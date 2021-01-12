Украина и Молдова планируют построить совместную магистраль для объединения двух столиц, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду обсудили строительство современной магистрали, которая обьединит Киев и Кишинев.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Маей Санду 12 января, передает Цензор.НЕТ.

"С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов. Это также активизация торговли, упрощение транзита, улучшение контактов между людьми", - сказал Зеленский.

