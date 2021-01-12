Источник происхождения COVID-19 может быть и не в Ухани, но начинать поиски нужно именно оттуда, - ВОЗ

Участник миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фабиан Лентдертц заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно в Китае, но из Ухани можно проследить его происхождение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет газета The Guardian.

"Начав работать в Ухани, мы можем попытаться заглянуть в прошлое и посмотреть, куда нас заведут полученные данные. Возможно, мы факты укажут нам, что нужно остаться в этом же районе, а может - мы поймем, что источник - в другой части Китая. Не исключено, что он окажется вообще в другой стране", - отметил эксперт.

Он добавил, что пока информации о происхождении COVID-19 не так много.

"Мы знаем ближайшие родственные вирусы у видов летучих мышей. Но нам все еще нужно найти первоначального носителя, выяснить, были ли "посредники", и были ли среди этих "посредников" люди", - заявил ученый.

Идею об "удаленном" расследовании происхождения вируса Лентдертц счел неудачной.

"Вспышку невозможно расследовать удаленно. Это просто невозможно... Действительно важно видеть места, где все произошло, оценивать условия, осмотреть рынок в Ухане, институт вирусологии, увидеть фермы диких животных, потенциальное связующее звено между вирусом и людьми", - отметил он.

Эксперты ВОЗ начнут поиски источника коронавируса COVID-19 в четверг непосредственно с города Ухань, где он и был впервые обнаружен. В экспертную группу ВОЗ входят ученые из России, США, Вьетнама, Великобритании, Судана, Катара, Нидерландов, Австралии, Дании, Германии, Кении и Японии.

