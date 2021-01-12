РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8175 посетителей онлайн
Новости
10 626 29

На Днепропетровщине будут судить группу лиц, развращавших и насиловавших малолетних детей в течение 16 лет

На Днепропетровщине будут судить группу лиц, развращавших и насиловавших малолетних детей в течение 16 лет

Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении шестерых лиц за совершение ряда преступлений против половой свободы детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Сообщается, что четверо лиц в составе организованной группы в течение длительного времени насиловали малолетних детей, изготавливали и распространяли за денежное вознаграждение продукцию, содержащую детскую порнографию.

Преступную деятельность двое участников группы начали еще в 2002 году и постепенно привлекли к ней еще двух человек.

"Пренебрегая общечеловеческими принципами морали, злоумышленники систематически насиловали и развращали малолетних детей, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Издевательства над детьми участники группы фиксировали на видео, которые в дальнейшем распространяли в сети Интернет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Известному фотографу Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних. ВИДЕО

Также отмечается, что среди причастных к преступлениям лиц были три молодые женщины (одна из них бывшая жертва насильников), которые принуждали к участию в создании порнографической продукции и к сексуальной эксплуатации собственных детей.

Действия трех участников группы квалифицируются по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 и ч. Ч. 4, 5 ст.301 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение малолетних, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию). Их сообщнику - организатору группы, кроме указанных правонарушений, инкриминируется также удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего (ч.3 ст.153 УК Украины).

Также на скамье подсудимых оказался еще один соучастник за изнасиловании малолетних (ч.4 ст.152 УК Украины) и их общая знакомая - за развращение детей (ч.2 ст.156 УК Украины).

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

дети (6732) изнасилование (931) суд (25238) Днепропетровская область (4468)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Это тот случай ,когда деньги должны пахнуть электрическим стулом !
показать весь комментарий
12.01.2021 14:27 Ответить
+10
А мне вот интересно, играть членом на рояле при тысячах зрителей, это извращение или нет?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
+8
Какое жуткое скотство. Даже дочитать не смогла.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот оно логово демократов!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:18 Ответить
Ты идиот.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:24 Ответить
Какое жуткое скотство. Даже дочитать не смогла.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:19 Ответить
16 лет !! Это ж сколько детских душ эти твари испоганили, нет слов
показать весь комментарий
12.01.2021 14:26 Ответить
И ни одна детская душа не пожаловалась? Не странно ли это? На протяжении 16 лет
показать весь комментарий
12.01.2021 15:39 Ответить
Это тот случай ,когда деньги должны пахнуть электрическим стулом !
показать весь комментарий
12.01.2021 14:27 Ответить
Озадачила фраза - в течение 16 лет...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:28 Ответить
да, это срок в течении которого могут попалиться все...и за все, а тут..., возможно крыша была, потом с крышей что-то случилось, может вышла на заслуженный отдых...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
ПиСец какой-то ...жесть. На нары тварюк до конца из дней !
показать весь комментарий
12.01.2021 14:35 Ответить
Не знаю как ты, а мне жмёт карман за мои налоги чтобы они в тюрьме жили и кушали ещё лет 50.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:50 Ответить
Это была не "группа лиц", а днепровская ячейка партии педофила шария.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:35 Ответить
случаем, не мусора?
показать весь комментарий
12.01.2021 16:58 Ответить
А мне вот интересно, играть членом на рояле при тысячах зрителей, это извращение или нет?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
Вы забыли буденовку снять с лаптями.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:46 Ответить
Вы наверное номера придумываете для 95 КВАКртала?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:52 Ответить
Подгорает?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:46 Ответить
В будёновке и лаптях со спущенными штанами за роялем, это очень оригинально.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:54 Ответить
Т.е. ваш уровень самодурства дошел уже до того, чтосами всерьез поверили, что он на сцене играл членом на рояле, а не просто изображал это действие, спздв номер у американских комиков?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:37 Ответить
теперь понятно. это пендосы виноваты.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:35 Ответить
главное, что бы рояль был совершеннолетний
показать весь комментарий
12.01.2021 18:31 Ответить
Как суд?
Зачем судить!
Привязать на сутки к столбу, на окраине города.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:43 Ответить
Не можна стріляти,то треба закопувати живцем,або дуже гуманно -на палю всіх причетних.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:11 Ответить
16 лет всем было ок, никто не жаловался? Родители довольны и дети тоже? Постсовок просто наглухо отбит на голову.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:34 Ответить
А де ж весь цей час був Аваков зі своїми орлами? Та тільки за цей факт треба голови відкручувати. Ментам, і без наркозу.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:38 Ответить
Для таких випадків потрібно повернути смертну кару.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:38 Ответить
скоєння низки злочинів проти статевої свободи дітей
*******
А мені якось різонуло оце "статева свобода дітей".
Тобто, за логікою, якби дітей не гвалтували, а вони добровільно все робили, то було б ОК?
Статева свобода дітей не постраждала б?
Це, або формулювання ідіотське, або дійсно тишком-нишком підводять до лібералізації педофілії.

Джерело: https://censor.net/ua/n3241297
показать весь комментарий
12.01.2021 18:27 Ответить
чет часто такие новости стали появляться, в других местах стали жестче бороться,что индустрия переехала ?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:41 Ответить
Так то не люди а "шікси" Їх "богоізбранним" сам Бог велів гвалтувати. Тора дозволяє з 2 літнього віку.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:43 Ответить
Шікса, - це "гойська" ***** під євреєм.
Яскравий приклад, - Іванка Трамп.
На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, які розбещували і ґвалтували малолітніх дітей протягом 16 років - Цензор.НЕТ 823
показать весь комментарий
12.01.2021 21:33 Ответить
 
 