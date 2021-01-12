РУС
Наемнику РФ, воевавшему против ВСУ в районе Дебальцево, грозит до 15 лет лишения свободы, - прокуратура

Завершено специальное досудебное расследование в отношении жителя с. Красная Поляна Великоновоселковского района Донецкой области, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258- 3 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 мужчина вступил в "батальон Восток", а с позже в НВФ РФ "Б2 Казачий Союз войска Донского". Будучи стрелком, около года злоумышленник воевал против Вооруженных Сил Украины в районе городов Дебальцево, Углегорск, поселках Пески и Спартак Ясиноватского района, а также на территории международного аэропорта "Донецк" им. С. Прокофьева.

Сейчас обвинительный акт направлен в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанным статьям - до 15 лет лишения свободы.

Хватит им грозить, давайте уже реальные сроки
12.01.2021 15:08 Ответить
Только грозит и них я!
12.01.2021 15:10 Ответить
Грязуны !!! Поймает, а потом пишите, а то фантастику всякую рассказываете !!!
12.01.2021 15:21 Ответить
Значит опять будет очередной масштабный пиар обмена военного приступника на заблудших туристов с Украины.
12.01.2021 15:24 Ответить
Нічого йому не буде, максимум 3 роки умовно, колабрантів треба судити тільки в Тернополі.
12.01.2021 16:26 Ответить
Не верю, что ему грозит столько!
12.01.2021 17:05 Ответить
 
 