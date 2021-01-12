РУС
Новости
3 455 63

Достигнута договоренность о поставках украинской электроэнергии в Молдову и Румынию, - Зеленский

Украина и Молдова договорились об увеличении объемов молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах, о восстановлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Есть множество наработок для углубления нашего сотрудничества в энергетической сфере. Это увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, восстановление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил также важность совместной борьбы с контрабандой на украино-молдавской границе, "особенно на ее приднестровском участке".

"Это действительно очень важная сфера нашего сотрудничества, учитывая, в частности, и наше стремление в интеграции к совместному рынку с Европейским Союзом", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова намерены стать частью инициативы "Триморье", - совместное заявление Зеленского и Санду

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) Молдова (1922) Румыния (1164) электроэнергия (776)
Топ комментарии
+17
мля, ви коли запустите в роботу 5 законсервованих блоків АЕС??? Навіщо купуєте е/е в касапів?
12.01.2021 14:46 Ответить
+13
все правильно, а ми у кацапів і бульбашів купуватимемо! Стратег всраний!
12.01.2021 14:46 Ответить
+11
а какого хрена в мордоре эл-во покупать собрались?
12.01.2021 14:46 Ответить
мля, ви коли запустите в роботу 5 законсервованих блоків АЕС??? Навіщо купуєте е/е в касапів?
12.01.2021 14:46 Ответить
Коли буде проУкраїнский президент тоді і запустять. Заразт прокацапский тому і купуємо в лаптестані!
12.01.2021 14:47 Ответить
Все згідно кремлівського сценарія розвитку України!!! ))))
12.01.2021 15:12 Ответить
Да уж..
12.01.2021 17:37 Ответить
кошерно потому что, купили кацапскую втридорого - откатили 50%, продали в Европу втридорого оформили по 5 копеек, опять разницу в карман, время такое, нужно рвать копейку поку дурачёк на лыжах правит, время золотое.
13.01.2021 10:35 Ответить
а какого хрена в мордоре эл-во покупать собрались?
12.01.2021 14:46 Ответить
Все згідно кремлівського сценарія розвитку України!!! ))))
12.01.2021 15:14 Ответить
все правильно, а ми у кацапів і бульбашів купуватимемо! Стратег всраний!
12.01.2021 14:46 Ответить
Приднестровье-решили поддержать?
12.01.2021 14:47 Ответить
где видите упоминание о приднестроФиках ?
12.01.2021 14:52 Ответить
кто-то же ему эту ересь в уши вкладывает.... посмешище
12.01.2021 14:47 Ответить
А конечные потребители должны получать первые 100кВт со скидкой. Вот будет здорово.
12.01.2021 14:47 Ответить
...это не та электроэнергия, которую в Беларуси закупаете, зеленые?
12.01.2021 14:48 Ответить
Экспорт украинской в Молдавию... А зачем в Украину из ********* и белорусии?????
12.01.2021 14:49 Ответить
как все хитро закручено, правда?
а украинский потребитель остался без льготного тарифа на электроотопление, 30-км отАЭС зонных льгот, и недорогих первых 100 квт...
12.01.2021 14:54 Ответить
Україна має цілком припинити імпорт електро ,своєї з головою вистачить !!)))
12.01.2021 15:11 Ответить
це очевидно і розумно і обгрунтовано.... але...тільки не для тих, кто воду мутить, пейси крутить - гешефт с того має!
