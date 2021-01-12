РУС
В Полтаве произошла перестрелка: один мужчина ранен, выезды из города перекрыты

Полиция сообщила о стрельбе на улице Нижнемлинской в Полтаве. В результате инцидента пострадал человек.

Об этом сообщается на сайте полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 12, прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской в Полтаве. Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего, 1984 г.р., госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина расстрелял из автомата посетителей кафе на Ривненщине: есть погибший. ФОТО

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города.

Нацполиция (16768) Тахтаулове (790) стрельба (3305)
+1
Какая такая перестрелка? Для Бубочки это все режим тишины и мирный процесс!
12.01.2021 15:44 Ответить
+1
подивившись постановочні кадри при гарному освітленні і непорушній оперативній камері. ще тоді мало хто вірив у самознищення полтавського терориста...
12.01.2021 15:48 Ответить
+1
спецом фейковая операция готовится ..завтра по всей области выходят люди перекрывать автотрассы ..совпадения только у Киселева а у нас киностудия армянфильм
12.01.2021 16:48 Ответить
12.01.2021 15:44 Ответить
Так кто победил, красные или белые?
12.01.2021 15:47 Ответить
сверху белый, снизу красный, посредине голубой
12.01.2021 15:50 Ответить
12.01.2021 15:48 Ответить
посилання на офіційний сайт поліції , як першоджерело є , а на поліцейському сайті - 404 , сторінка видалена . Що б це могло означати ?
12.01.2021 16:00 Ответить
12.01.2021 16:48 Ответить
404 страница отсуствует а спецоперация идет наверно и Корд в носках по 400 грн подключили
12.01.2021 16:50 Ответить
Только что проверил - ссылка открывается
12.02.2021 16:47 Ответить
 
 