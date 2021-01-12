РУС
В этом году ВСУ сделают акцент на углублении совместимости с НАТО, - Минобороны

В этом году ВСУ сделают акцент на углублении совместимости с НАТО, - Минобороны

В этом году Вооруженные Силы Украины сделают акцент на углублении совместимости с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию заместителя начальника Главного управления доктрин и подготовки ВСУ полковника Игоря Подоляна, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2021 года в Вооруженных Силах Украины планируется провести около 250 мероприятий оперативной подготовки. Это сборы, командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические тренировки, мероприятия централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях и т.п.", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в этом году планируется расширить участие ВСУ в оперативной и боевой подготовке НАТО и несколько этих мероприятий будут ключевыми. Речь идет об оперативно-стратегическом сборе, комплексе командно-штабных учений по всестороннему обеспечению при участии командования Сил логистики, командования Сил поддержки, командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, а также стратегическая командно-штабная тренировка с командованием Объединенных сил. Во всех мероприятиях примут участие представители стран-членов НАТО.

Впервые во время проведения оперативно-стратегического сбора с участием иностранных советников высокого уровня и представителей офиса НАТО в Украине пройдет "День НАТО".

В пресс-службе напомнили, что главной целью подготовки ВСУ к 2021-му учебному году является обеспечение готовности органов военного управления, подразделений к выполнению оперативных и боевых задач по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, продолжение перехода на стандарты и процедуры подготовки и применения войск (сил) по стандартам НАТО.

Учитывая успешное "перемирие" глубже в землю закапываться надо - это факт.

А вот причем тут НАТО?
12.01.2021 13:05 Ответить
Может для начала начнете кориить бойцов нормально, а не гнилой капустой?
12.01.2021 13:05 Ответить
Какой гнилой капустой?
Первосортное картофельное пюре из Рязани закупает МО. Забота о бойцах на первом месте у Тарана.
12.01.2021 13:19 Ответить
хто им выдумывает словосочетания
12.01.2021 13:13 Ответить
Хоть бы один генерал огласил, что из себя представляют эти страшные стандарты НАТО.
Как панацея, уцепились и повторяют где надо и не надо.
12.01.2021 13:48 Ответить
 
 