12.01.2021 15:22 Ответить
Головний гешефт ,це кремлівський,руйнація України з метою повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
12.01.2021 15:25 Ответить
це бонус... можно сказати "Оскар" - ціль, прагнення... а гешефтики тут умовно свої...на місцях...(як глисти і п"явки) ще непоганий мають..
а на коліна поставити і принизити і в стійло загнати - то дійсно так...тим паче останні події... (повилазило навіть те, що пікнути боялось)
12.01.2021 15:32 Ответить
Мета Московіі зруйнувати енергетичну галузь України ,зробити Україну цілком енергозалежною від Московіі !!))
12.01.2021 15:35 Ответить
Вы сами верите в эту чушь , которую написали !
12.01.2021 14:49 Ответить
Они написали то, что делает президент и его правительство.
12.01.2021 15:14 Ответить
президент и его правительство.--------це маріонетки,лялькі кремлівського балагана !!! Лялькі не спроможні на власні дії,вони мусят діяти за сценарієм та волею ляльководів !!)))
12.01.2021 15:38 Ответить
ми шо, ектрику в расісі купувати не будемо?
12.01.2021 14:51 Ответить
Бизнес по-зеленски: купить электричество у кацапов по два бакса, продать румынам по одному баксу.
12.01.2021 14:53 Ответить
Почему цену скрывают? Раньше поставляли почти в два раза дешевле, чем населению
12.01.2021 14:53 Ответить
Как можно такое натянуть на голову??????
12.01.2021 14:54 Ответить
Думали тупой, а он еще тупее
12.01.2021 14:54 Ответить
Это Перемога или Зрада Зрадная?
12.01.2021 14:55 Ответить
.Купляєм в паРаші , продаєм в Молдову , оце бл... - ПЕЕРЕМОГА !! .
12.01.2021 14:57 Ответить
Це зедібілізм ,Україна спроможна забеспечувати себе та експортувати в Молдову та Румунію ,цілком відмовившись від імпорта з Білорусі та Московіі!!!))
12.01.2021 15:09 Ответить
Не понял. Сами покупают за границей, молдоване убили Днестр своими сраными ГЭС.
Он, вообще, вменяем?
12.01.2021 14:58 Ответить
Вменяемый зеленский -- Вы смеётесь?
12.01.2021 15:40 Ответить
Ну то, что Молдавии понятно, а шо нам из Молдавии? Трусы Сандины нюхать будем?
12.01.2021 14:59 Ответить
А чем Молдова богата? Бухло, виноград, фрукты...Если серьёзно, больше и не знаю ничего.
12.01.2021 15:13 Ответить
Бухло там тоже дерьмовое и после лихих 90-х его практически не завозят.
У моей знакомой мама замдиректора Молдвинпрома, передает исключительно коньячный спирт.
Все остальное, по ее словам, моча.
12.01.2021 15:20 Ответить
Ты,как все все рашинские холопы,просто не знаешь что такое хорошее вино. Да тебе оно и не по карману,так что бери гармонь и иди боярничай дальше!
12.01.2021 17:10 Ответить
Мій знайомий колись привіз із Молдови кілька ящиків "Кагору".
Так то, дійсно, був найкращий "Кагор", який я коли-небудь пробував у житті.
Незрівнянний смак.
12.01.2021 18:49 Ответить
Для тебя и то что знаешь-много.
12.01.2021 17:12 Ответить
это же самая настоящая МЕРЗОСТЬ - продавать электроэнергию в молдавию, а самим покупать её в белорусии и повышать тарифы украинским потребителям !!! ( ничего личного против молдавии !)
12.01.2021 14:59 Ответить
Jesli eto budet s belorus togda budet ban i Ukraine. zapomnite na dolgo
12.01.2021 15:03 Ответить
А Украина в это же время будет покупать электричество у Беларуси...
12.01.2021 15:11 Ответить
Достигнута договоренность о поставках украинской электроэнергии в Молдову

