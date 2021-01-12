Возвращение режима ПСО по газу может привести к разрыву сотрудничества с МВФ, – СМИ
Если Кабмин примет постановление о введении цены газа для населения по формуле "хаб минус" (по цене европейской биржи минус цена транзита из-за рубежа), это лишит Украину шансов на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом говорится в статье "Газовый вопрос: зачем власть хочет закрыть рынок газа вопреки международным обязательствам", опубликованной "РБК-Украина". Согласно этой публикации, введение формулы "хаб минус" означает возобновление режима поставок по специальным обязательствам, который был отменен по требованию МВФ.
"Возобновление ПСО окончательно подорвет надежду на продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Ведь отмена регулирования цены газа для бытовых потребителей была одним из ключевых условий Меморандума между Украиной с МВФ, подписанного 02.06.2020 года (пункт 27а)", – говорится в статье.
Также, согласно публикации "РБК-Украина", идея возможного решения Кабмина с активной поддержкой Банковой противоречит закону рынке природного газа (№329-VIII) и Европейской директиве 2009/73/ЕС "О либерализации рынка природного газа".
"Наивно полагать, что европейские партнеры просто так закроют глаза на отказ Украины от соблюдения достигнутых договоренностей", – резюмирует автор.
Напомним, 11 января Министерство энергетики внесло на рассмотрение правительства проект постановления о введении режима поставок газа по специальным обязательствам, согласно которому цена газа для населения будет рассчитываться по формуле "хаб минус". На данный момент цена определяется формулой "хаб плюс" (то есть европейская цена, включающая стоимость транзита газа).
Хтось впізнав себе у вашому коментарі.
Сидеть в стране которая повезла во взятках и абсурдных законах и насмешке над людьми, и хаять канцлера крупнейшего экономически развитого государства Европы, может только человек без мозгов.
Ты знаешь на долго ли я тут ?
Ты знаешь что я тут делаю ?
Ты совершенно не понимаешь, но оно тебе и не нужно , но видя другой флаг, ты делаешь выводы.
Немцам по барабану кто ты, от куда ты, во что ты одет, какая у тебя прическа и что ты кушаешь, по тому что это личное дело каждого, это называется свободой.
А у нас обсудят, обгадят, упрекнут ...
Что бы я тут не делал, это мое личное дело, я не нарушил закон не одной страны.
Я живу по закону, а не по мнению соседа или незнакомого мне человека.
Продолжайте обсуждать и упрекать людей, так как старость твоя предречена на перед, сидеть у подъезда, и назначать проходящих людей кто проститутка а кто наркоман.
Писдун ещё тот .
Пока, удачи не желаю
поки їх не "з'їсть" черговий пуйло зза поребрика
Але і зарплата має бути відповідно ринковою,
що склалась на відповідному ринку..
Якщо газ за цінами Європи, то і зарплати відповідні..
І вимагати потрібно нормальних заплат, а не газових подачок..
А хто заважає нормальним зарплатам в Україні ?
Судді і "вища рада правосуддя" , менти, прокурори, і зеля, яких їх кришує
і не хоче нічого міняти..
Потому что у тебя лицо скучное (с)
И это, мля, первоисточник !!! Дальше можно не читать...
Так само можна запровадити "ринок хліба". Наш український хліб віртуально транспортувати до Голландії, там він начебто отримуватиме амстердамську ціну, потім додавати ціну за транспортування хліба з Нідерландів, - і вуаля, - хлібина буде коштувати 100 гривень! Ловкость рук, і нікаково мошеннічєства!
А, ше сказати, шо підняття ціни на хліб, - це вимога МВФ!