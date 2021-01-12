Глава Окружного админсуда Киева Вовк не явился в суд для избрания ему меры пресечения: заседание снова перенесли

РУС
Новости Обыски в Окружном админсуде Киева
1 618 16

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в очередной раз перенёс слушание по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку из-за его неявки на заседание.

"Вовк не явился на заседание, суд перенёс рассмотрение на 3 февраля 11 часов ", - сообщили "Интерфакс-Украина " в ВАКС во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, ранее ВАКС неоднократно откладывал заседания из-за неявки подозреваемого.

На минувшем заседании, 5 января, ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд для избрания ему меры пресечения, как просила сторона обвинения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Вовк Павел (261) Антикоррупционный суд (1276)
Топ комментарии
+9
И как долго будет продолжаться этот цирк?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:52 Ответить
+5
показать весь комментарий
12.01.2021 14:50 Ответить
+3
не страна а Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк не з'явився в суд для обрання йому запобіжного заходу: засідання знову перенесли - Цензор.НЕТ 4702 тьфу......
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РеХформы рулят.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:45 Ответить
Це все - ігрища!

Бо на третій раз неявки до суду - має бути здійснений примусовий привід підозрюваного...!
показать весь комментарий
12.01.2021 19:29 Ответить
напишете нам когда что-то произойдет в мыльной опере....а пока оставьте бессмысленные новости себе
показать весь комментарий
12.01.2021 14:49 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 14:50 Ответить
И как долго будет продолжаться этот цирк?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:52 Ответить
Первое что нужно делать в этой стране - менять ВСЕ идиотские законы.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:52 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 14:55 Ответить
Та ложил он на всех нас... или как там- поклал. Бессмертный.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:56 Ответить
Волчара крутит гаранта Конституции на одном органе как флюгер в бурю.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:10 Ответить
В наручники и в воронок.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:23 Ответить
"судебная реформа" а ля порошенк енд зеленский во всей "красе"!!!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 15:27 Ответить
Забить камнями его и тех кто пользовался его благами.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:10 Ответить
а вакс то, видно в деле...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:51 Ответить
а під варту козла цього нікому взяти?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:13 Ответить
Так він же не Антоненко і не Лановенко. Йому потрібно "справи рішати".
показать весь комментарий
12.01.2021 18:46 Ответить
Нікому, бо в нього "вовки" в друзях.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:48 Ответить
 
 