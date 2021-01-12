Кабмин в 2020 году направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн, - Минфин

Кабинет Министров Украины в 2020 году направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн, в частности 63,7 млрд грн (или 89%) из Фонда борьбы с коронавирусом, 2,8 млрд грн (44%) – из специального фонда госбюджета.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, 19,4 млрд грн (из 22,4 млрд грн выделенных) использовано на сферу здравоохранения. В частности:

- на закупку аппаратов ИВЛ - 84 млн грн из предусмотренных 100 млн грн;

- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медработников – 3,3 млрд грн (83%) из 4 млрд грн;

- на закупку оборудования для приемных отделений опорных медучреждений – 2,3 млрд грн (100%);

- на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных медучреждений – 1,4 млрд грн (82%) из предусмотренных 1,7 млрд грн;

- на обеспечение больниц кислородом – 1,4 млрд грн (97%) из предусмотренных 1,5 млрд грн;

- на закупку медуслуг по Программе медицинских гарантий – 3,9 млрд грн (74%) из 5,3 млрд грн;

- на обеспечение опорных медучреждений цифровыми диагностическими рентгеновскими системами - 1 млрд грн (97%);

- на повышение надбавок и доплат медицинским работникам – 5,5 млрд грн (92%) из предусмотренных на это 6 млрд грн.

Из выделенных 17,4 млрд грн на социальную защиту населения использовано 73,5% средств (12,8 млрд грн). 4,5 млрд грн было направлено на обеспечение правопорядка.

Из 27 млрд грн, выделенных на стимулирование экономики, использовано 26,4 млрд грн, в частности 25,7 млрд грн - на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения.

За счет средств специального фонда госбюджета на предоставление единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета деятельности в рамках противоэпидемических мер, использовано 2,8 млрд грн (55,5%) из выделенных 5 млрд грн.

Кроме того, около 1,4 млрд грн было предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.