Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, - Санду
Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявила президент Молдовы Майя Санду в ходе официального визита в Украину.
"Хотела бы подчеркнуть еще раз, что Республика Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Санду на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент Молдовы рассказала, что они с президентом Зеленским основательно обсудили вопрос безопасности. "Мы сосредоточились на вызовах и угрозах, которые влияют как на национальную, так и на региональную безопасность. Стабильность и безопасности Украины и Республики Молдова являются жизненно важными для обоих государств. В этом контексте мы снова подтвердили нашу взаимную и твердую поддержку мирному решению конфликтов, основанном на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в пределах международно признанных границ", - подчеркнула она.
Санду отметила искренность дискуссий с президентом Украины и взаимную открытость к выслушиванию и пониманию высказанных позиций и аргументов.
"Убеждена что такой постоянный диалог, который мы договорились установить сегодня, отвечает национальным интересам обеих стран", - добавила глава государства.
Кроме того, Санду подтвердила приглашение президенту Зеленскому осуществить официальный визит в Молдову. "Надеюсь увидеться с вами, господин президент, снова в ближайшее время в Кишиневе", - сказала она.
Ця хоч твердо знає чий Крим!
Тим більше і нема в цьому особливої потреби, якщо у багатьох молдаван є румунські паспорти.