-------------------------------------------------------------------------------------------
Раз Украина собралась поставлять свою электроэнергию в Молдову, то значит внутри страны есть ее избыток. А раз есть избыток, то она должна дешеветь, а не дорожать. Чем больше одноименного товара на рынке, тем он дешевле.
Второе, раз есть избыток электроэнергии и некуда ее девать, то зачем еще покупать в россии и в Беларуссии?
Избыток электроэнергии в Украине был. Были введены трехдиапозонные счетчики, введен льготный тариф, активно рекламировался обогрев домов и полов электроэнергией, во вновь построенных домах стали ставить электропечи с пониженным тарифом по сравнению с домами с плитами на газу и т. д.
Прошло сравнительное короткое время. Появились олигархи.
Заводы, фабрики, воинские части, и т.д. стали закрываться, которые потребляли огромное количество электроэнергии, Крым откололся и часть Донбасса. По идее, ее должно было стать столько много, что населению должны были "доплачивать" за ее использование, как сейчас делается в некоторых странах. Например, в Германии. Там:
владельцы заводов и другие крупные потребители получали более 50 евро за каждый мегаватт-час использованного электричества

https://habr.com/ru/post/409387/

Но у нас не как у людей. Как только электроэнергией завладел Ахметов и ему подобные, электроэнергия вдруг исчезла. Ее стало не хватать. Даже в кацапстане стали закупать.
Такое впечатление, что электроэнергия продается на Запад по бросовым ценам, а нам впаривают повышенные тарифы, чтобы олигархи смогли компенсировать свои якобы потери и еще заработать на "хлеб с маслом".
12.01.2021 15:16 Ответить
По законам рынка, если предложение превышает спрос, то стоимость товара снижается. То же самое происходит с ценами на электроэнергию.
12.01.2021 15:20 Ответить
В Україні не ринок,а балаган,лялькова вистава кремлівських маріонеток !!)))
12.01.2021 15:33 Ответить
Вы чего? Охирели? Я покупаю за 1.68 , а вы дешего продаете? ТВАРИ.
12.01.2021 15:18 Ответить
Вистава кремлівського балагана зелених ляльок триває !!!)))
12.01.2021 15:27 Ответить
круто! мы электрику в Молдову, а росися нам. "бизнес" от шмыгалят.
12.01.2021 15:25 Ответить
Mne drug skazal Ukraina,Belorus ili raska toze samoje ja sporil,no teper kak vizu mozet on bil i prav
12.01.2021 15:26 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!)))
12.01.2021 15:29 Ответить
Не понял. Получается,что из-за того что Украина начнет поставлять электроэнергию в Молдову и Румынию,она (Украина) становится в один ряд с Белоруссией и рфией? Посвятите и нас в Вашу логику.
12.01.2021 16:10 Ответить
Jelsi eto budet Belorus elektra da.Ix prezident obecal nepokupat elektru s AES Belorus,kak i vse ES strani no kak vidim slovo *********.Tut logika sto slovo nado derzat
12.01.2021 16:29 Ответить
Специально еще раз перечитал шапку,но так и не увидел слово Беларусь.
12.01.2021 16:42 Ответить
Da i ja neuvidel no vam nestrano sto zakupjetsia energija s Belorus ..tam budet perebor s energijej.Nevazno mi uznajem,a togda razberiomsia.
12.01.2021 16:49 Ответить
Rumynije to sto mi skazem tak i zdelajet.Mi vet druzja s nimi ili net?
12.01.2021 16:51 Ответить
Обьясняю. Покупают у нас, и перепродают вам. Схема как с креветками.А вино ваше действительно не очень.
12.01.2021 17:16 Ответить
Никто,ничего не купил.А на тебя насрать.
12.01.2021 19:45 Ответить
Nas ministr otkazalsia jexat v Ukrainu izza etogo,stob bylo jasnej.
12.01.2021 17:24 Ответить
Nam eta tema v tom ze urovne kak i Ukraine SP2 ne mense daze bolse
12.01.2021 16:33 Ответить
Поставляйте "зеленую" по 5 гривень.
12.01.2021 18:46 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1349043163378409474 2 ч

На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу. Хроника
12.01.2021 21:22 Ответить
А на який "прямой ответ" вона сподівалася? Це питання упирається в непереборні протиріччя: Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків заселена Українцями. Т.з. ПМР була наспіх зліплена Сталіном з Лівобережних українських земель, як плацдарм для захоплення Бесарабії. Українці Придністрянщини ніколи не сприймуть румунізацію. У випадку "аншлюсу" Молдавії Румунією (а Санду до того "хилить") - Придністрянщина повернеться до складу України. Тут Зеленський дипломатично "промовчав"...
13.01.2021 09:45 Ответить
 
 