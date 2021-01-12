РУС
Источник происхождения COVID-19 может быть и не в Ухани, но начинать поиски нужно именно оттуда, - ВОЗ

Участник миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фабиан Лентдертц заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно в Китае, но из Ухани можно проследить его происхождение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет газета The Guardian.

"Начав работать в Ухани, мы можем попытаться заглянуть в прошлое и посмотреть, куда нас заведут полученные данные. Возможно, мы факты укажут нам, что нужно остаться в этом же районе, а может - мы поймем, что источник - в другой части Китая. Не исключено, что он окажется вообще в другой стране", - отметил эксперт.

Он добавил, что пока информации о происхождении COVID-19 не так много.

Читайте также: Суд Китая приговорил к четырем годам тюрьмы журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в г. Ухань

"Мы знаем ближайшие родственные вирусы у видов летучих мышей. Но нам все еще нужно найти первоначального носителя, выяснить, были ли "посредники", и были ли среди этих "посредников" люди", - заявил ученый.

Идею об "удаленном" расследовании происхождения вируса Лентдертц счел неудачной.

"Вспышку невозможно расследовать удаленно. Это просто невозможно... Действительно важно видеть места, где все произошло, оценивать условия, осмотреть рынок в Ухане, институт вирусологии, увидеть фермы диких животных, потенциальное связующее звено между вирусом и людьми", - отметил он.

Эксперты ВОЗ начнут поиски источника коронавируса COVID-19 в четверг непосредственно с города Ухань, где он и был впервые обнаружен. В экспертную группу ВОЗ входят ученые из России, США, Вьетнама, Великобритании, Судана, Катара, Нидерландов, Австралии, Дании, Германии, Кении и Японии.

Также читайте: Реальных случаев COVID-19 в Ухани может быть в 10 раз больше, чем попало в статистику, - СМИ

Автор: 

13:58, 16 октября 2019 "По факту взрыва в центре вирусологии в Новосибирске возбуждено дело" https://www.interfax.ru/russia/680584 - вот такой пердимонокль, однако
12.01.2021 13:08 Ответить
Всі ниточки ведуть у РФію.
Ця зараза теж звідси.
12.01.2021 13:24 Ответить
Сначала к доктору Барику и к его финасисту Биллу Гейтсу. А КНР номер 16 в этом заговоре масонов.
12.01.2021 13:30 Ответить
А смысл, что это даст?
12.01.2021 13:08 Ответить
после ухода трампа возможно начнут искать настоящий источник . ниже уже написано и я с ним согласен полностью . в новосибирске в это время были учения с танкистами из челябинска которые потом поехали на соревнования в ухань.
12.01.2021 13:22 Ответить
Ну свалят китаезы все на рашку: ей не привыкать, а те белыми и пушистыми выйдут. Уже выходят.
12.01.2021 13:26 Ответить
Прищучить тех, кто его создал\распространил, что б в дальнейшем нивкого не возникало использовать биологическое оружие.
12.01.2021 13:22 Ответить
не исключено что летучая мышь из рашки "прилетела"
12.01.2021 13:08 Ответить
Это Расия ,Белгородская обл...Ванга так и говорила что беда чумная упадёт на весь Мир с этих мест. ,
12.01.2021 13:09 Ответить
Так и говорите "альфа-стерх" уханьским летучим мышам в ботоксном клюве подкинул.
12.01.2021 13:10 Ответить
Китайці хочуть зняти з себе всю відповідальність за епідемію. Підкинули грошенят ВОЗу, от ті їх і будуть відмазувати.
12.01.2021 13:17 Ответить
Куда дели Джозефа Моше?
youtube.com/watch?v=0tznGY6KUpM
12.01.2021 13:23 Ответить
Источник - в газетах и в телевизоре.
12.01.2021 13:35 Ответить
"Не исключено, что он окажется вообще в другой стране", - отметил эксперт".
Начинают шото подозревать. Интересно,а рашкостан пустит к себе экспертов? Успеет затереть ВСЕ следы?
Вопросы .. вопросы..
12.01.2021 14:04 Ответить
Приятная новость: с четверга вся делегация ВОЗ выезжает в Санжары на поиски источника происхождения ковида
12.01.2021 16:38 Ответить
 
 