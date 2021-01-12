Наемнику РФ, воевавшему против ВСУ в районе Дебальцево, грозит до 15 лет лишения свободы, - прокуратура

Завершено специальное досудебное расследование в отношении жителя с. Красная Поляна Великоновоселковского района Донецкой области, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258- 3 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 мужчина вступил в "батальон Восток", а с позже в НВФ РФ "Б2 Казачий Союз войска Донского". Будучи стрелком, около года злоумышленник воевал против Вооруженных Сил Украины в районе городов Дебальцево, Углегорск, поселках Пески и Спартак Ясиноватского района, а также на территории международного аэропорта "Донецк" им. С. Прокофьева.

Сейчас обвинительный акт направлен в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанным статьям - до 15 лет лишения свободы.

Также читайте: На Донетчине организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы, - прокуратура