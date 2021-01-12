РУС
Подделать цифровую подпись Кернеса невозможно, решения первой сессии горсовета законны, - заявление мэрии Харькова

Правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, утверждающей, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была подделана.

Об этом говорится в заявлении Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь вчерашний день и сегодняшнее утро ленты новостей пестрят заголовками типа "Подпись Кернеса подделали на важном документе: полиция ведет расследование", "В Харькове начали расследование о подделке подписи Кернеса на важном документе" и так далее в том же духе. Причем многие СМИ пишут об этом, как о свершившемся факте, совершенно забывая упомянуть, что правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, которой, по непонятным нам причинам, вдруг показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была подделана. Уточним: "подделана" цифровая подпись, что в принципе невозможно", - говорится в сообщении.

Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота.

"Также отметим, что подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, - не что иное, как попытка дискредитировать городскую власть Харькова. Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными. Также городской совет оставляет за собой право подать в суд на особо нечистоплотные СМИ, распространяющие фейковую информацию о якобы "подделке" подписи Геннадия Кернеса", - добавили в горсовете.

Напомним, ранее депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса.

Читайте: Харьковский горсовет просит Раду назначить перевыборы мэра

горсовет (667) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7747) Терехов Игорь (258)
+36
ее и не подделывали..ее использовали)))
12.01.2021 15:35 Ответить
+23
Мерия Харькова - лживые бандиты, это понятно.
12.01.2021 15:36 Ответить
+21
что значит невозможно, нужна флешка (токен) и пароль от флешки фсё...
12.01.2021 15:35 Ответить
12.01.2021 15:35 Ответить
А что, не может разве человек подписывать что-то после своих похорон? Электронную подпись использовать другим нельзя точно с такой степенью вероятности, как и подкупить нашего таможенника!
12.01.2021 16:21 Ответить
Может. Просто техническая экспертиза такого проводится примерно за 10 секунд.
12.01.2021 16:35 Ответить
Глупости. Документарная "цифровая подпись" предполагает обязательный запрос и сохранение в составе "цифровой подписи" метки времени с сервера авторизированного центра сертификации ключей.

Подделать эту метку времени и саму "цифровую подпись" - невозможно (наличествующими на планете компьютерными мощностями в течение нескольких тысяч лет непрерывного "подбора").

Так что проверка там действительно простая - примерно 5-7 кликов мышкой... Есть свидетельство о смерти, есть метка времени из "цифровой подписи". Сверил 2 даты-времени - получил или "подпись наложена до смерти", или "подпись наложена после смерти".
12.01.2021 16:34 Ответить
Дело в том,что подпись (флешку) использовали когда Кернес по заявлению соратников был жив ( на самом деле может и нет). Свидетельство о смерти Щарите есть?- дата и время там какие?
12.01.2021 16:55 Ответить
при чем тут время и дата смерти вообще???..речь в конкретном случае о "подделке" электронной подписи при ЖИВОМ подписанте......
12.01.2021 17:38 Ответить
Живой.., а был ли на тот момент дееспособным !? Может он в коме был и никак не мог "подписать" !?
12.01.2021 19:24 Ответить
ЕЦП сама по себе поддельной быть не может (это так же вероятно как то, что лично вы, никогда не видевши личную подпись Трампа, прямо с первого раза аккуратно и неоличимо выведете его подпись, а ещё подпись его жены, а также на бумажку с первого раза безошибочно выпишите первые 30 номеров его банковских счетов с баблом, укрытым от налогов).

А вот скоммуниздить личный электронный ключ гепы (а также пароль к нему) и "подписать" документы - возможно. Для того и говорится о метке времени, по которой можно расследовать: где был в это время гепа, чем занимался, имел ли доступ к компу, были ли этому свидетели.
13.01.2021 12:02 Ответить
он флешку с ключом с собой в гроб взял, так шо дела гепы будут процветать ещё долго
13.01.2021 10:38 Ответить
Вы не понимаете сути цифровой подписи и базовых механизмов её формирования и проверки.

