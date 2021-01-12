РУС
Украина и Молдова намерены стать частью инициативы "Триморье", - совместное заявление Зеленского и Санду

Украина и Молдова заинтересованы стать частью инициативы "Триморье".

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Молдовы – Владимира Зеленского и Майи Санду, подписанном в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и Черном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы "Триморье", - отмечается в заявлении.

Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, - Санду

Зеленский Владимир (21968) Молдова (1922) Мая Санду (229)
+4
все же, не стого эта девчонка начала
===
Как ей не хватает такого советника, как ты. Как только она победила без тебя.?.. Прям диву даюсь.
12.01.2021 14:21 Ответить
+3
Представь, но Молдова морская страна
СТАТУС МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ ПРЕДОСТАВИЛ МОЛДОВЕ ПРАВО РЕГИСТРИРОВАТЬ ИНОСТРАННЫЕ СУДА
и может быть что в Молдове больше их чем в Украине
12.01.2021 14:58 Ответить
+1
вернее Лукоморье)
12.01.2021 14:17 Ответить
Молдавія же велика морська держава
12.01.2021 14:49 Ответить
Представь, но Молдова морская страна
СТАТУС МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ ПРЕДОСТАВИЛ МОЛДОВЕ ПРАВО РЕГИСТРИРОВАТЬ ИНОСТРАННЫЕ СУДА
и может быть что в Молдове больше их чем в Украине
12.01.2021 14:58 Ответить
Дивно, але в Монголії не з'явилося морське узбережжя від того, що вона почала реєструвати судна.
12.01.2021 15:51 Ответить
Нагадую, що за міждержавною домовленністю, Молдова віддала нам частину дороги Одеса-Рені, що пролягає молдовською територією, а Україна віддала Молдові порт Джурджулешти.
Так що зараз дорога і узбіччя належать Україні, а метр від узбіччя - вже Молдова.
12.01.2021 22:05 Ответить
Не треба нагадувати, я бачив і дорогу і потужний морпорт Дурджулешти на Дунайському Річковому Морі. Що дорога, що порт комедійні. На початку дороги один прикордонник виписує візу на папірці, а другий, наприкінці, цю візу рве. Віза складається з числа пасажирів у машині.
12.01.2021 23:00 Ответить
Ну і що не так?
Як, по - Вашому, повинно бути?
На талонах, до речі, ще і час в'їзду проставляється, а на виїзді контролюється за скільки Ви цей проміжок проїхали.
В мене була якось ситуація, ще до того, як дорогу відремонтували, що одразу після перетину лінії в мене пробилось колесо. Проблема невелика, але хвилин 30-40 на встановлення запаски пішло. Прикордонник, який все бачив, порекомендував підійти до бійців і попросити новий талон, аби на виїзді в мене не було проблем.
13.01.2021 03:50 Ответить
Ну, таке: псевдо-кордон і псевдо-порт.
13.01.2021 09:54 Ответить
Псевдокордон неподалік, в Кучурганах.
А порт, можливо, і невеликій, але він обробляє досить непоганий як для Молдови об'єм експорту-імпорту.
Але справа ж не в об'ємах, а в бажанні країн домовлятись одне з одним.
І проти цього може виступати хіба що моск@ль!
14.01.2021 04:01 Ответить
все же, не стого эта девчонка начала -на машине в Киев,лучше б на велике в Бухарест.
12.01.2021 14:17 Ответить
самому ржать со своего поста это как то по-дебильному...
12.01.2021 14:24 Ответить
Яке Триморьє, цей поц хоч знає шо це таке?
12.01.2021 14:19 Ответить
Средиземье?
Україна і Молдова мають намір стати частиною ініціативи "Тримор’я", - спільна заява Зеленського і Санду - Цензор.НЕТ 7623
12.01.2021 14:34 Ответить
А находится Триморье где-то в Средиземье, на которое напало зелёное проклятье. И не факт, что Средиземье вместе с Триморьем не исчезнут в зелёном болоте Андуина.
12.01.2021 14:21 Ответить
Ага ,и у того Триморья дуб спилили ,кота на мясо порубили ,златую цепь в пивной пропили ..
12.01.2021 14:28 Ответить
А шо цэ за слово - ТРИМОРЬЕ?
12.01.2021 14:30 Ответить
Гугл на допомогу
12.01.2021 20:22 Ответить
Все таки угостил, сцу...ко, девочку айкосом!
12.01.2021 14:32 Ответить
ТРИ ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ Об ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ И НА ВСЕХ САНДУ В РАЗНЫХ ПЛАТЬЯХ.
Это как? Так надо? И когда она успевает переодеваться?
12.01.2021 14:35 Ответить
Вона ще й зачіски і колір волосся змінювати встигає
Взагалі, це питання до Цензора: вони на одній статті взяли стару фото з минулої зустрічі, коли Санду була ще прем"єром. Є така практика у журнашлюх, не купувати свіжу фотку, або акредитуватися на міроприємстві зі своїм фотографом, а брати безкоштовну стару фотку із старих архивів спеціально займаючихся цим бізнесом фотоагенств.

Отже, на першій статті вона в пальто на вулиці, на другій - стара безкоштовна фотка, на третій і четвертій статті вона вже в тому, в чому і приїхала. Малий бюджет в Бутусова
12.01.2021 20:27 Ответить
Зустріч була 11 липня 2019 року, звідти і фото, на офісайті Президента є
А з сьогоднішньої зустрічі на тому ж сайті вона всюди в однаковому вбранні
І не треба тирити чужі фотки, в ОП свій фотограф
12.01.2021 20:34 Ответить
Поучился бы у молдаван, как защитить себя и свою семью.
12.01.2021 14:48 Ответить
 
 