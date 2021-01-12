Первое дело НАБУ закончилось приговором - прокурор Матюшко получил два года тюрьмы
Экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Матюшко, который предлагал членам Конкурсной комиссии $10 тыс. за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, получил два года тюремного заключения.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Грустное лицо коррумпированного прокурора Матюшко, который в далеком январе 2016-го хотел купить должность в НАБУ, но что-то пошло не так и сегодня (наконец) из здания суда он поехал в тюрьму, где его ждут два года тюремного заключения", - говорится в сообщении.
"Высший антикоррупционный суд - вам респект за справедливый приговор для преступника в погонах! Благодарен детективам и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые долгие пять лет вели это дело. Отдельная благодарность Алексею Гриценко, который помог собрать доказательную базу совершения преступления. И от всей души хочу благодарить каждого, кто зимой 2017-2018 стоял плечом к плечу в лагере под парламентом с требованием создания антикоррупционного суда!" - добавил Шевченко.
а ввели с подачи кремлядей и кремлевской пратитуки Жули
КПД просто ауенный!!!!!!!!
Какого КПД ты ждешь от одного, далеко не самого влиятельного, госоргана, которому противодействует по сути вся коррупционная государственная махина? Я удивлен, что это НАБУ вообще еще не прикрыли или окончательно все полномочия не урезали под каким нибудь очередным нелепым предлогом.
І, взагалі по результатам, навскидку
11.12.2020 13:58
https://nabu.gov.ua/novyny/38-novyh-rozsliduvan-4-pidozry-ta-9-obvynuvalnyh-aktiv-rezultaty-roboty-nabu-ta-sap-za https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty 38 нових розслідувань, 4 підозри та 9 обвинувальних актів - результати роботи НАБУ та САП за листопад 2020 року
Щодо фінансування НАБУ, то воно, порівняно, наприклад з Офісом Генерального прокурора, який протидіє НАБУ, у 7,5 раз меньше, чи 2,5 рази меньше ніж на Управління статистики
маякни, когда результаты НАБУ будут хотя бы наполовину близки к таким, как у Лауры Ковеши, например.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/09/1/7264849/ По вироках на 1 вересня 2020 . За рік роботи вироків у 2 рази меньше ніж за усі попередні роки усіма судами
и тем не менее....не за эшелоны и миллионы... (там бизнес!)
зеленым верить нельзя
да, они тоже не отрабатывают, но эта новость о НАБУ, а не про ОП и т.д.
І мені не зрозуміла позиція "вклали в НАБУ стільки-то, а вони не нареквізовували стільки".
НАБУ, то не комерційний проект, а от така Ваша та інших логіка грає на руку корупціонерам, і у першу чергу Коломойського.
Доречі, без НАБУ Україні не надавали би кредити. Можливо критики цього добиваються. Дефолта, ну, як Беня хоче
а у нас любого хватай - виновен. а все топы вообще на виду, сотни материалов и всем чхать.
Уявляєте, скільки людей залишиться на свободі, якщо пересадити усіх, хто давав хоч раз хабар
Будет он сидеть или нет но теперь никто не скажет что он белая ворона во власти.