РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5098 посетителей онлайн
Новости
4 513 36

В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина

В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина

В Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac, которою закупила Украина.

Об этом пишет издание Вloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Издание подчеркивает, что таковы данные местного испытания. Однако в нем приняли участие только 1620 человек в стране. Отмечается, что это слишком мало для значимых данных.

Как сообщалось, в Бразилии данная вакцина на поздних стадиях испытаний показала эффективность 78%. Такие данные получили на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Moderna ожидает, что ее вакцина обеспечит годовой иммунитет к COVID-19

Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кампании по вакцинации населения от COVID-19 стартовали уже более чем в 40 странах мира, - ВОЗ

Автор: 

вакцина (3815) Индонезия (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Максим Степанов жулик. Йому однаково що, у кого і по чому купляти. Його цікавлять тільки "відкати" від багатомільярдних централізованих закупок по лініїї МОЗ. Саме і лише для цього його там поставили. Який він "професіонал" усі уже бачать...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:07 Ответить
+6
Ну усьо. Іншого виходу немає. Тре спутніка брати. Задорого. Вони зробили все що могли. Наші майстри спорту.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:04 Ответить
+6
Т.е. еще ниже заявленной Китаем.

Потом окажется, что от китайчатины вобще вероятность "незаболеть/сдохнуть" равна 50/50.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну усьо. Іншого виходу немає. Тре спутніка брати. Задорого. Вони зробили все що могли. Наші майстри спорту.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:04 Ответить
Нормальные типы, выбирают между Спутник V и этой бормотухой, прям как настоящие МС по борьбе с короной
показать весь комментарий
12.01.2021 13:13 Ответить
степанов уже закупил зебилам синовак по двойной цене и с єффективностью "ступника5"))
да еще и с нарушением закона Украины.
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про публічні закупівлі" * четко устанавливает систему закупок в ст 1. " До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать: 1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад;"Исходя из этого министерство здравоохранения перечислившее деньги вне конкурсных процедур этот Закон нарушило. Должностные лица виновные в этом - Степанов, Ляшко, должны быть привлечены к ответственности. Не привлечение их к ответственности - точный признак "преступной ассоциации" управляющей Украиной. * https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
и судя по инфе - есть два важных фактора:
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

А главное, степанов и тут вешает лапшу зебилам (деньги - в карман, а зебилам - сказочки):
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:27 Ответить
Одну нельзя, другие не продают, давайте хоть шо нибудь и то в будущем.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:04 Ответить
УРРРА ...ПОБЬЄДА зелупленої шайки
показать весь комментарий
12.01.2021 13:06 Ответить
Накрутят процентов 500 и будут колоть кто не вакцинировался хер куда устроищься или выедешь.вот как нужно бабки зарабатывать
показать весь комментарий
12.01.2021 13:06 Ответить
Максим Степанов жулик. Йому однаково що, у кого і по чому купляти. Його цікавлять тільки "відкати" від багатомільярдних централізованих закупок по лініїї МОЗ. Саме і лише для цього його там поставили. Який він "професіонал" усі уже бачать...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:07 Ответить
))) не будет удивительно, если степанов скажет, шо они только эти 65% и будут использовать для вакцинирования. а 35% просто отправят на полки эпицентра для свободной продажи.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:07 Ответить
а чего вы так эпицентр не любите ))) 35 % ..пффф.. маловато будет ))))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
терпеть не могу эту помоечку ))) это истории )) пару раз там был. первый раз мну кассирша сонная достала, каждую укупорку с лампочкой открывала и сравнивала номиналы, а явно дебильный "охранник" рядом со мной стоял и чуть ли не в карманы заглядывал, пока я ему не сказал, шо стандартный лист сухой штукатурки, который я украл, спрятан у мну во внутреннем кармане )). второй раз жена пласмассовое ведёрко себе зашла купить. на кассе оказалось, шо к нему ещё должна и крышечка в комплект входить, которую она провтыкала взять. тут уже это жену достало )) она говорит, - та мне ведёрко это вообще -то надо, крышечка и нафиг не нужна. кассирша, такая же сонная, как и мну была попалась (уверен они там все одинаковые) и начала - "тооооо выыыы шооооо, заааплаатите зааа й за крышшшшшшеееечку, а брааать їїїїїї не будетееее? )))) жена уже тоже была достатая и этой кассиршей и "цербером" уже ей в сумочку заглядывающим, сказала, шо - да, да! заплатю! а кришечку вам на пам'ять оставляю!! . и тода кассирша - нууууу як хооооочете. выбила чек и давай себе дальше дремать на своей кассе. бдительный "цербер", кажись, у неё ёщё был и чек попросил проверить, после такого услышанного диалога ))) после того, эта помоечка больше никогда не посещалась и стала для нас обох обьектом стёба по поводу "эпицентровского сервиса". я просто у знакомых повыспрашивал потом где нормальные человеческие магазинчики есть и потом только в них всё покупали. более "лядской" канторы по отношению к покупателям, чесно, мну больше не попадалось ))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:34 Ответить
я когда-то гвоздики-саморезики и пр. там покупал...попросил помочь консультанта )))) помог ))) так драпал что какую-то хрень завалил....ах так! я тогда сам взвешивал-паковал )))) на кассе такое же сонное перепроверяло и вызвало того ж переляканого бегуна перепроверить))) оказалось все хорошо и правильно...но долго и нудно...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
))) ну мы так тогда и поняли, шо у всех тамошних "работников" времени горы и убивать его ещё и у покупателей они "всегда готовы!". и это без трускавецких курсов ))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
Т.е. еще ниже заявленной Китаем.

