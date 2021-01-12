"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом он заявил на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

"Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову. - Ред.), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть - какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.

"Они (страны, которые ввели санкции) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - сказал Александр Лукашенко.

"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы! Но тем не менее свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор" и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать", - добавил он.

Напомним, 17 декабря прошлого года Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения попали и белорусские предприятия:

- ОАО "140 ремонтный завод" — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники;

- ОАО "Агат — электромеханический завод" — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса "Рубеж";

- ГУ "Главное хозяйственное управление" — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси;

- Dana Holdings — сербский холдинг братьев Каричей;

- ООО "Синезис" — международная ИТ-компания с центрами разработки в Минске и Москве. Резидент Белорусского парка высоких технологий;

- Управление делами президента Республики Беларусь;

- ОАО "МЗКТ" — является частью госуправления военпромом.

- ЗАО "Белтехэкспорт" — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники Южной Америки, Азии и т.д.