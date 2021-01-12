Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и побратимам в связи с гибелью украинского воина вчера на Донбассе.

Об этом он сообщил в заявлении по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это "очень непростой и очень длительный процесс".

"Вчера, к большому сожалению, мы понесли одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искреннее соболезнование его семье, всем родным, близким и побратимам", - заявил он.

11 января в результате вражеского обстрела в районе Песков Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, 37-летний боец Мариупольской бригады Олег Андриенко.