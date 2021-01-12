РУС
Новости
5 880 61

"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

"Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову. - Ред.), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть - какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.

"Они (страны, которые ввели санкции) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - сказал Александр Лукашенко.

"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы! Но тем не менее свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор" и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что и не думает уходить: Это как белка в колесе - "бежишь, пока не скопытишься". ВИДЕО

Напомним, 17 декабря прошлого года Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения попали и белорусские предприятия:

- ОАО "140 ремонтный завод" — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники;

- ОАО "Агат — электромеханический завод" — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса "Рубеж";

- ГУ "Главное хозяйственное управление" — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси;

- Dana Holdings — сербский холдинг братьев Каричей;

- ООО "Синезис" — международная ИТ-компания с центрами разработки в Минске и Москве. Резидент Белорусского парка высоких технологий;

- Управление делами президента Республики Беларусь;

- ОАО "МЗКТ" — является частью госуправления военпромом.

- ЗАО "Белтехэкспорт" — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники Южной Америки, Азии и т.д.

Лукашенко Александр (3646) санкции (11869) Евросоюз (17595)
Топ комментарии
+22
главное чтобы это не оказались зубы на полке
12.01.2021 13:10 Ответить
12.01.2021 13:10 Ответить
+20
Ща Лука закроет ЕС доступ к крупнейшей в Мире Минской Бирже.

И арестует счета чиновников ЕС в белорусских банках.

И арестует недвижимость чиновников ЕС в Беларуси.

И укусит себя за мошонку...
12.01.2021 13:14 Ответить
12.01.2021 13:14 Ответить
+19
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 6308
12.01.2021 13:11 Ответить
12.01.2021 13:11 Ответить
главное чтобы это не оказались зубы на полке
12.01.2021 13:10 Ответить
12.01.2021 13:10 Ответить
вотвотвот..
вотвотвот..
12.01.2021 13:16 Ответить
12.01.2021 13:16 Ответить
Бульбофюрер, Европе ты можешь показать только свою голую жопу, идиот
показать весь комментарий
12.01.2021 13:17 Ответить
И то, если там есть зубы.....
показать весь комментарий
12.01.2021 13:26 Ответить
Вийшов на вулицю лукаш холуй за три копійки показував зуб , Європі.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:32 Ответить
100% они из силикона.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:45 Ответить
Встретились как-то в ростове: бандит, ковбой и колхозник
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
А про микілу Яновіча що забули?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:30 Ответить
А когда азиров был презедентом? хотя чего это я? мы ж уси презеденты)))
показать весь комментарий
12.01.2021 15:17 Ответить
пи*да ЕС без белорусской бульбы!)))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 6308
12.01.2021 13:11 Ответить
12.01.2021 13:11 Ответить
Аварийный крюк.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:46 Ответить
Бобер 79 левела
показать весь комментарий
12.01.2021 18:48 Ответить
Покажи им свою голую ...опу или выведи свои деньги из европейских банков в Сбербанк...накажи их этим...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:12 Ответить
Ну начинай ,оплаченные уже, продукты камазами давить,или что то в этом роде
показать весь комментарий
12.01.2021 13:12 Ответить
ДурачОк лукашенко пытается испугать ежа своей голой жопой...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:12 Ответить
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им голую опу!" - добавил он.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:13 Ответить
Притом жопа уже обосраная. Весь мир отворачивается потому что противно, а Лука думает что его боятся
показать весь комментарий
12.01.2021 13:19 Ответить
месія, мля...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:13 Ответить
Зубы вряд ли ,а вот вставную челюсть вполне реально.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:13 Ответить
Smesno slusat xocet ecio sankciji?Polucit ecio
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
О божечки!.. теперь ЕвроЧиновники не смогут приехать в Бобруйск и посадить три грядки картохи на майские.. Как теперь жить?!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
Надо бы спросить у Сигала, рубаху небось на себе рвёт.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:49 Ответить
Скоро и ты уё..к там будешь, петух картофельный.
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 6753"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 7986
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
Ща Лука закроет ЕС доступ к крупнейшей в Мире Минской Бирже.

И арестует счета чиновников ЕС в белорусских банках.

И арестует недвижимость чиновников ЕС в Беларуси.

