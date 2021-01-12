В "Слуге народа" заявили, что не обсуждали санкции США против Дубинского: "Заняты более насущными вопросами"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что президентская политсила еще не обсуждала введение США санкций против нардепа Александра Дубинского.

Об этом сказал Корниенко в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, вы знаете, фракция не может собраться, потому что локдаун. Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, заняты более насущными вопросами", - сказал Корниенко.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

