ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопрос получения вакцины от COVID-19 и выступил за то, чтобы Европейский Союз уделял больше внимания поставкам вакцины странам Восточного партнерства, в число которых входят Украина и Молдова.

"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС Восточное партнерство, в частности, президента Молдовы, является крайне важным получение вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцин", - сказал Зеленский в своем заявлении для прессы после переговоров с Санду во вторник в Киеве.

