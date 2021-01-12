РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8175 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 949 85

Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс

Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и побратимам в связи с гибелью украинского воина вчера на Донбассе.

Об этом он сообщил в заявлении по результатам переговоров с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Зеленский отметил, что мирное урегулирование на Донбассе – это "очень непростой и очень длительный процесс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений "тишины", сбит вражеский беспилотник, - штаб ОС

"Вчера, к большому сожалению, мы понесли одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искреннее соболезнование его семье, всем родным, близким и побратимам", - заявил он.

11 января в результате вражеского обстрела в районе Песков Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, 37-летний боец Мариупольской бригады Олег Андриенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) Донбасс (26966) потери (4559)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 3262
показать весь комментарий
12.01.2021 14:35 Ответить
+52
убийство украинского Воина это непростой и сложный процесс



мразь ЗЕльоная !!!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:41 Ответить
+47
Ти ж казало шо - "проста нада пиристать срилять". Мразота.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 3262
показать весь комментарий
12.01.2021 14:35 Ответить
убийство украинского Воина это непростой и сложный процесс



мразь ЗЕльоная !!!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:41 Ответить
Мирное? Урегулирование? Падаль, уже Украину в открытую толкает на парашу. Народ, где были ваши мозги, чтобы выбрать такое ничтожество
показать весь комментарий
12.01.2021 14:53 Ответить
почему были? Они и сейчас там. Половина зебилов к следующим выборам поймет, что их кинули и проголосует против ТНЕ, за Бойка.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:25 Ответить
А как же - надо просто перестать стрелять? *****
показать весь комментарий
12.01.2021 19:16 Ответить
Желаю этой падали ответа бумеранга Прицельное убийство ссыкун - опарыш называет перемирием ! Алиев уже бы 10 убийц пристрелил , чтобы дальше не повадно было
показать весь комментарий
12.01.2021 17:08 Ответить
Да длительный . Лет 100 а может 200 а может и того больше ... главное чтобы шёл процесс ...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
Ти ж казало шо - "проста нада пиристать срилять". Мразота.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
Ти ще за Журавля відповіси, ушльпок.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 6649
показать весь комментарий
12.01.2021 14:37 Ответить
Мало хто знає що Юлія Мендель- громадянка РФ і працювала на Раша-тудей.
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 8709
показать весь комментарий
12.01.2021 14:45 Ответить
да вы шо !!!!! ????
а я то смотрю, что она тово, не тово.....

ее фотокарточка с ленточкой явно лишняя
показать весь комментарий
12.01.2021 14:47 Ответить
Міс «расєюшка сьодні».
показать весь комментарий
12.01.2021 14:48 Ответить
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 1830
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
новость про Мендель-RT разве что для непуганых котиков
показать весь комментарий
12.01.2021 15:59 Ответить
Мендельвошка!
показать весь комментарий
12.01.2021 16:26 Ответить
Всіляку!
Або ж усіляку.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
Як же вони одне одному підходять. Одразу видно, шо ху#ло проводив кастинг на прессекретутку нашому хлопчику. Все врахував: національність, зріст, відсутність родини та дітей. Мендель - це справжній червоний горобець кремля, тисячі яких по всьому світу розлетілися, щоб виконувати завдання кремлівського карлика.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:57 Ответить
Значит..вы умирайте..просто так..
А я в Буковеле в Омане и ещё черт знает где.поотдыхаю....задолбался государственные дела решать....не мое это дело..да пупсик??
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
чмо
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
урод
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
Звучит всё как жалкий лепет оправдания. В очередной раз.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 7724
показать весь комментарий
12.01.2021 14:38 Ответить
И это унылое недоразумение - главнокомандующий нашей армии?Писец.Лучше бы он промолчал.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:39 Ответить
КАК ЗАСТАВИТЬ АКТЕРИШКУ ЗАМОЛЧАТЬ?) нести чушь - его амплуа...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:41 Ответить
НеЛох молчать не будет! Он должен быть на сцене...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:42 Ответить
Гнида! Повесить!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:40 Ответить
Охрнеть отреагировал ...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:40 Ответить
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 8202
показать весь комментарий
12.01.2021 14:40 Ответить
так узнали же !!!
спасибо ЗЕбилу
теперь все стало на свои места окончательно:
переданные рашке беркутовцы,
повышение тарифов,
быкующий Бабломойский и
шабаш Мертвечука_Рабиновича,
возврат соратников Януковича во власть...

вопросы?
без вопросов !
показать весь комментарий
12.01.2021 14:46 Ответить
а шо ж ти Порошенку звиздів,га,буратіно недоструганий?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:41 Ответить
"...это очень непростой и длительный процесс", лыжник урод.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:41 Ответить
сказал бы проще - зе-урегулирования никакого нет. орки хотят стреляют, хотят дули крутят. зе жидко обосралось, бо не в тот "глаз" х#йлу заглядывало.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:42 Ответить
А пам'ятаєте?
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 6931
показать весь комментарий
12.01.2021 14:43 Ответить
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 9836
показать весь комментарий
12.01.2021 14:47 Ответить
кловану досі не дійшло, що з ****** він не досягне "Мирного урегулирования". І що ***** потрібна вся Україна, яка капітулює і погодиться ввійти в склад імперії касапія
показать весь комментарий
12.01.2021 14:43 Ответить
Это тебе не дошло - тормоз! - что такое зеленский и слуги кремля. Боран, пля!Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 461
показать весь комментарий
12.01.2021 14:59 Ответить
Он не для того назначен гебнявыми ! До чего люди …
показать весь комментарий
12.01.2021 17:14 Ответить
Один вопрос к "главному маршалу страны", а если этот каждый убитый и раненный будет членом его семьи , он также будет говорить что мирное урегулирование это не скорый и трудный процесс. Так давайте пускай проведет эксперимент. Начнем даже не с семьи гаранта а с депутатов министров, аппарата президента и их семей. А самого, оставим на закуску. ( а то как в армии служить так все " инвалиды" или " вера не позволяет", хотя нет- чисто бабки. ( тот артист, тот футболист, тот бизнесмен, тот комик..)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:43 Ответить
Ну, если оно на 12 день в новом году вспомнило про армию, погибших и обстрелы, то, наверное, его прокололи и спрятали дурь.....
показать весь комментарий
12.01.2021 14:46 Ответить
а на эту смерть еще 8-го ..никак не отреагировал.?..да и в сводках не было...
теперь на самоубийство списывают...в зоне АТО..(мать двоих детей!!!! Виктория Слободянюк )
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 6467

