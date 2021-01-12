Украина и Молдова намерены стать частью инициативы "Триморье", - совместное заявление Зеленского и Санду

Украина и Молдова заинтересованы стать частью инициативы "Триморье".

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Молдовы – Владимира Зеленского и Майи Санду, подписанном в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и Черном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы "Триморье", - отмечается в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, - Санду