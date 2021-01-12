Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и побратимам в связи с гибелью украинского воина вчера на Донбассе.
Об этом он сообщил в заявлении по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Зеленский отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это "очень непростой и очень длительный процесс".
"Вчера, к большому сожалению, мы понесли одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искреннее соболезнование его семье, всем родным, близким и побратимам", - заявил он.
11 января в результате вражеского обстрела в районе Песков Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, 37-летний боец Мариупольской бригады Олег Андриенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мразь ЗЕльоная !!!
а я то смотрю, что она тово, не тово.....
ее фотокарточка с ленточкой явно лишняя
Або ж усіляку.
А я в Буковеле в Омане и ещё черт знает где.поотдыхаю....задолбался государственные дела решать....не мое это дело..да пупсик??
спасибо ЗЕбилу
теперь все стало на свои места окончательно:
переданные рашке беркутовцы,
повышение тарифов,
быкующий Бабломойский и
шабаш Мертвечука_Рабиновича,
возврат соратников Януковича во власть...
вопросы?
без вопросов !
теперь на самоубийство списывают...в зоне АТО..(мать двоих детей!!!! Виктория Слободянюк )
...
что-то у меня то 5 последняя "р"...то 7 последняя "с"...
или я не то подумал ?
ну что ж вы так! )))) закодировали ))))
То есть через три года этот мудак скажет: мне просто не хватило времени....
а Порох бы поднял бучу, созвал заседание ООН и добился б новых санкций для РФ
но для зебилов вообще какая разница
А так--------- НІІІІІІІІІІІІІІІІ