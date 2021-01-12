Украина пока не будет требовать от иностранцев вакцинации от коронавируса, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина пока не будет требовать международного свидетельства о проведении вакцинации против коронавируса от иностранцев при въезде в страну.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет. Поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается. Окончательное решение будет принято после того, как получим четкую информацию о том, что вакцинирован человек делает невозможным распространение коронавирусной болезни. Нынешние исследования сфокусированы на том, чтобы уменьшить летальность и уменьшить тяжесть течения болезни", - сказал Ляшко.

Как сообащалось, Украина рассматривает вопрос введения свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса.

