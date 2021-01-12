РУС
Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем

Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 29 декабря 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в распоряжении КГГА.

Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.

Тарифы на воду (748) горячая вода (89) Киев (26138) Тарифы на отопление (722)
+45
Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем - Цензор.НЕТ 8078зебілам від куміра
12.01.2021 15:02 Ответить
+35
Ура! Наконецто!!!
12.01.2021 14:59 Ответить
+34
Влада Києва підвищила тарифи на опалення і гарячу воду: що почому - Цензор.НЕТ 2110
12.01.2021 15:25 Ответить
а что тогда повлияет
13.01.2021 02:52 Ответить
Кличкарастам спасиба.
12.01.2021 22:23 Ответить
ЗЕзидент поручил правительству срочно разобраться с ценами на коммуналку, потому что людям почему-то уже не смешно, а проклятые порохоботы постоянно мешают ему отдыхать.
Как мамкин министр будет снижать цену на голландском хабе (7,5 грн за куб сейчас) - не уточняется.
Но председатель фрикции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает от власти план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов. Я их начинаю побаиваться.
Неужели Ладу Фирташ предлагают в заложники взять?!
А помните, как год назад Зеленский на беговой дорожке рассказывал, что у них есть интересное решение, чтобы этой зимой снизить тарифы?
Оказалось, что Зеленский и его банда подняли тарифы для того, чтобы их снизить.
Ловкость рук, и никакого мошенничества )
В их профессии, как и в профессии святых, главное - вовремя смыться.
12.01.2021 23:34 Ответить
а зачем нам цену на голландский хаб у нас своего газа хватает ненужен нам никакой голаедский и прочий хаб где украинский газ который принадлежит всем см конституцию
13.01.2021 02:51 Ответить
Зелохтарат! За дурість треба платити, а в Україні на порядок більше!
13.01.2021 01:44 Ответить
нуда типа при пете было легче тот тоже тарифами нагибалнеслабо причем именно он это начал а этот просто по тойи же дороге идет и придет тудаже
13.01.2021 03:03 Ответить
нам нужен не майдан а супер майдан иначе это просто легкие пуки надо учиться у ленина майданы делать
13.01.2021 02:49 Ответить
кацап детектед чему нужно учиться у членина/бланка - так это утилизировать кацапов
13.01.2021 13:49 Ответить
похоже виталик теперь огнетушителем не в лицо струю получит а прямо по голове
13.01.2021 03:01 Ответить
надозапомнить что если власть говорит что будет дешеветь значит будет дорожать рыжкову привет они аочемуто как роботы всегда наоборот делают
13.01.2021 03:05 Ответить
зрада. при сладчайшем всё на свете только дешевело.
13.01.2021 05:40 Ответить
и где его в квартире поставить
13.01.2021 18:43 Ответить
жить стало лучше --- жить стало веселее . так сказал чемпиен по борьбе с коронавирусом ---- лидер всего прогресивного человечества . самый зеленый и самый никчемный из всех наших президентов . а до выборов капец как далеко
13.01.2021 07:12 Ответить
Ніяк не нажеруться: Ахметкі, і інші СЛУГИ! Ганьба владі шахраїв і криміналів!!!
13.01.2021 07:30 Ответить
они богатые им можно
13.01.2021 10:30 Ответить
Може хватить оплачувати ОРДЛУ газ?
13.01.2021 11:35 Ответить
не оплачивай
13.01.2021 13:50 Ответить
Начхать. Киевляне все равно не платят. В Киеве самая большая по Украине задолженность.
13.01.2021 14:36 Ответить
