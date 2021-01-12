РУС
Украина и Молдова планируют построить совместную магистраль для объединения двух столиц, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду обсудили строительство современной магистрали, которая обьединит Киев и Кишинев.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Маей Санду 12 января, передает Цензор.НЕТ.

"С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов. Это также активизация торговли, упрощение транзита, улучшение контактов между людьми", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Санду договорились создать президентский совет

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) Молдова (1922) Мая Санду (229)
Топ комментарии
+8
О!!!

Опять большая стройка больших дорог.

Какой фонд ЗЕлебеня распилит в этот раз?
12.01.2021 14:10 Ответить
+7
На моей памяти, с начала каденции, "бубочка" уже строил:
- квадратные километры стадионов
- сотни новых школ
- тысячи километров дорог в Украине
- аэропорты в каждом населенном пункте

Теперь он будет соединять магистралью Кишинев с Киевом?
"Бубочка", зайчик. да у тебя лохторат лампочки электрические в супермаркетах купить не может, ибо запрещено.
"Бубочка", ПЕШИ ИСЧО.

Ой, не могу.
Ой, держите меня четверо.
В Украине, в стране Европы, лохторат электрическую лампочку купить не может, и, ежели, лампочка перегорит, будет в темноте сидеть или жечь лучину.
Вот не помню, как там свечки, свечки Степанов покупать разрешил?
Средневековье, только с мобильниками, то есть Африка, но без бананов.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
12.01.2021 14:36 Ответить
+5
Шо, опять дорожный распил?
12.01.2021 14:08 Ответить
Шо, опять дорожный распил?
12.01.2021 14:08 Ответить
Ой дураааак...
12.01.2021 14:09 Ответить
...опять расход асфальта - а чем тогда 73% будут от КОВИДа лечиться?
12.01.2021 14:09 Ответить
О!!!

Опять большая стройка больших дорог.

