Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в распоряжении КГГА.

Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.