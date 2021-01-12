РУС
Новости
Снег, метель и гололедица: в "Укргидрометцентре" предупредили о существенном ухудшении погоды и похолодании до -21°C

"Укргидрометцентр" предупреждает о существенном ухудшении погоды в ряде регионов Украины в ближайшие дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра" в Facebook.

"13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (высота снежного покрова 5–15 см), порывы ветра 15–20 м/с, метель, на дорогах гололедица. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях – налипание мокрого снега, гололед (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорится в сообщении.

14 января осадки прекратятся.

"15–16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до -12...-18 °C, местами в северных областях до -21 °C, днем до -10...-16 °C. 17–18 января холодная погода сохранится", - собщили в "Укргидрометцентре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем, - Кульбида

Также сообщается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Снег, метель и гололедица: в Укргидрометцентре предупредили о существенном ухудшении погоды и похолодании до -21°C 01

Гидрометцентр (665) погода (2819)
кто сумеет связать этот катаклизм с липецким рошеном-тот молодец. Ивану Петровичу Сидорову удалось связать фабрику рошен в Липецке с переходом на летнее время в 2018 году.Чем гордится.
12.01.2021 14:42 Ответить
Порошенко обманул Зеленского и заставил его и его молодую команду поднять тарифы. И после этого порешал с небесной канцелярией по поводу серьезного похолодания чтобы заставить народ потреблять больше газа и побольше платить за коммуналку. Заговор раскрыт.
12.01.2021 14:50 Ответить
вот..галасували...теперь получите мороз и сракопад
12.01.2021 17:11 Ответить
Як неждано і негадано зимою вдарили морози.
12.01.2021 18:42 Ответить
 
 