Какой фонд ЗЕлебеня распилит в этот раз?
12.01.2021 14:10 Ответить
люблю планов наших громадье...
12.01.2021 14:10 Ответить
позовите доктора. тут дарогомания
12.01.2021 14:11 Ответить
Снова с ковидного фонда без тендеров будут бабло дерибанить свои фирмы?
12.01.2021 14:11 Ответить
А на Оман дорога будет, только что бы без обмана?
12.01.2021 14:12 Ответить
ну...дорожное строительство - это его конек...горбунек! ))) тут он пол бюджета...уколошкает
12.01.2021 14:12 Ответить
Впервые вижу так много людей, которые не хотят в Украине хороших дорог , в одном месте.
12.01.2021 14:15 Ответить
Не слыхала? По всей стране бастуют забашлявшие за уже построенные.
12.01.2021 14:17 Ответить
Почему , по-вашему, они 'бастуют' и где?
Откройте сайт автострада и посмотрите реальную оценку людьми новых дорог. Или отзывы почитайте под Техно Новости на ютубе.
12.01.2021 14:26 Ответить
Они бастуют,потому что тарифы повысили,так как деньги распилили в том числе и на дорогах,а в бюджете дыра. А восхищаться можно и вкусной конфеткой,особенно если за нее кто-то другой заплатил.
12.01.2021 14:31 Ответить
'Тарифный геноцид' - это попытка Медведчука и его кодла раскачать страну и не дать власти договориться с миссией МВФ. А дороги - это благо, это просто норма для нормальных людей. Совковые марксистские догмы, где сначала колбаса, а потом все остальное, канули в лету. Наоботор, не будет нормального государства, не будет хорошей инфраструктуры- и колбасы не будет. В вашей неуемной критике вы уже подняли рейтинг бойки до второго места на выборах в президенты. Ну-ну, посмотрим, что будет дальше.
12.01.2021 14:38 Ответить
Какой там ещё рейтинг,если бОльшая половина СН и так ватники да агентура того самого мертвечука. Нечего на зеркало пенять..
12.01.2021 14:48 Ответить
Ваши задачи мне ясны и понятны.
12.01.2021 14:49 Ответить
https://censor.net/ua/user/228276, 'Тарифный геноцид' - это попытка Медведчука...
голову зі сраки зеленського вийміть нарешті, чи медведчук встановлює таріфи в Україні?
нагадуєте прихильників російського "нод"-у які звинувачували в підняті платні за проїзд маршрутками американців.
12.01.2021 14:56 Ответить
И ваши задачи ей понятны. Зелезомби-что с неё взять.
12.01.2021 14:58 Ответить
Ну слава богу. А то мало ли..))
12.01.2021 14:59 Ответить
А чем ты https://censor.net/ua/user/467322,отличаешься от "ватников и агентуры",если встречаешь в штыки сообщение,о желании построить дорогу Кишинев-Киев?
12.01.2021 16:21 Ответить
Хватит уже страну делить на ватники и не ватники. Тырят и те и другие.
12.01.2021 16:38 Ответить
Нет,не хватит. Пока кацапстан будет здесь иметь влияние и своих почитателей-конца и края воровству и коррупции не будет.
12.01.2021 16:45 Ответить
Где деньги, Зин?
12.01.2021 14:16 Ответить
Повезло, поселились молдоване по соседству, это кошмар, правда хватило их на 3 года, теперь пустыня. ЗАЕ.................. ь.
12.01.2021 14:17 Ответить
через запор-кр/ріг-транзит
12.01.2021 14:18 Ответить
Я тоже так думаю. Шабаш уже передвинул их любимого порошенко со второго места на третье
12.01.2021 14:22 Ответить
https://censor.net/ua/user/228276, шановна пані, ми ж наче вже визначились, що думати вам, совковій шанувальниці дубінського, нема чим.
12.01.2021 14:38 Ответить
Для меня Украины уже НЕТ! Даже не знаю как назвать эту Территорию.
12.01.2021 14:32 Ответить
порошенко багато України розірвав? що ти, падло, верзеш?
аби в тебе не складалося враження, що прийде медвдедчук не треба було довбойоба президентом обирати.
12.01.2021 14:36 Ответить
а хто ти, падло, є?
тобі, олень, питання поставили - скільки України розірвав порошенко?
12.01.2021 14:54 Ответить
Оно нам надо???
12.01.2021 14:21 Ответить
Щоб цигани по Києву шастали, і всякі там мамалижники.
12.01.2021 14:27 Ответить
12.01.2021 14:37 Ответить
- Рукожоппый дебил он и в Киеве ДЕБИЛ !
12.01.2021 14:58 Ответить
Тебе до молдован и румын,примерно,так же далеко,как и оленям с балалайкой!!
12.01.2021 16:25 Ответить
Через Придністров'я?
12.01.2021 14:24 Ответить
Придністров'я отримає від цього проекту найбільшу економічну вигоду.Тобто замість того,щоб давити цей кремлівський анклав,ми будемо допомагати йому.
12.01.2021 14:49 Ответить
А то ми раніше не допомагали...
13.01.2021 20:10 Ответить
Краще ч-з Тирасполь. І дорога майже готова, і міст є.
13.01.2021 14:15 Ответить
Мммм.....наверное более целесообразно, трассу стратегического значения для соединения порта Черноморск с жд хабом возле Венгрии. и увы наиболее короткая трасса это через Молдову. Вот это проект! И Черноморск должен стать супер контейнерным портом.
12.01.2021 14:34 Ответить
шось не дуже понятно...для кого там той хаб, хто дасть гроші - словаччина, угорщина?
євросоюз може виділити на євроколію від любліна до чернівців через львів ів-франківськ, щоб зєднати варшаву і бухарест, гданськ і констанцу
12.01.2021 14:52 Ответить
На моей памяти, с начала каденции, "бубочка" уже строил:
- квадратные километры стадионов
- сотни новых школ
- тысячи километров дорог в Украине
- аэропорты в каждом населенном пункте

Теперь он будет соединять магистралью Кишинев с Киевом?
"Бубочка", зайчик. да у тебя лохторат лампочки электрические в супермаркетах купить не может, ибо запрещено.
"Бубочка", ПЕШИ ИСЧО.