Потом окажется, что от китайчатины вобще вероятность "незаболеть/сдохнуть" равна 50/50.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:08 Ответить
плюс... возможность получить вместо заявленной... благотворительно-навязанный рашеский фуфловакцин..
показать весь комментарий
12.01.2021 13:11 Ответить
синовак з китайської - супутник V
показать весь комментарий
12.01.2021 13:12 Ответить
Пусть ЗЕ первым колется нею, ну или российским дерьмом, которое так продвигает мертвечук
показать весь комментарий
12.01.2021 13:08 Ответить
спасіба партіі радной за доброту і ласку!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:09 Ответить
Спасибо тогда не надо таких вакцын, а вот клоуну двойную дозу пожалуйста и его долбодятлам
показать весь комментарий
12.01.2021 13:12 Ответить
Поздно. Уже заказали. По цене дороже Файзера через прокладки. Долго Супрун с этим боролась...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:27 Ответить
Я очень сомневаюсь что вакцину уже заказали. Скорее всего это очередной пустой трёп от Степанова.
На самом деле это немалые деньги, а эти уроды даже не представляют сколько будет желающих вакцинироваться этой вакциной. Количество "потенциальных клиентов" тает с каждым новым днём ))
показать весь комментарий
12.01.2021 15:11 Ответить
Ну это очень зря. Когда речь идет о фирмах-прокладках, у нас деньги чудесным образом находятся. Вы на самом деле уже сами все сказали: "на самом деле это немалые деньги".
показать весь комментарий
12.01.2021 20:45 Ответить
Принимайте чайную ложку асфальтобетона перед просмотром видосиков, и тихо шурша ползите на кладбище по новым дорогам😁
показать весь комментарий
12.01.2021 13:12 Ответить
людішкі пєрєдохнут, а дарогі астануцца!
отакот!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
85% ... 65% ... спутнік ... новічьок - а починалось все так непогано і відкати вже порахували
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна - Цензор.НЕТ 9784
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
Такакаяразніца? Головне, що за ціною американської, і Супрун не заважає отримати відкат через богатирьову та Ко.
В Індонезії заявили про 65% ефективності COVID-вакцини Sinovac, яку закупила Україна - Цензор.НЕТ 3920
показать весь комментарий
12.01.2021 13:28 Ответить
А каков % побочных эффектов?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:38 Ответить
хорошая вакцина,хорошая покупка )
показать весь комментарий
12.01.2021 13:46 Ответить
Хаха, уже 65%, короче дерьмо полное.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:55 Ответить
И зачем писать брехню?
Где закупила?
Когда и куда можно пойти сделать прививку моим родителям , да и себе?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
Кацапский фуфломицин еще хуже.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
Яка ймовірність,що на вулиці ви зустрінете слона-50%! Або зустріну,або не зустріну .
показать весь комментарий
12.01.2021 14:28 Ответить
Т.е. привилось скажем 300 человек но 100 из них в пустую. Та не уж лучше мы тогда и вакцинироваться не будем, а то это как попасть в рай у свидетелей Иеговы,5% может и попадет а остальные адепты пролетят мимо.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:39 Ответить
а зачем дерьмо закупать ?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:20 Ответить
Это бизнес на лохах
показать весь комментарий
12.01.2021 16:35 Ответить
 
 