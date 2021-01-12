Подделать цифровую подпись Кернеса невозможно, решения первой сессии горсовета законны, - заявление мэрии Харькова
Правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, утверждающей, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была подделана.
Об этом говорится в заявлении Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Весь вчерашний день и сегодняшнее утро ленты новостей пестрят заголовками типа "Подпись Кернеса подделали на важном документе: полиция ведет расследование", "В Харькове начали расследование о подделке подписи Кернеса на важном документе" и так далее в том же духе. Причем многие СМИ пишут об этом, как о свершившемся факте, совершенно забывая упомянуть, что правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, которой, по непонятным нам причинам, вдруг показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова была подделана. Уточним: "подделана" цифровая подпись, что в принципе невозможно", - говорится в сообщении.
Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота.
"Также отметим, что подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, - не что иное, как попытка дискредитировать городскую власть Харькова. Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными. Также городской совет оставляет за собой право подать в суд на особо нечистоплотные СМИ, распространяющие фейковую информацию о якобы "подделке" подписи Геннадия Кернеса", - добавили в горсовете.
Напомним, ранее депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса.
Подделать эту метку времени и саму "цифровую подпись" - невозможно (наличествующими на планете компьютерными мощностями в течение нескольких тысяч лет непрерывного "подбора").
Так что проверка там действительно простая - примерно 5-7 кликов мышкой... Есть свидетельство о смерти, есть метка времени из "цифровой подписи". Сверил 2 даты-времени - получил или "подпись наложена до смерти", или "подпись наложена после смерти".
А вот скоммуниздить личный электронный ключ гепы (а также пароль к нему) и "подписать" документы - возможно. Для того и говорится о метке времени, по которой можно расследовать: где был в это время гепа, чем занимался, имел ли доступ к компу, были ли этому свидетели.
Любой документ, подписанный ЕЦП после смерти гепы - гарантированно незаконный. Время подписания документа ЕЦП - гарантированно присутствует в самой ЕЦП. Обойти этот механизм стоит дороже, чем вся харьковская область вместе с городом харьковом и даже со всеми девственницами области, даже если их продавать дьяволопоклонникам в розницу на ритуалы.
Не, понятное дело, завтра изобретут торсионно-квантовый дешифратор алгоритма ГОСТ (по эллиптическим кривым), который любые наличествующие ключи будет "взламывать" за 0.00001секунду.
Ну как изобретёте и представите доказательства - милости просим в дискуссию...
1. регистрация открытых ключей по запросам ("запросы p10" - выставленного в интернет интерфейса не бывает);
2. Выдача информации о открытых ключах (сервис CMP);
3. Выдача информации о отозванных ключах (сервис OCSP);
4. Выдача меток времени (сервис TSP).
Я примерно на 95% уверен, что АЦСК информацию о том, кто откуда обращался - хранит. Но не бесконечно. Всё-таки там очень приличные объемы. Да даже простой лог вебсайта "когда и с какого IP кто обращался к какой странице" для среднего сайта с сотней тысяч ежедневных посетителей - это чуть не терабайты в месяц. Предствьте, какой объем обращений у АЦСК ДФС (миллион юрлиц) или АЦСК Украина (тоже чуть не миллионные объемы по отчетности) ежедневный - там же не простой лог, а куча крипто-бинарщины.
Т.е. Вы правы - теоретически расследование такое можно провести в плане "когда и откуда кто-то с ключом гепы получал метку времени через сервис TSP". Но это если прямо сейчас суд прикажет сделать выемку логов у соответствующего АЦСК. Через месяцок-другой эти логи могут быть уничтожены, сугубо по законному регламенту. Также, на 100% уверен, - это всё не очень распространённая практика. Чтобы следак и прокурор всё правильно оформили, а судья одобрил запрос в АЦСК вовремя - ну, это, фантастика.
нафига ее подделывать? если она на электронном носителе??? там не проверяют отпечатки пальцев!.... зачем подделывать если можно воспользоваться...
Если время "не сойдётся" - ну, например, гепа уже был дохленький - то будет конфузище у тех, кто попользовался флешкой гепы!
тут как бы...просто нет слов !
Так что можно сверять время жизни и время подписания. Можно по времени подписания разобрать до секунды - чем именно в это время был занят гепа: хрипел задыхаясь в трубочку или принимал задницей уколы. Можно выяснить - был ли вообще включен личный компуктер гепы в это время и был ли он у гепы под рукой. И т.д. и т.п.
2. Где фиксируется?
Вопросов больше, чем ответов. Уверен - у них там "в мерии" - своя система документооборота. В которой ДОЛЖНЫ быть логи "кто откуда и что", но обычно их или нет, или регламентно раз в неделю они уничтожаются. Так что остаётся только сам документ с ЕЦП и меткой времени внутри ЕЦП.
И представьте: в свидетельстве о смерти стоит "гепа сдох 17 декабря", а документ (согласно метке времени в ЕЦП) подписан 20 декабря.
Конфуз может быть...