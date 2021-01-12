Достигнута договоренность о поставках украинской электроэнергии в Молдову и Румынию, - Зеленский
Украина и Молдова договорились об увеличении объемов молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах, о восстановлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Есть множество наработок для углубления нашего сотрудничества в энергетической сфере. Это увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, восстановление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы", - отметил Зеленский.
Глава государства отметил также важность совместной борьбы с контрабандой на украино-молдавской границе, "особенно на ее приднестровском участке".
"Это действительно очень важная сфера нашего сотрудничества, учитывая, в частности, и наше стремление в интеграции к совместному рынку с Европейским Союзом", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а украинский потребитель остался без льготного тарифа на электроотопление, 30-км отАЭС зонных льгот, и недорогих первых 100 квт...
а на коліна поставити і принизити і в стійло загнати - то дійсно так...тим паче останні події... (повилазило навіть те, що пікнути боялось)
Он, вообще, вменяем?
У моей знакомой мама замдиректора Молдвинпрома, передает исключительно коньячный спирт.
Все остальное, по ее словам, моча.
Так то, дійсно, був найкращий "Кагор", який я коли-небудь пробував у житті.
Незрівнянний смак.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Раз Украина собралась поставлять свою электроэнергию в Молдову, то значит внутри страны есть ее избыток. А раз есть избыток, то она должна дешеветь, а не дорожать. Чем больше одноименного товара на рынке, тем он дешевле.
Второе, раз есть избыток электроэнергии и некуда ее девать, то зачем еще покупать в россии и в Беларуссии?
Избыток электроэнергии в Украине был. Были введены трехдиапозонные счетчики, введен льготный тариф, активно рекламировался обогрев домов и полов электроэнергией, во вновь построенных домах стали ставить электропечи с пониженным тарифом по сравнению с домами с плитами на газу и т. д.
Прошло сравнительное короткое время. Появились олигархи.
Заводы, фабрики, воинские части, и т.д. стали закрываться, которые потребляли огромное количество электроэнергии, Крым откололся и часть Донбасса. По идее, ее должно было стать столько много, что населению должны были "доплачивать" за ее использование, как сейчас делается в некоторых странах. Например, в Германии. Там:
владельцы заводов и другие крупные потребители получали более 50 евро за каждый мегаватт-час использованного электричества
https://habr.com/ru/post/409387/
Но у нас не как у людей. Как только электроэнергией завладел Ахметов и ему подобные, электроэнергия вдруг исчезла. Ее стало не хватать. Даже в кацапстане стали закупать.
Такое впечатление, что электроэнергия продается на Запад по бросовым ценам, а нам впаривают повышенные тарифы, чтобы олигархи смогли компенсировать свои якобы потери и еще заработать на "хлеб с маслом".
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1349043163378409474 2 ч
На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу. Хроника