Ой, не могу.
Ой, держите меня четверо.
В Украине, в стране Европы, лохторат электрическую лампочку купить не может, и, ежели, лампочка перегорит, будет в темноте сидеть или жечь лучину.
Вот не помню, как там свечки, свечки Степанов покупать разрешил?
Средневековье, только с мобильниками, то есть Африка, но без бананов.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
12.01.2021 14:36 Ответить
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что в рамках программы "Большое строительство" в 2020 году было реконструировано и построено 100 школ и планируется завершение еще 30 проектов.

"В этом году было подготовлено к реконструкции около 600 объектов: это школы, детсады, спортивные объекты, приемные отделения опорных больниц. По первоочередным планам, до конца 2020 года должны быть завершены как минимум 100 школ, 100 детсадов и 100 спортивных объектов по всей территории Украины. На данный момент могу говорить о первом достижении программы "Большое строительство" - 100 школ завершено, что является полным выполнением первоочередного плана», - сказал Чернышов на брифинге во вторник.

По его словам, в школах создано более 8 тыс. новых учебных мест.
12.01.2021 14:42 Ответить
Замечательно, исключительно, супер.
Но ведь вроде, сейчас все школы на удаленке? Так с фига ли деньги то тратить, создавая "По его словам, в школах создано более 8 тыс. новых учебных мест.", ежели все по домам/квартирам парятся?

"100 спортивных объектов по всей территории Украины." - это какие объекты: олимпийские или как у нас в Австралии отжиматься перекладинки ставят вдоль прогулочных дорожек?

И как там с аэропортами в каждом населнном пункте? В дурантим особенно актуально и на одном асфальте очень хорошо подняться можно, знающие люди говорят.
12.01.2021 15:07 Ответить
То есть школы построены, это тоже плохо? Они не нужны уже, оказывается, так как 'все на удаленке'. Я вас услышала.
12.01.2021 15:55 Ответить
Я тоже больше уважаю Порошенко. Но если ты больше уважаешь Порошенко,то это не значит,что ты должен выставлять себя дураком,хотя бы по той причине,что ты этим дискредитируешь Пороха.
12.01.2021 16:29 Ответить
Второго декабря 2019 года Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала. Среди прочего он заявил: "нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал глава государства.

https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ
12.01.2021 15:13 Ответить
Декабрь 19 года, конечно, Тогда не было ковид, не забывайте об этом. Ковид разрушил экономические перспективы и более мощных стран, чем Украина.
12.01.2021 15:54 Ответить
знову Нью-Васюкі, коли його відпустить після буковельського ?!?
12.01.2021 14:52 Ответить
Еще один момент, открывается прямая дорога на Киев из Кишинева. Как "удобно" для российских воск, находящихся в Молдове в качестве "миротворческих"! 4-% часов и раша в столице Украины!
12.01.2021 15:34 Ответить
Еще один момент, открывается прямая дорога на Киев из Кишинева. Как "удобно" для российских воск, находящихся в Молдове в качестве "миротворческих"! 4-% часов и раша в столице Украины!
12.01.2021 15:36 Ответить
Передбачається дорога з однобічним рухом...?
12.01.2021 16:59 Ответить
Тьфу на вас...
12.01.2021 20:02 Ответить
Плюєшся як шаман, ще балалайку з бубенцями візьми, гоца-дріца-тьфу-тьфу...
13.01.2021 14:04 Ответить
Сколько там тех войск? Один батальон их остановит.
12.01.2021 20:04 Ответить
Один уже посилав батальони гайдуків "наводити конституційний лад" у Придністрянщині. Пам"ятаєш, чим закінчилося для вас кровопролиття в Бендерах? Моли Бога, що тоді О.І.Лебедь (він був на грані такого рішення) не дав команди взяти Кишинів, витягнути і повісити Мірчу Снєгура- за 1.5 години вся твоя Молдавія стала б Придністрянщиною і до нині. "Вояка" х-в... ви наберете хіба що батальон баранів з кошари.
13.01.2021 14:13 Ответить
Дизель-поезд Одесса-Кишинев прибывает к 3-й и 4-й рельсе
12.01.2021 20:06 Ответить
 
 