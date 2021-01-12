Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем
Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в распоряжении КГГА.
Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).
Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.
Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).
Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) - не уточняется.
Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться.
Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы?
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества )
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться.