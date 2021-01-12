РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7966 посетителей онлайн
Новости
8 238 97

В "Слуге народа" заявили, что не обсуждали санкции США против Дубинского: "Заняты более насущными вопросами"

В "Слуге народа" заявили, что не обсуждали санкции США против Дубинского: "Заняты более насущными вопросами"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что президентская политсила еще не обсуждала введение США санкций против нардепа Александра Дубинского.

Об этом сказал Корниенко в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, вы знаете, фракция не может собраться, потому что локдаун. Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, заняты более насущными вопросами", - сказал Корниенко.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравчук о санкциях США против Дубинского: Его шаги и высказывания часто не совпадали с позицией фракции

Автор: 

санкции (11869) США (27934) Слуга народа (2668) Дубинский Александр (430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
Зеленский срочно должен выступить с заявлением, шо надо посадить Пороха.
Не знаю чем это поможет, но на зебилов действует как ЛСД, мир становится ярким, красочным и простым как экономика 😁
показать весь комментарий
12.01.2021 13:49 Ответить
+58
слуги урода заняты "нассущными" вопросами - как грабить Украину и ссать зебилами меживочи))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:44 Ответить
+35
В "Слуге народа" заявили, что не обсуждали санкции США против Дубинского: "Заняты более насущными вопросами" - Цензор.НЕТ 2621
показать весь комментарий
12.01.2021 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слуги урода заняты "нассущными" вопросами - как грабить Украину и ссать зебилами меживочи))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:44 Ответить
Зеленский срочно должен выступить с заявлением, шо надо посадить Пороха.
Не знаю чем это поможет, но на зебилов действует как ЛСД, мир становится ярким, красочным и простым как экономика 😁
показать весь комментарий
12.01.2021 13:49 Ответить
ага ... вони ж близнята з ******** ... землю народну серед ночі крали разом
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
Прям мешками с твоего двора выносили в Израиль пока ты во сне бухой в портки срал.

Пардон. В портки тебе ночью срал тоже Порошенко.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
Пороховзривач складів з ************, ще не на нарах?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:21 Ответить
А должен?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:22 Ответить
думать? чим там зебілам "думать" ?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:34 Ответить
шо?! - ти ще не на нарах?
І ще не сдох після того, як зелупа "знизив в 2 рази" тобі комуналку?

