Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, - Санду

Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявила президент Молдовы Майя Санду в ходе официального визита в Украину.

"Хотела бы подчеркнуть еще раз, что Республика Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Санду на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент Молдовы рассказала, что они с президентом Зеленским основательно обсудили вопрос безопасности. "Мы сосредоточились на вызовах и угрозах, которые влияют как на национальную, так и на региональную безопасность. Стабильность и безопасности Украины и Республики Молдова являются жизненно важными для обоих государств. В этом контексте мы снова подтвердили нашу взаимную и твердую поддержку мирному решению конфликтов, основанном на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в пределах международно признанных границ", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Членство в ЕС - стратегическая цель Украины и Молдовы, - Зеленский

Санду отметила искренность дискуссий с президентом Украины и взаимную открытость к выслушиванию и пониманию высказанных позиций и аргументов.

"Убеждена что такой постоянный диалог, который мы договорились установить сегодня, отвечает национальным интересам обеих стран", - добавила глава государства.

Кроме того, Санду подтвердила приглашение президенту Зеленскому осуществить официальный визит в Молдову. "Надеюсь увидеться с вами, господин президент, снова в ближайшее время в Кишиневе", - сказала она.

Зеленский Владимир (21968) Молдова (1922) россия (97265) Мая Санду (229)
Топ комментарии
+10
Дуже добра позиція. Тіхановська вчися
12.01.2021 14:14 Ответить
+7
Особого рвения не просматривается. Но, главное, что не с РФией.
12.01.2021 14:24 Ответить
+6
А що власне не подобається - підтримка Молдови суверінітету і цілосності України?
Ця хоч твердо знає чий Крим!
12.01.2021 14:18 Ответить
Хуже наверное начала карьеры и представить нельзя со встреч из вислюком оманским бедоносцем
12.01.2021 14:10 Ответить
А що власне не подобається - підтримка Молдови суверінітету і цілосності України?
Ця хоч твердо знає чий Крим!
12.01.2021 14:18 Ответить
Черная метка.
12.01.2021 14:13 Ответить
Дуже добра позиція. Тіхановська вчися
12.01.2021 14:14 Ответить
супер поддержка от страны, рвущейся к воссоединению с Румынией)
12.01.2021 14:19 Ответить
Особого рвения не просматривается. Но, главное, что не с РФией.
12.01.2021 14:24 Ответить
Не так вже і багато людей в Молдові бажають об'єднатись з Румунією в одну державу, причому це стосується як простих роботяг і селян, так і інтелигенцію. Дружба - так, співробітництво - так, особливе партнерство - так, але не об'єднання.
Тим більше і нема в цьому особливої потреби, якщо у багатьох молдаван є румунські паспорти.
12.01.2021 21:57 Ответить
Те що з маестро домовились, ще нічого не означає. Він що не ступить, то збреше.
12.01.2021 14:20 Ответить
Молдова решительно, безоговорочно и во веки веков амінь!
12.01.2021 14:27 Ответить
А Зєля сказав, що рєшЫтєльно і бєзоговорочно підтримує територіальну цілісність Молдови з/без придністров'ям?
12.01.2021 15:51 Ответить
 
 