...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:49 Ответить
Агент фсб Дєрьмак все порєшає.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:52 Ответить
Треба МАЙДАН
показать весь комментарий
12.01.2021 14:52 Ответить
Роби!
показать весь комментарий
13.01.2021 13:01 Ответить
У меня только одно слово , из 6 букв. Вторая-"и"
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
блин! точно 6 букв и вторая "и" ???
что-то у меня то 5 последняя "р"...то 7 последняя "с"...
или я не то подумал ?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:43 Ответить
Озадачил https://censor.net/ru/user/388403. Прям кроссворд.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:05 Ответить
Есть такой северный зверёк ..
показать весь комментарий
12.01.2021 16:25 Ответить
Только с буквой д ...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:28 Ответить
а я уже как только не пообзывал бедного бедосика...
ну что ж вы так! )))) закодировали ))))
показать весь комментарий
12.01.2021 16:48 Ответить
Не конкретизируй - там вся команда такая. Это то, что подумал я.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:34 Ответить
Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс..

То есть через три года этот мудак скажет: мне просто не хватило времени....
показать весь комментарий
12.01.2021 14:56 Ответить
Особенно если сам ещё больше всё усложняешь всякими отводами,запретами и прочей капитулянтской дичью.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:57 Ответить
а говорил что все просто, это просто порох не хочет бо наживается...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:58 Ответить
Ах ты ж ***** 😡
показать весь комментарий
12.01.2021 15:01 Ответить
Если бы фамилия погибшего была Зеленский (родич какой нибудь)? Как бы зе тогда реагировал????
показать весь комментарий
12.01.2021 15:01 Ответить
аморальная тварь!это не президент. это ежеминутный позор всей Украины. это выбор большинства, это ваш голос, уроды!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:02 Ответить
будьте прокляті, виборці зебіла
показать весь комментарий
12.01.2021 15:03 Ответить
Зелена мразота.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:07 Ответить
а что оно еще скажет с кремлевской рукой в жопе?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:18 Ответить
дурак подставил вообщем вторую щеку и что то там прошептал
а Порох бы поднял бучу, созвал заседание ООН и добился б новых санкций для РФ
но для зебилов вообще какая разница
показать весь комментарий
12.01.2021 15:19 Ответить
ставит под пули и выражает соболезнования. урод.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:20 Ответить
Эта мерзкая тварь говорит про "мирное урегулирование"? Чего? Войны, развязанной Россией? Он в сознании? Или не в этом мире живет?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:32 Ответить
Якби там вмирали такі як Зе, мені було плювати.
А так--------- НІІІІІІІІІІІІІІІІ
показать весь комментарий
12.01.2021 15:35 Ответить
Ах ты ж ***** 😡
показать весь комментарий
12.01.2021 15:36 Ответить
Криворагуль гнойный, и добавить нечего
показать весь комментарий
12.01.2021 15:49 Ответить
Размазня и размазал свой ответ віглядит как какая разница
показать весь комментарий
12.01.2021 16:03 Ответить
"Надо просто перестать стрелять!" - что ж тут сложного?
показать весь комментарий
12.01.2021 16:09 Ответить
Конченый урод
показать весь комментарий
12.01.2021 16:11 Ответить
А тиж ірод звинувачував Президента Порошенко і обіцяв що зразу буде мир в Україні,правда не сказав на чиїх умовах. А тепер і на колінах стоїш і в очі фашисту -путіну зазираєш ,а миру немає. Ти супер брехун і піарщик
показать весь комментарий
12.01.2021 17:14 Ответить
янилохинужнАпрекратитьстрелять? це і є заява шмаркатого?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:17 Ответить
Уберите это дурило! На нервы действует своим дебилизмом!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:51 Ответить
А вот где вся земразь которая ратует за судилище над Назаровым ?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:23 Ответить
"Зеленський назвав колись Ющенка "сеньор-голодомор". Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун"?©"
показать весь комментарий
12.01.2021 18:23 Ответить
Подлец и предатель(мое личное оценочное суждение)
показать весь комментарий
12.01.2021 19:09 Ответить
Максимальна жалюгідність
показать весь комментарий
12.01.2021 19:14 Ответить
Зе-чмо, щоб ти здохло.

Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 7287
показать весь комментарий
12.01.2021 21:23 Ответить
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 3068
показать весь комментарий
12.01.2021 23:27 Ответить
Жаль бойца. Но если не перемирие, гибло бы по 25 в месяц, как 2 года назад.
показать весь комментарий
13.01.2021 05:44 Ответить
Нда...через тернии-к звёздам.Может оно есть гений и все мы,убогие,его не разумеем?
показать весь комментарий
06.07.2021 08:57 Ответить
 
 