И укусит себя за мошонку...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
Он может ещё и туалеты с интернетом закрыть в Беларуси
показать весь комментарий
12.01.2021 13:18 Ответить
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 3627
показать весь комментарий
12.01.2021 13:15 Ответить
Кто отсосал мои челюсти?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:53 Ответить
Не надо печалиться ,весна впереди ,весна впереди разденься и жди
показать весь комментарий
12.01.2021 13:16 Ответить
ага те шо на полке лежат, за ненадобностью...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:16 Ответить
Колорадские зубы от бульбофюрера.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:16 Ответить
Ага покажи Лука как ты колорадских жуков зубами грызешь чтобы пиндосы испугались
показать весь комментарий
12.01.2021 13:17 Ответить
Европа без холодильников Атлант и картофана загнётся...Пожалей, Григорыч🥺
показать весь комментарий
12.01.2021 13:19 Ответить
І без трахторів Бяларусь!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:20 Ответить
абес фабес картофлябес!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:19 Ответить
Мелет,что попало. Совсем сдурел.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:19 Ответить
26 лет как никак на нервной работе...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:33 Ответить
Старая кремлевская приживалка из окна российской конуры грозил своей клюкой всему миру. Дегенерат путинский.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:22 Ответить
Поддержки народа лишился, звания президента лишился, страны фактически лишился в пользу *****.. Оталось еще последних зубов лишиться, и в Ростов, таранку с пивом сосать.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
Так це ж програма Свєти-кухарки і її хазяїв- заводи закрити,порізати на металобрухт,білорусів на заробітки.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
Этот самец курицы хочет прославится глубокой глоткой?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:31 Ответить
Спочатку нехай таракан потренується сам собі мін'єт зробити
показать весь комментарий
12.01.2021 13:34 Ответить
Не будут продавать рашке сыр и красную рыбу?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:40 Ответить
Вот и пришёл медленный пипец лукашенко!! Он ещё будет брыкаться и кусаться Но нищета накроет Беларусь из-за этого придурка Лукашенко!!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:41 Ответить
Мне это больше напоминает показуху с обеих сторон. Ну какие реальные санкции могут быть против предприятий, работающих на белорусский и российский оборонпром, или строящих недвигу в самой же РБ? То же самое и ЛАГ. Хочешь санкций? Да вообще не вопрос: перекрываешь схему, когда европейская продукция с белорусскими этикетками идет на росссийский рынок, где она типа запрещена. Наносишь урон европейским производителям, лишая их немалой части рынка. Только тогда и куча предприятий в самой же Белоруссии уйдут на подсос. Так что, "паролес, паррлес, паролес", как говорится.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:43 Ответить
интересно, он те свои зубы, которые показывать собрался, по западным технологиям или по белорусским делал? если бы по белорусским, то наверное боялся бы и рот свой беззубый раскрывать )))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:51 Ответить
Мерсы, фольцы и пежо сдать в чермет
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
пєжо рено і сітро не приймають)))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:04 Ответить
Какой.... интересный способ самоубийства 😁
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
Картофельньій дуче вельми грозен))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:03 Ответить
"в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные."

я знаю IranKhodro и Geely - он их давить собрался? китайцы и иранцы будут против, я думаю.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:08 Ответить
Накланенный уже ни кого не наклонит. Тем более накланенный с Запада санкциями с востока полной подчиненностью и зависимостью, а изнутри непризнанием как президента, за то признание неадекватного тирана , диктатора и узурпатора. Трижды накланенный по самые картофелины..
показать весь комментарий
12.01.2021 14:36 Ответить
наклАнённый - это от слова наклан, я правильно понял?
показать весь комментарий
12.01.2021 16:11 Ответить
Та ні, це той кто вже нАклав.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:53 Ответить
12.01.2021 14:36 Ответить
12.01.2021 14:37 Ответить
Боже, как, дожив до таких лет, можно оставаться таким тупым никчемным совковым дураком???
показать весь комментарий
12.01.2021 14:41 Ответить
Разве у тараканов есть зубы ?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:45 Ответить
Україна повинна підтримати наших союзників та імплементувати в своє законодавство запроваджені ними санкції проти кривавого режиму луки.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:04 Ответить
Правильно, Лука!
Закрыть нахрен все отстранные предприятия!
Правильно, Лука!
Закры
12.01.2021 16:23 Ответить
 
 