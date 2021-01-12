ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопрос получения вакцины от COVID-19 и выступил за то, чтобы Европейский Союз уделял больше внимания поставкам вакцины странам Восточного партнерства, в число которых входят Украина и Молдова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС Восточное партнерство, в частности, президента Молдовы, является крайне важным получение вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцин", - сказал Зеленский в своем заявлении для прессы после переговоров с Санду во вторник в Киеве.
а этот писюанист хоть штаны снять само - могЁт, или ему ЕС тоже "должны обратить внимание"?))
до речі, бабкі з бюджету вже перерахували компанії степанова, а договори - ще не підписували:
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
синдромчик такой, понимаете ли....
это токо клоун никому ничего не должен!!!
позоришь Украину!
покупай вакцину у нормальных фирм, деньги в бюджете найдутся
есть только деньги на деребан бюджета))
Увы, но твоя рожа.олицетворяет страну
.витрина так сказать...