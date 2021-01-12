Заявление Зеленского и Санду: Считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду подтвердили готовность продолжать сотрудничество для укрепления инициативы "Восточное партнерство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президентов по итогам переговоров.

Отмечается, что страны подтверждают ссвою готовность продолжать наши усилия и общую координацию ради укрепления стратегического значения инициативы "Восточное партнерство", основанной на принципе дифференциации и учета европейских амбиций стран-партнеров, особенно в контексте подготовки к Саммиту Восточного партнерства 2021 года.

"Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера" и призываем ЕС углубить диалог по УВЗСТ и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции, в том числе в сферах юстиции, цифровой экономики, энергетики, транспорта и окружающей среды", - говорится в сообщении.

