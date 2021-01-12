В "Слуге народа" заявили, что не обсуждали санкции США против Дубинского: "Заняты более насущными вопросами"
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что президентская политсила еще не обсуждала введение США санкций против нардепа Александра Дубинского.
Об этом сказал Корниенко в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас, вы знаете, фракция не может собраться, потому что локдаун. Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, заняты более насущными вопросами", - сказал Корниенко.
11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.
Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.
Не знаю чем это поможет, но на зебилов действует как ЛСД, мир становится ярким, красочным и простым как экономика 😁
Пардон. В портки тебе ночью срал тоже Порошенко.
І ще не сдох після того, як зелупа "знизив в 2 рази" тобі комуналку?
Нічооого! - з 01.04.21 зелупа планує ще раз "знизити в 2 рази" тобі комуналку
ну, а якщо і тоді не здохнеш - ну, тоді тебе вакцінують Стутником-5.
Спутник - це вже точно.
Дебилы
йдеться, падли, про банальне: саша дубінський бере участь в інформаційній спецоперації кремля проти України та Сполучених Штатів.
реагувати вам й не треба (та ви й не можете самі себе кусати), маю величезну надію, що раніше або пізніше відреагує українське суспільство (те, яке жадає української України).
й відреагує не на цього псячого покидька, а на всю вашу зеленську шоблу.
Слуги Народа уже в прошлом, свой шанс войти в историю как Украинские государственники они просрали. Как там торчок кукарекал? Весна придет - сажать будем? Так вот думаю весной первые слуги у нас или в США и сядут.
Коломойському жо.................................................па !
