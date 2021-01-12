В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина

В Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac, которою закупила Украина.

Об этом пишет издание Вloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Издание подчеркивает, что таковы данные местного испытания. Однако в нем приняли участие только 1620 человек в стране. Отмечается, что это слишком мало для значимых данных.

Как сообщалось, в Бразилии данная вакцина на поздних стадиях испытаний показала эффективность 78%. Такие данные получили на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.

