На Днепропетровщине будут судить группу лиц, развращавших и насиловавших малолетних детей в течение 16 лет

Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении шестерых лиц за совершение ряда преступлений против половой свободы детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Сообщается, что четверо лиц в составе организованной группы в течение длительного времени насиловали малолетних детей, изготавливали и распространяли за денежное вознаграждение продукцию, содержащую детскую порнографию.

Преступную деятельность двое участников группы начали еще в 2002 году и постепенно привлекли к ней еще двух человек.

"Пренебрегая общечеловеческими принципами морали, злоумышленники систематически насиловали и развращали малолетних детей, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Издевательства над детьми участники группы фиксировали на видео, которые в дальнейшем распространяли в сети Интернет", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что среди причастных к преступлениям лиц были три молодые женщины (одна из них бывшая жертва насильников), которые принуждали к участию в создании порнографической продукции и к сексуальной эксплуатации собственных детей.

Действия трех участников группы квалифицируются по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 и ч. Ч. 4, 5 ст.301 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение малолетних, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию). Их сообщнику - организатору группы, кроме указанных правонарушений, инкриминируется также удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего (ч.3 ст.153 УК Украины).

Также на скамье подсудимых оказался еще один соучастник за изнасиловании малолетних (ч.4 ст.152 УК Украины) и их общая знакомая - за развращение детей (ч.2 ст.156 УК Украины).

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.