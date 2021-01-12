В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина
В Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac, которою закупила Украина.
Об этом пишет издание Вloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Издание подчеркивает, что таковы данные местного испытания. Однако в нем приняли участие только 1620 человек в стране. Отмечается, что это слишком мало для значимых данных.
Как сообщалось, в Бразилии данная вакцина на поздних стадиях испытаний показала эффективность 78%. Такие данные получили на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.
Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.
да еще и с нарушением закона Украины.
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про публічні закупівлі" * четко устанавливает систему закупок в ст 1. " До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать: 1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад;"Исходя из этого министерство здравоохранения перечислившее деньги вне конкурсных процедур этот Закон нарушило. Должностные лица виновные в этом - Степанов, Ляшко, должны быть привлечены к ответственности. Не привлечение их к ответственности - точный признак "преступной ассоциации" управляющей Украиной. * https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
А главное, степанов и тут вешает лапшу зебилам (деньги - в карман, а зебилам - сказочки):
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
Потом окажется, что от китайчатины вобще вероятность "незаболеть/сдохнуть" равна 50/50.
На самом деле это немалые деньги, а эти уроды даже не представляют сколько будет желающих вакцинироваться этой вакциной. Количество "потенциальных клиентов" тает с каждым новым днём ))
отакот!
Где закупила?
Когда и куда можно пойти сделать прививку моим родителям , да и себе?