Любой документ, подписанный ЕЦП после смерти гепы - гарантированно незаконный. Время подписания документа ЕЦП - гарантированно присутствует в самой ЕЦП. Обойти этот механизм стоит дороже, чем вся харьковская область вместе с городом харьковом и даже со всеми девственницами области, даже если их продавать дьяволопоклонникам в розницу на ритуалы.
13.01.2021 12:29 Ответить
та гепа прям в гробу подписал, дупа не даст скиздеть.
13.01.2021 16:35 Ответить
12.01.2021 15:35 Ответить
что там какая то подпись вы мэра подделали всучив городу Харькову труп в состоянии комы....
12.01.2021 15:49 Ответить
Підробити цифровий підпис Кернеса неможливо, рішення першої сесії міськради законні, - заява мерії Харкова - Цензор.НЕТ 7303
12.01.2021 16:15 Ответить
Метку времени в составе цифровой подписи подделать невозможно. А так-то да, использовать чужой токен или файл ключа - плёвое дело, если он у тебя в руке и пароль чужой на бумажке...
12.01.2021 16:36 Ответить
у флешки разве есть часы, а по использует системное время компьютера
12.01.2021 16:47 Ответить
Ест на сервере "сертификации" - которая делал сверку подписи и подтверждение
12.01.2021 19:25 Ответить
типа без интернета нельзя подпись поставить
12.01.2021 19:28 Ответить
Я думаю, что формально - НЕТ ! Так как нет "того", кто эту подпись сверит и подтвердит !
12.01.2021 19:29 Ответить
Ну, АЦСК подпись не сверяет. Но метку времени, защищённую криптографически, выдаёт для включения в цифровую подпись. Обязательно.
13.01.2021 12:05 Ответить
Нельзя. Чисто технически нельзя. Только в онлайне.
13.01.2021 12:04 Ответить
или просто кернесовский ноут))))
12.01.2021 17:40 Ответить
12.01.2021 15:36 Ответить
Спросите любого бухгалтера лично ли директор своей электронной подписью подписывает платёжки )))
12.01.2021 15:39 Ответить
Да, лично, высунув язык.
12.01.2021 15:49 Ответить
12.01.2021 16:03 Ответить
Если директор не подписывает платежи,то это уже не его бизнес,а гл. буха.)))
12.01.2021 18:13 Ответить
а если директор тратит по 2 часа своего времени на подпись всякой текучки, то это уже не директор
12.01.2021 18:19 Ответить
2 часа на подписи?))) Сразу перепишите свой бизнес на гл буха и спите спокойно.)))
12.01.2021 18:27 Ответить
та ну нах ... "циферку" не зуміли повторити ... одиничку чи нулик ?
12.01.2021 15:40 Ответить
Попробуй сам, убедишься, что это нелёгкое дело.
12.01.2021 16:37 Ответить
а хто казав що красти це просто ... насправді все дуже просто відслідкувати де був кернес і у якому стані і де був ключик ... хоча не виключено що таких ключів декілька ... але ж можна по відеокамерам знайти тих хто був біля "ключика" навіть по "мобілках" вирахувати такі речі не складно відслідкувати ці ж ідіоти купують для себе найнавороченіші гаджети
12.01.2021 18:09 Ответить
Подделать невозможно? Просто берешь у него флешку с файлом и все. Криптографы млятские
12.01.2021 15:41 Ответить
Харьковский горсовет своим заявлением изменил историю мировой криптографии. Изобретена цифровая подпись, которую взломать невозможно. Ведущие мировые специалисты по шифрованию дружно написали заявления на увольнение и заявили, что по сравнению с гениями из Харьковского горсовета они просто воспитанники детсада.
12.01.2021 15:43 Ответить
Ну забыли они присовокупить "всеми наличествующими компьютерными мощностями планеты в течение нескольких тысяч лет". Ну так это не вожно.

Не, понятное дело, завтра изобретут торсионно-квантовый дешифратор алгоритма ГОСТ (по эллиптическим кривым), который любые наличествующие ключи будет "взламывать" за 0.00001секунду.

