить
Как дороже? А вонЯ казала Шо вААЩе за гривню куб буде продавати...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:25 Ответить
Ціна газу має бути такою якою вона є на ринку..
Але і зарплата має бути відповідно ринковою,
що склалась на відповідному ринку..
Якщо газ за цінами Європи, то і зарплати відповідні..

І вимагати потрібно нормальних заплат, а не газових подачок..

А хто заважає нормальним зарплатам в Україні ?
Судді і "вища рада правосуддя" , менти, прокурори, і зеля, яких їх кришує
і не хоче нічого міняти..
показать весь комментарий
12.01.2021 13:43 Ответить
Ашо, оно было, то сотрудничество? Ишо, вот токо этого ПСО гнхватало? Ашож тогда в прошлом году денех не дали?

Потому что у тебя лицо скучное (с)
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
Саме цього й добивається бєня. Не даремно ж його шавки так підтримували призначення Вітренка міністром.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
Убрать налоги, минимизировать чиновников, открыть двери для инвесторов и ву-а-ля Украина - "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА"!)))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:29 Ответить
"говорится в статье" и "резюмирует автор".
И это, мля, первоисточник !!! Дальше можно не читать...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:43 Ответить
Шесть лет, сказки про реверс газа из Европы)) отбор российского газа , начинается сразу на нашей территории, но платим, как за европейский.)))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:49 Ответить
Українцям впарюють український газ, але роблять вигляд, начебто цей газ прогнали трубами до Амстердаму, він там перетворився на амстердамський газ із амстердамською ціною, і додавши ціну за транспортування з Амстердаму, вішають лапшу на вуха, що це "ринкова ціна". Махровий мухльож. І всі це знають.
Так само можна запровадити "ринок хліба". Наш український хліб віртуально транспортувати до Голландії, там він начебто отримуватиме амстердамську ціну, потім додавати ціну за транспортування хліба з Нідерландів, - і вуаля, - хлібина буде коштувати 100 гривень! Ловкость рук, і нікаково мошеннічєства!
А, ше сказати, шо підняття ціни на хліб, - це вимога МВФ!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:54 Ответить
Во первых хлеб не продают.Я тебя разочарую ,что рынок зерна построен точно по такой же схеме,средняя цена в мире + наценка биржи. А цена хлеба у нас уже давно ,по цене мировой и да же дороже.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:16 Ответить
Совсем там охренели в МВФ! Так пусть покупают с наценкой Украина+
показать весь комментарий
12.01.2021 15:01 Ответить
Они просто денег не дадут и к этому все идет.А закончится все это как и везде в мире у недоразвитых стран-дефолтом. Для неохреневших поясняю ,просыпаешся утром ,а доллар по 100 .Следующая зарплата в 2022 году ,а пенсии пенсам в 2030.Или просить у х-ла ,он даст на своих условиях как зеку.Вот к этому все и ведут.А виноват ты и тебе подобные выбравшие клоуна недоумка.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:21 Ответить
Наценку Ротердам+, перенести им на цену Украина+Ротердам, и пусть платят ЕС или ВЗАИМОЗАЧЁТ.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:04 Ответить
Ну так млять ради разрыва сотрудничества вся эта барьба и затеяна!
показать весь комментарий
12.01.2021 16:40 Ответить
