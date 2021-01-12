Украина пока не будет требовать от иностранцев вакцинации от коронавируса, - Ляшко

РУС
В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина пока не будет требовать международного свидетельства о проведении вакцинации против коронавируса от иностранцев при въезде в страну.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет. Поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается. Окончательное решение будет принято после того, как получим четкую информацию о том, что вакцинирован человек делает невозможным распространение коронавирусной болезни. Нынешние исследования сфокусированы на том, чтобы уменьшить летальность и уменьшить тяжесть течения болезни", - сказал Ляшко.

Как сообащалось, Украина рассматривает вопрос введения свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса.

12.01.2021 13:31 Ответить
А было бы смешно.

На дальнем хуторе Украине, где будут делать клизьмы китайским кампотом только через полгода, уже сейчас резко стали требовать вакцинацию у белых людей.
12.01.2021 13:32 Ответить
Kak mozno trebovat jesli u samix krugli 0 vakcinaciji
12.01.2021 13:32 Ответить
Требовать от кого то легче чем самому что то делать.
Им это решение далось ох как не легко )))))
12.01.2021 13:34 Ответить
)))))
12.01.2021 13:33 Ответить
лучше требовать от украинцев пожизненного карантина !
12.01.2021 13:39 Ответить
