РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7692 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 315 56

ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский

ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопрос получения вакцины от COVID-19 и выступил за то, чтобы Европейский Союз уделял больше внимания поставкам вакцины странам Восточного партнерства, в число которых входят Украина и Молдова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС Восточное партнерство, в частности, президента Молдовы, является крайне важным получение вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцин", - сказал Зеленский в своем заявлении для прессы после переговоров с Санду во вторник в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (21968) карантин (16729) Евросоюз (17595) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Передайте зеленому дурачку, что ЕС никому ничего не должна.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:54 Ответить
+16
Я так зрозумів, що Вован хоче отримати з усіх сторін у будь-якій кількості?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:54 Ответить
+11
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6555
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8101
показать весь комментарий
12.01.2021 13:54 Ответить
зебильная власть не может, вАвке-шмаркле - некогда (оно катается в буковель и оманы) - а ЕС значить "должны"?))
а этот писюанист хоть штаны снять само - могЁт, или ему ЕС тоже "должны обратить внимание"?))

до речі, бабкі з бюджету вже перерахували компанії степанова, а договори - ще не підписували:

По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:58 Ответить
Я так зрозумів, що Вован хоче отримати з усіх сторін у будь-якій кількості?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:54 Ответить
ему уже и ЕС что-то должен
показать весь комментарий
12.01.2021 13:58 Ответить
тяжелое творческое прошлое германской порноактрисы

синдромчик такой, понимаете ли....
показать весь комментарий
12.01.2021 14:00 Ответить
ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8237
показать весь комментарий
12.01.2021 14:22 Ответить
Передайте зеленому дурачку, что ЕС никому ничего не должна.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:54 Ответить
особенно его любимому сыну
показать весь комментарий
12.01.2021 14:01 Ответить
Ничего он "не должен" и кто он такой, чтобы условия диктовать...каждый прежде о себе думает
показать весь комментарий
12.01.2021 13:55 Ответить
Два бомжа обсуждают.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:55 Ответить
Ну, Майя хоча би не має власного Кабінету Міністрів... Вона тільки-тільки розпускає парламент...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
должен? вот прямо - должен!
это токо клоун никому ничего не должен!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:55 Ответить
зебильная власть не может, вАвке-шмаркле - некогда (оно катается в буковель и оманы) - а ЕС значить "должны"?))
а этот писюанист хоть штаны снять само - могЁт, или ему ЕС тоже "должны обратить внимание"?))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:55 Ответить
ему Мендель штаны снимает
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
...шимпанЗЕ, тебе никто ничего не должен
показать весь комментарий
12.01.2021 13:56 Ответить
Цим питанням треба було займатись у той час, коли відбувалось велике крадівництво.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:56 Ответить
Клован-дебіл, якого х..а уряди успішних країн мають забезпечувати ресурсами твій уряд, який все, на на що здатен - лише просирати та розкрадати? Тим більше, не виключено, що й тобі долю відстьогує з розкраденого.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:56 Ответить
Мне стыдно, что в Украине живет так много быдла, выбравшего такое в президенты. Как и в 2010.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
Едь в родную Пермь и стыдно не будет. Там значение слова "выбор" не знают.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:50 Ответить
И пока мы крутим-мутим с Белорусами и кацапами, Европа должна нам всячески помогать и поддерживать, заявил президент.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
Что конкретно он крутит и мутит с ними?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:48 Ответить
Я вам ничего не должен...)))))))))))
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
У него точно есть справка от психиатра? ЕС - должен? Он никому ничего не должен, надо просто меньше красть и деньги на вакцины появятся
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
хватит скыглить, ЗЕбил !
позоришь Украину!
покупай вакцину у нормальных фирм, деньги в бюджете найдутся
показать весь комментарий
12.01.2021 13:58 Ответить
До звізди , та вакцина ,вірус змінився !😈
показать весь комментарий
12.01.2021 14:00 Ответить
Куди він змінився? Почитай про мутації вірусу і на що власне ті мутації вплинули
показать весь комментарий
12.01.2021 15:47 Ответить
на покупку вакцин - денег нет...
есть только деньги на деребан бюджета))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:00 Ответить
Все ему должны, щмакодявке. А ты должен на лыжах рассекать и видосить, так что ли янелох квартальный
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
...именно так!
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
показать весь комментарий
12.01.2021 14:00 Ответить
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6555
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 14:04 Ответить
Хто про що, а ватники - про дупи.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:46 Ответить
...так тебя никто не заставляет о них писать, кроме твоего скудного умишки, вася...
показать весь комментарий
12.01.2021 15:51 Ответить
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6871ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2256Винні всі тільки нам
показать весь комментарий
12.01.2021 14:00 Ответить
ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6098
показать весь комментарий
12.01.2021 14:23 Ответить
Это пародия. Ты знаешь, что такое пародия и как это работает? Да, может хреновая и не смешная пародия, но смысл постить эти кадры?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:44 Ответить
быдло73 выбрало себе старшим пи@ора, где тут пародия? это трагедия!
показать весь комментарий
12.01.2021 19:47 Ответить
ES tebe nicego nedolzen,eto ti dolzen potomu sto zakupajes s Belorus AES elektru.Slovo paren ******** tak sto izveni mi toze tebe nicego nedolzni
показать весь комментарий
12.01.2021 14:00 Ответить
Шо ж бубочку на фотках таким уставшим показывают?... Очень сильно устал в Буковели наверное?...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:01 Ответить
Попердолило, панімаш.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:03 Ответить
Аааааа... А тут ще й Санду приперлась...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:20 Ответить
Заверещав в свинячий голос. Раніше потрібно було про це думати і замовляти вакцини як це робили інші країни, а не хлопати вухами. Зелохи, кого ви обрали в президенти? Недоумка метр з шапкою.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:01 Ответить
Ваве прямьім текстом в лоб сказали, что ЕС - это не банкомат, а оно так и не вдуплило, похоже
показать весь комментарий
12.01.2021 14:05 Ответить
ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3105
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 14:21 Ответить
Тебе ,паяц, никто и ничего не должен..
Увы, но твоя рожа.олицетворяет страну
.витрина так сказать...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:33 Ответить
Зеленский хотел вакцину покупать у Московии. Вот пусть ей и прививается.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:40 Ответить
Ублюдочная зелёная власть. Израиль ещё в мае подписал контракты на поставку вакцин, а наши гниды сидели сопли жевали, уроды. А теперь им кто-то что-то должен.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:40 Ответить
здається трохи не так, але все одно цікаво: https://detaly.co.il/pochemu-izrail-poluchil-tak-bystro-vaktsinu-ot-pfizer/ "Почему Израиль получил так быстро вакцину от Pfizer"
показать весь комментарий
12.01.2021 17:03 Ответить
Им бы это с Западными лидерами обсуждать, а не друг с другом.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:43 Ответить
...какое ты вумное, однако... Будешь баллотироваться на следующих выборах?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:53 Ответить
ну чому ж, Санду лише нещодавно стала президентом. А Вова... да... просрав і час і гроші... тепер вже й відповідати щось виборцям треба, а нічого...
показать весь комментарий
12.01.2021 17:09 Ответить
Это Президент ДОЛЖЕН заниматься решением проблем с вакциной а не шестой раз отдыхать за год катаясь на лыжах. Европа тебе ничего не должна.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:13 Ответить
 
 