Нічооого! - з 01.04.21 зелупа планує ще раз "знизити в 2 рази" тобі комуналку
ну, а якщо і тоді не здохнеш - ну, тоді тебе вакцінують Стутником-5.
Спутник - це вже точно.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:40 Ответить
мене твій стан не цікавий ... іудине плем'я
показать весь комментарий
12.01.2021 14:50 Ответить
Він і щас добре с...е.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:01 Ответить
О. Свидетель полвареника подтянулся 😁
показать весь комментарий
12.01.2021 15:28 Ответить
... тут таких серунів як ти відсотків 90 так що не здивувам
показать весь комментарий
12.01.2021 15:58 Ответить
У американских политиков есть время для таких "насущных вопросов", а у украинских политиков нет - ребята работают не покладая рук, потому что нужно успеть дотянуться до всего, что хорошо лежит, пока у власти.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:42 Ответить
сцать зеленому лохократу в рот -- это не актуально --- вот ухуярить цены на газ и зл. зн. вот тут шимпан- зе епт тую мать этот как его чемпиен ЛЮДИ МОЖЕТ ХВАТИТ БЫТЬ ТЕРПИЛАМИ БЕНИ МОХНОРЫЛОГО ---- у вас есть дети и внуки ... и как дальше --- будем терпеть ... епт тую зелемойского мать..... и еще впридачу ахмета . пинчука . медведчука и прочих ******
показать весь комментарий
12.01.2021 18:50 Ответить
Тирять бабло. Їм не до цього.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
Это им надо осмыслить, это же вам не повышение тарифов для населения какое то.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:46 Ответить
У них флюгер заржавів, або заклинив...тому вони й не знають, як на це реагувати.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:40 Ответить
Ох......уєнна відповідь Американцям від зеленої шмарклі... Американці оцінять скоро !
показать весь комментарий
12.01.2021 13:47 Ответить
В "Слуге народа" заявили, что не обсуждали санкции США против Дубинского: "Заняты более насущными вопросами" - Цензор.НЕТ 2621
показать весь комментарий
12.01.2021 13:47 Ответить
шо там дупло ... Штати навіть найвеличнішого лідера ********** на інавгурацію не запросили ... а ви дупло та дупло ... і вправду хто буде поважати того хто за тридцять срібників продає землю українського народу ...іуда
показать весь комментарий
12.01.2021 13:49 Ответить
Земля во всем мире продается. Запрет на продажу земли комунистический пережиток. Зебил на другом бабки пилит.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:53 Ответить
Не тринди. Не під час війни і не антинародної влади (яку частку народу представляє зєлайно у вр?)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:00 Ответить
тобі, 73/43%зебілу всяка влада, навіть коаліція минулого скликання ВР - "антинародна". Іншими словами, ти проти ринку с/г-землі; і взагалі, проти цивілізованого ринку.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:08 Ответить
проходимо повз, зєлєбоб-пристосуванець, давно за тобою стежу.
показать весь комментарий
16.01.2021 19:26 Ответить
Триндят таки чорти комуняцки як ти. Зелохи сами вибрали клоуна, теперь мичат шо ми не за то голосували.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:31 Ответить
та ну нах ... ти купи землю в Ізраїлі чи Штатах чи інде ... і на яких умовах ...в світі продають право на користування ... й то не всім і не на все (грубо кажучи ОРЕНДА) ... в Україні хочуть на правах приватної власності ... коли розберешся з термінологією і наслідком таких дій спробуєш повторити що і де продається ... ви зелупята тупорилі невігласи з повною відсутністю причинно-наслідкового звязку
показать весь комментарий
12.01.2021 14:01 Ответить
умови приватної власності на с/г-землю прописуються в законодавстві. Окремі умови прописані і в прийнятому зебілами Законі. Не ідеальні норми - але їх ще можливо поправити. Головне: ринок запускається.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:11 Ответить
умови приватної власності на с/г-землю прописуються в законодавстві ... поки що прописали продаж та використання землі як застави для банків ... а інших норм я не бачив ...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
Это тебя надо запустить куда нибудь.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:13 Ответить
Израиль мини страна, там земли нет. А в сша спокойно покупай сколько денег хватит. Просто совки судят о земельних правоотношениях исходя из информации получених из зомбоящика и безплатних агиток.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:36 Ответить
Пшелнах алкаш тупорилий.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:14 Ответить
все на що здатний ... а що в соросятні вас не вчать давати аргументовану відповідь тільки гімно на вентилятор ?
показать весь комментарий
12.01.2021 16:16 Ответить
Мене життя навчило не спілкуватись з ідіотами.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:53 Ответить
Виділити зебаригам по 2 метри квадратних землі з 10% знижкою.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:23 Ответить
навіщо засирати землю ... в болото поліське
показать весь комментарий
12.01.2021 16:03 Ответить
з того "пережитку" ваші хазяї тридцятий рік грабуючи жирують ... ти краще розкажи про ваші здобутки
показать весь комментарий
12.01.2021 14:52 Ответить
Пилят бабло пока не поздно. Придет шухер разбегутся как таракани.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:50 Ответить
дасть Бог не встигнуть , бо прийдеться по всьому світу виловлювати як колись "моссад" робила
показать весь комментарий
12.01.2021 16:04 Ответить
Они ввели, какое обсуждение.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:53 Ответить
https://censor.net/ru/news/3241283/v_sluge_naroda_zayavili_chto_ne_obsujdali_sanktsii_ssha_protiv_dubinskogo_zanyaty_bolee_nasuschnymi============
Дебилы
показать весь комментарий
12.01.2021 13:53 Ответить
У этих "слуг" вся риторика как у "*********" из госдуры. Один в один, - пыль, пшик и насущные понты с "поднебесья".. Они под облаками а все остальные - плебс и бараны