Ну как изобретёте и представите доказательства - милости просим в дискуссию...
12.01.2021 16:39 Ответить
сам запрос надо было делать не на предмет подделки подписи, а использования ее неустановленным лицом, аз есмь абсолютно незаконно в данном случае.... или он в бессознанке ее ставил?
12.01.2021 15:44 Ответить
Вот это - правильное направление измышления. Только добавим: документарная цифровая подпись содержит в себе метку времени - точное время вычисления подписи с точностью до секунды. Это аналог "разбившихся часов с календарём, застывших в момент совершения преступления" из историй про Шерлока Холмса (только подделать разбившиеся часы лёгко, а цифровую подпись с меткой времени - ну, пупок развяжется) - сделать привязку ко времени и доказать, что тварь-кернес в это время вкушал уколы ж*пой - тоже можно.
12.01.2021 16:43 Ответить
полагаю, так же несложно будет определить и ай-пи адрес, с которого отправлялся запрос на проверку подлинности подписи на сервер ацск...
12.01.2021 16:51 Ответить
АЦСК проверок подлинности подписей не делает. Функции АЦСК:
1. регистрация открытых ключей по запросам ("запросы p10" - выставленного в интернет интерфейса не бывает);
2. Выдача информации о открытых ключах (сервис CMP);

3. Выдача информации о отозванных ключах (сервис OCSP);

4. Выдача меток времени (сервис TSP).

Я примерно на 95% уверен, что АЦСК информацию о том, кто откуда обращался - хранит. Но не бесконечно. Всё-таки там очень приличные объемы. Да даже простой лог вебсайта "когда и с какого IP кто обращался к какой странице" для среднего сайта с сотней тысяч ежедневных посетителей - это чуть не терабайты в месяц. Предствьте, какой объем обращений у АЦСК ДФС (миллион юрлиц) или АЦСК Украина (тоже чуть не миллионные объемы по отчетности) ежедневный - там же не простой лог, а куча крипто-бинарщины.

Т.е. Вы правы - теоретически расследование такое можно провести в плане "когда и откуда кто-то с ключом гепы получал метку времени через сервис TSP". Но это если прямо сейчас суд прикажет сделать выемку логов у соответствующего АЦСК. Через месяцок-другой эти логи могут быть уничтожены, сугубо по законному регламенту. Также, на 100% уверен, - это всё не очень распространённая практика. Чтобы следак и прокурор всё правильно оформили, а судья одобрил запрос в АЦСК вовремя - ну, это, фантастика.
13.01.2021 12:17 Ответить
И только Гепе по-барабану
12.01.2021 15:45 Ответить
Давай, больше ада! Дарагие гепаградцы все схавают!
12.01.2021 15:46 Ответить
Кому ви парите? Навіщо щось підробляти? Потрібно просто взяти флешку та знати пароль - і ти уже Кернес.
12.01.2021 15:47 Ответить
Не совсем так. Если подпись накладывали после его смерти - это вычисляется примерно за 10 секунд.
12.01.2021 16:45 Ответить
Так у тому й справа, що ніхто не знає дати смерті.
12.01.2021 17:04 Ответить
В свидетельстве о смерти написано. В клиниках ЕС с этим строго. Это не постсовок с "телефонным правом" в виде "сдох? ну напишете свидетельство послезавтра, послезавтром и время смерти поставите".
13.01.2021 12:20 Ответить
Та от є велика недовіра до того свідоцтва. Щось мені здається, що вже на момент виборів він був або мертвий, або овочем. Бабло перемогло.
13.01.2021 16:36 Ответить
***...вы себя слышите????
нафига ее подделывать? если она на электронном носителе??? там не проверяют отпечатки пальцев!.... зачем подделывать если можно воспользоваться...
12.01.2021 15:47 Ответить
Всё-таки есть за что зацепиться хоть как-то. Важно время наложения подписи. В момент формирования документарной цифровой подписи в ней фиксируется точное время.

