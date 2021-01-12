Подделать цифровую подпись Кернеса невозможно, решения первой сессии горсовета законны, - заявление мэрии Харькова

Правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, утверждающей, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была подделана.

Об этом говорится в заявлении Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь вчерашний день и сегодняшнее утро ленты новостей пестрят заголовками типа "Подпись Кернеса подделали на важном документе: полиция ведет расследование", "В Харькове начали расследование о подделке подписи Кернеса на важном документе" и так далее в том же духе. Причем многие СМИ пишут об этом, как о свершившемся факте, совершенно забывая упомянуть, что правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, которой, по непонятным нам причинам, вдруг показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была подделана. Уточним: "подделана" цифровая подпись, что в принципе невозможно", - говорится в сообщении.

Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота.

"Также отметим, что подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, - не что иное, как попытка дискредитировать городскую власть Харькова. Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными. Также городской совет оставляет за собой право подать в суд на особо нечистоплотные СМИ, распространяющие фейковую информацию о якобы "подделке" подписи Геннадия Кернеса", - добавили в горсовете.

Напомним, ранее депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса.