показать весь комментарий
12.01.2021 13:54 Ответить
Походу вони навіть натяку не зрозуміли... Дебіли!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
То есть что в их правящей партии сидит официально обвиненный агент росии как прямо и обьявили сша то таке,и Зебил уже сутки прошли никак не реагирует что в его партии такое, а значит покрывает, и журналистов не запросили до встречи Санду и Бубочки,чтоб не задавали неудобные вопросы
показать весь комментарий
12.01.2021 14:01 Ответить
Він не реагує і на агента ярмака, на свою праву руку, і на інших, таких, як і сам.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:16 Ответить
Да ничем вы не заняты,сборище зелеублюдков.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:04 Ответить
Вы еще не поняли о чем речь?звиздец к вашей жабе бежит,а это просто приветик прилетел)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:06 Ответить
Трускавецким спинозам из СН темники из ОП еще не подвезли.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:15 Ответить
У "Слузі народу" заявили, що не обговорювали санкції США проти Дубінського: "Зайняті більш нагальними питаннями" - Цензор.НЕТ 5905
показать весь комментарий
12.01.2021 14:30 Ответить
"Я сам член демократической партии в третьем поколении. Не все так однозначно!"
показать весь комментарий
12.01.2021 14:56 Ответить
Им корабельные сосны более насущны, чем какие-то там санкции.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
"Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться, і як на це можна реагувати.Джерело: https://censor.net/ua/n3241283" Йдеться про те, барани тупорилі, що член вашої фракції насрав президенту наймогутнішої країни світу, позиція якої нам занадто важлива.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
У "Слузі народу" заявили, що не обговорювали санкції США проти Дубінського: "Зайняті більш нагальними питаннями" - Цензор.НЕТ 2404
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
Он прав, а че тут обсуждать...надо обтекать
показать весь комментарий
12.01.2021 14:40 Ответить
Под дурачков косят, хотя им и косить не нужно.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:46 Ответить
А взагалі то ці вазелинові дійно дупля не відбивать, як на такі події реагувати. Їх цьому в Трускавці не обучали. Та і як їх навчиш, бо там, як у жаб, - тільки рефлекси: "баба -Да, баба - Да..."
показать весь комментарий
12.01.2021 15:01 Ответить
Холопам недосуг, начался новый бюджетный год, нужно срочно урвать свое.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:01 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/12/7279676/ Деякі "слуги" все ж мають достатньо мудрості - щоб відмежуватись від цього собачого рота
показать весь комментарий
12.01.2021 15:48 Ответить
партия дебилов, не способная понять, что же произошло...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:10 Ответить
Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться, і як на це можна реагувати Джерело: https://censor.net/ua/n3241283
йдеться, падли, про банальне: саша дубінський бере участь в інформаційній спецоперації кремля проти України та Сполучених Штатів.
реагувати вам й не треба (та ви й не можете самі себе кусати), маю величезну надію, що раніше або пізніше відреагує українське суспільство (те, яке жадає української України).
й відреагує не на цього псячого покидька, а на всю вашу зеленську шоблу.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:41 Ответить
вони зайняті більш нагальними питаннями??? та у них саме це зараз саме нагальне питання - як всім разом не потрапити на тотальний бан за співпрацю з цією мерзотою
показать весь комментарий
12.01.2021 16:44 Ответить
У зебильчиков неужто понималка появилась?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:16 Ответить
ну погавкайте, уроди.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:18 Ответить
собачий рот уже неинтересен. Думаю это штопаное подобие журналиста подберет ОПЗЖ в свои ряды, он там теперь будет органично выглядеть
показать весь комментарий
12.01.2021 17:28 Ответить
гнать этих жуликов олиграхов надо с пожизненным запретом на попадание на гос должности. дубинский барыжил ворованными телефонами на радио рынке и кто знает то место и что оттуда людей точно во власть нельзя брать - это такие жулики и гопники и аферисты, что если их во власть взять, то это просто ужас и уничтожение, как института вообще власти. Во власти должны быть философы, ученые, экономисты, и т.д. и они будут развивать страну! А если туда набирать с улицы всяких наркоманов и гопоту, ну это просто абсурд, ну как??? Как такое может происходить - это абсолютный кошмар для государства! Еще и не Украинец и ему вообще насрать на Украину. Еще и гражданства другие есть. я просто не перестаю аху... Это какой то бесконечный ПИЗ...
https://censor.net/ru/comments/locate/3241283/0192148a-1be3-71bc-957c-87203d86b306
показать весь комментарий
12.01.2021 17:30 Ответить
А что они могут обсуждать и главное кто будет обсуждать? Там 50% слуг - это имбицилы, статисты без собственной позиции. Еще 25% - это ватники-сепаратисты, которые поддерживают бородатую кончиту Дубину. Еще 25% - это циничные коммерсы - которым кроме бабла ниче не интересно.
Слуги Народа уже в прошлом, свой шанс войти в историю как Украинские государственники они просрали. Как там торчок кукарекал? Весна придет - сажать будем? Так вот думаю весной первые слуги у нас или в США и сядут.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:33 Ответить
У "Слузі народу" заявили, що не обговорювали санкції США проти Дубінського: "Зайняті більш нагальними питаннями" - Цензор.НЕТ 2956
показать весь комментарий
12.01.2021 17:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b0HXN4ZSUoo Следующий после Дубинского! Пять ударов по Коломойскому в 2021 году

