Апелляция ВАКС утвердила 3 года тюрьмы для главы Требуховского сельсовета Куця, который хотел украсть 8 га госземель

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции, которым глава Требуховского сельского совета Броварского района Виталий Куць признан виновным в попытке незаконной передачи 8 гектаров госземель.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на приговор суда первой инстанции, которым глава Требуховского сельского совета Броварского района признан виновным в покушении на злоупотребление служебным положением и служебном подлоге, в результате чего более 8 га государственных земель могли незаконно перейти в частную собственность, и приговорен к 3 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВАКС признал Куця виновным в покушении на злоупотребление служебным положением и служебном подлоге. В 2017 году чиновник составил и издал заведомо неправдивые официальные документы по бесплатной передаче в частную собственность 34 лицам земельных участков площадью по 0,25 га каждый. Впрочем, довести свои преступные намерения до конца ему не удалось, поскольку землеустроительная организация отказалась разрабатывать проекты землеустройства по отводу указанных 34 участков.