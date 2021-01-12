Достигнута договоренность о поставках украинской электроэнергии в Молдову и Румынию, - Зеленский

Украина и Молдова договорились об увеличении объемов молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах, о восстановлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Есть множество наработок для углубления нашего сотрудничества в энергетической сфере. Это увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, восстановление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил также важность совместной борьбы с контрабандой на украино-молдавской границе, "особенно на ее приднестровском участке".

"Это действительно очень важная сфера нашего сотрудничества, учитывая, в частности, и наше стремление в интеграции к совместному рынку с Европейским Союзом", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова намерены стать частью инициативы "Триморье", - совместное заявление Зеленского и Санду