=================================================================

Коломойському жо.................................................па !
показать весь комментарий
12.01.2021 18:05 Ответить
Надеюсь всех этих ЗеМразей ждет такая же судьба, как и у идиота Дубинского.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:15 Ответить
Американская штука в собачем рту Дубенеску розорвет его на части, в отличии от опавшей штуки Коломойши.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:19 Ответить
У зелених дегенератів і відмазки дегенератські.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:34 Ответить
Сашка не переживай, если читаешь, то вот тебе телефон самых лучших юристов в США которые творят чудеса обетованные при снятии санкций: запиши телефон
26 Federal Plaza, 23rd Floor
New York, NY 10278-0004
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork newyork.fbi.gov
(212) 384-1000
показать весь комментарий
12.01.2021 19:21 Ответить
А голові КС теж можна народ з полегшенням видихне
показать весь комментарий
12.01.2021 20:51 Ответить
"Зашквари" підлеглих негайно потрапляють на розборки до керівництва. Так було в усі часи. Всюди. Так є й зараз. В усьому світі. А тут Корнієнко заявляє, що інформація тільки но з'явилася. Що вони вивчають питання. Що вони не можуть зібратися. Слуги народу винайшли новий метод управління?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:08 Ответить
Да поки думають голова Кс на сонці бока гріє
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
Сподіваюсь що до хитрожопого ЗЕгенерата вже дійшло що як тільки вилетить з крісла автоматом потрапить під санкції. Квартирка в Москві в нього вже є...
показать весь комментарий
12.01.2021 20:11 Ответить
Это не Дубинский, а настоящая Чубака.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:13 Ответить
Подлецы и подонки.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:15 Ответить
Дубінський- це звичайний диверсант. По його діяльності в другій країні вже б голову знесли б. США себе захищає,а ми від дубинських ще натерпемося!
показать весь комментарий
12.01.2021 20:20 Ответить
У "Слузі народу" заявили, що не обговорювали санкції США проти Дубінського: "Зайняті більш нагальними питаннями" - Цензор.НЕТ 1554
показать весь комментарий
12.01.2021 20:25 Ответить
пДубінській можеш жить спокійно тебе скоро забудуть та і хто тебе вибирав.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:45 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXeRtxRA861g3oTpfm93RUEQnL_6k75SATFWBIfc3T7GyrWzXOMCgktjKmvHFotz2t9uqwD2Lr-jpoH16G4O9AMg8nJG4PBuqDMpqEo_77RlKqeRXSZlNGf2GaFszr6jbmiUxgEoyZE74j-OIYR9kb_3uYQ1RIZxqPCerXnQ_fi1g&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

У "Слузі народу" заявили, що не обговорювали санкції США проти Дубінського: "Зайняті більш нагальними питаннями" - Цензор.НЕТ 6714
показать весь комментарий
12.01.2021 21:43 Ответить
*****, как какой-нибудь Зимбабве, простите, пиндосы показывают, где гавно лежит. пока что издалека.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:24 Ответить
гниды московские, в нормальной стране их бы судили и лишили гражданства
показать весь комментарий
13.01.2021 02:09 Ответить
не санкции а пижама в полоску.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:35 Ответить
Нормальнєнєко так. Підлеглий член команди влаштував міжнародну провокацію проти найвпливовішої держави світу, найголовнішого союзника. Про це вже кілька років інформація на перших шпальтах ЗМІ. А в партії нічого не знали! Президент нічого не знав. Одак друзів дитинства призначати на посади! За лоха триматимуть!
показать весь комментарий
13.01.2021 08:19 Ответить
 
 