Заявление Зеленского и Санду: Считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду подтвердили готовность продолжать сотрудничество для укрепления инициативы "Восточное партнерство".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президентов по итогам переговоров.
Отмечается, что страны подтверждают ссвою готовность продолжать наши усилия и общую координацию ради укрепления стратегического значения инициативы "Восточное партнерство", основанной на принципе дифференциации и учета европейских амбиций стран-партнеров, особенно в контексте подготовки к Саммиту Восточного партнерства 2021 года.
"Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества "ЕС + 3 ассоциированных партнера" и призываем ЕС углубить диалог по УВЗСТ и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции, в том числе в сферах юстиции, цифровой экономики, энергетики, транспорта и окружающей среды", - говорится в сообщении.
Пустые завяления и прямо противоположные действия.
Тепер Плахотнюк десь на Московії тусується.
Два года назад проехал 500 км от Чебоксар до Иваново: полная мерзость запустения, заброшенные поля, всё заросло бурьяном, вдоль дороги сплошь почти вымершие деревни с повалившимися заборами и с гнилыми избами 19-ого века, много неопрятных людей с очень плохими зубами, с давно нестриженными волосами на голове. Женщины возраста 45-ти лет выглядят на плохие 60.
На этой территории, если действовать с умом, можно хорошо и красиво обустроить достойную жизнь для 60 миллионов человек. Но, на ней везде царит убогая безнадежная нищета и упадок...
А им, ****, всё ещё "земли мало", чужую захватывают и в считанные 3-4 года засирают её так же, как и свою...
Напомню слова великого писателя: "Один человек смотрит вечером на лужу и видит только ГРЯЗЬ. А другой видит в этой же луже отражение сияющих звёзд огромного таинственного ночного неба". Вы из тех НИЩИХ, кто способен видит только грязь.
А другие люди способны видеть звёзды. Например, в очень небогатом Чернигове, где я провёл три месяца, везде очень чисто, прекрасные парки, обустроенные на уровне Германии и Швейцарии, люди очень доброжелательные, приветливые, чисто и аккуратно одеты. Чудесные милые дети-школьники приветливо и вежливо здороваются на улице даже с незнакомыми пожилыми людьми.
В городе имеется совершенно замечательный, чистейший муниципальный пляж на Десне, оборудованный на самом высшем европейском уровне.
Общая моральная атмосфера в городе поразительная: какая-то семейно-тёплая, нигде в городе ни разу не слышал никаких разговоров на повышенных тонах, никаких конфликтов в транспорте, в магазинных очередях перед кассой. Люди в магазинах и в транспорте дружелюбно шутят, улыбаются. Полное отсутствие грязной нецензурщины в разговорах людей.
А вот в "богатой" России даже в столичных Москве и в Петербурге повсюду мрачные злые лица, в транспорте все угрюмо молчат, на улицах и в общественных местах постоянный грязный мат и уголовный жаргон, общая атмосфера недоброжелательности и агрессивности.
дерiбанавтобан" на Кишенев: деньги в асфальт - это священная зе-корова. остальное - просто слова из сценария.