"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.
"Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову. - Ред.), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть - какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.
"Они (страны, которые ввели санкции) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - сказал Александр Лукашенко.
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы! Но тем не менее свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор" и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать", - добавил он.
Напомним, 17 декабря прошлого года Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения попали и белорусские предприятия:
- ОАО "140 ремонтный завод" — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники;
- ОАО "Агат — электромеханический завод" — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса "Рубеж";
- ГУ "Главное хозяйственное управление" — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси;
- Dana Holdings — сербский холдинг братьев Каричей;
- ООО "Синезис" — международная ИТ-компания с центрами разработки в Минске и Москве. Резидент Белорусского парка высоких технологий;
- Управление делами президента Республики Беларусь;
- ОАО "МЗКТ" — является частью госуправления военпромом.
- ЗАО "Белтехэкспорт" — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники Южной Америки, Азии и т.д.
И арестует счета чиновников ЕС в белорусских банках.
И арестует недвижимость чиновников ЕС в Беларуси.
И укусит себя за мошонку...
я знаю IranKhodro и Geely - он их давить собрался? китайцы и иранцы будут против, я думаю.
Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.
У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:
допомогу у подачі заяви про надання притулку;
допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;
допомогу в пошуку сімейного лікаря.
Також там проводитимуть освітні кампанії (семінари), культурні заходи, акції. Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів. Звертатися за допомогою можна з 9:00 по 18:00 та цілодобово у Телеграмі за номером +38 (068) 325 61 44. Центр розташований за адресою: вул. Дорошенка, 32.
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BAi-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B7i%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%83-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5-102322301833824
Закрыть нахрен все отстранные предприятия!