Если время "не сойдётся" - ну, например, гепа уже был дохленький - то будет конфузище у тех, кто попользовался флешкой гепы!
12.01.2021 16:46 Ответить
все верно.. и с самого начала...вот с самого-самого - голосовать за...больного прикованного к постели...это уже подделка и фальсификация всех возможных подзаконных актов про выборы
тут как бы...просто нет слов !
12.01.2021 16:54 Ответить
а откуда берется точное время
12.01.2021 17:51 Ответить
В процессе "подписания" программное обеспечение обращается полностью в онлайне на сайт АЦСК (Авторизованный Центр Сертификации Ключей) с криптографическим запросом этого "точного времени" и получает в ответ криптографический ответ, содержащий "метку вермени". Данная метка времени включается в "цифровую подпись". Процесс обязательный. Без него сама "цифровая подпись" не считается подписью.

Так что можно сверять время жизни и время подписания. Можно по времени подписания разобрать до секунды - чем именно в это время был занят гепа: хрипел задыхаясь в трубочку или принимал задницей уколы. Можно выяснить - был ли вообще включен личный компуктер гепы в это время и был ли он у гепы под рукой. И т.д. и т.п.
13.01.2021 11:57 Ответить
цифровая подпись гепы - три крестика (имя, фамилиё, вчоное звание). такое не подделаешЪ!
12.01.2021 15:47 Ответить
Обсуждают легитимность подписи трупа. Не Харьков а зона сумерек.
12.01.2021 15:48 Ответить
У нас тут тётки на мётлах летают, а дядьки бухие бродят, чтобы крыша не поехала
12.01.2021 15:56 Ответить
Смешно просто, если иметь доступ то это еще проще чем подделать обычную подпись, и там хоть эксперт может определить руку, а тут вообще никак не определить кто именно подписал.
12.01.2021 15:49 Ответить
Харьковчане золотые лавочки и прочую хрень от бандитов терпели. И это вытерпят. Сильные люди.
12.01.2021 15:50 Ответить
У нас даже мертвые воруют...
12.01.2021 15:56 Ответить
Підробити цифровий підпис Кернеса неможливо, рішення першої сесії міськради законні, - заява мерії Харкова - Цензор.НЕТ 8152 Таке підробити неможливо
12.01.2021 15:59 Ответить
😃 зачем что то поддлелывать?? Берешь файл ключа и пароль...и подписываешь...
12.01.2021 16:05 Ответить
в документарной цифровой подписи фиксируется точное время. И это не время компьютера, на котором она накладывается. А время сервера АЦСК. Ну а подделать там это время - пупок развяжется.
12.01.2021 16:47 Ответить
А зачем подделывать время если идет подпись оригинальным ключом??
12.01.2021 17:32 Ответить
И что не фиксируется откуда и когда был вход в систему?
12.01.2021 18:20 Ответить
1. В какую систему?
2. Где фиксируется?

Вопросов больше, чем ответов. Уверен - у них там "в мерии" - своя система документооборота. В которой ДОЛЖНЫ быть логи "кто откуда и что", но обычно их или нет, или регламентно раз в неделю они уничтожаются. Так что остаётся только сам документ с ЕЦП и меткой времени внутри ЕЦП.
13.01.2021 12:23 Ответить
А что,есть "свои" системы документооборота в госструктурах требующие цп?
13.01.2021 13:34 Ответить
Есть. В ПФУ, например, своя единая централизированная система электронного документооборота на все их десятки тысяч сотрудников. Внедрили больше года назад вроде.
24.01.2021 22:53 Ответить
Время - обязательный атрибут цифровой подписи. Оно ОБЯЗАТЕЛЬНО получается исключительно в онлайне с серевера АЦСК и его НЕВОЗМОЖНО изменить при формировании документарной цифровой подписи.

И представьте: в свидетельстве о смерти стоит "гепа сдох 17 декабря", а документ (согласно метке времени в ЕЦП) подписан 20 декабря.

Конфуз может быть...
13.01.2021 12:25 Ответить
 
 