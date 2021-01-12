В Полтаве произошла перестрелка: один мужчина ранен, выезды из города перекрыты

Полиция сообщила о стрельбе на улице Нижнемлинской в Полтаве. В результате инцидента пострадал человек.

Об этом сообщается на сайте полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 12, прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской в Полтаве. Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего, 1984 г.р., госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города.