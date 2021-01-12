РУС
Первое дело НАБУ закончилось приговором - прокурор Матюшко получил два года тюрьмы

Экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Матюшко, который предлагал членам Конкурсной комиссии $10 тыс. за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, получил два года тюремного заключения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Грустное лицо коррумпированного прокурора Матюшко, который в далеком январе 2016-го хотел купить должность в НАБУ, но что-то пошло не так и сегодня (наконец) из здания суда он поехал в тюрьму, где его ждут два года тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Первое дело НАБУ закончилось приговором - прокурор Матюшко получил два года тюрьмы 01

"Высший антикоррупционный суд - вам респект за справедливый приговор для преступника в погонах! Благодарен детективам и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые долгие пять лет вели это дело. Отдельная благодарность Алексею Гриценко, который помог собрать доказательную базу совершения преступления. И от всей души хочу благодарить каждого, кто зимой 2017-2018 стоял плечом к плечу в лагере под парламентом с требованием создания антикоррупционного суда!" - добавил Шевченко.

НАБУ (4598) Шевченко Евгений (142) Матюшко Александр (8)
+25
По факту НАБУ единственный госорган в Украине, который как-то выбивается из всей остальной насквозь гнилой чиновничьей мафии: депутатов, судей, прокуроров, мусаров, свзанных между собой тотальной круговой порукой, договорняками и хоть как-то портит им жизнь. У всех этих мразей уже и так крыша откровенно едет от ощущения полной безнаказанности и вседозволенности, а без НАБУ они бы вообще уже чиновничью содом и гоморру тут устроили.
Какого КПД ты ждешь от одного, далеко не самого влиятельного, госоргана, которому противодействует по сути вся коррупционная государственная махина? Я удивлен, что это НАБУ вообще еще не прикрыли или окончательно все полномочия не урезали под каким нибудь очередным нелепым предлогом.
12.01.2021 16:26 Ответить
+24
Спустя три года и несколько миллиардов потраченных гривен НАБУ таки удалось....
12.01.2021 15:58 Ответить
+17
Очередной "стрелочник", не более... На фоне показательно жирующих на виду у всего мира "тиранозавров от коррупции" показательно придушили "мышь", повесив на нее всю коррупцию!
12.01.2021 16:18 Ответить
2 ГОДА---КРАЙНЕ МАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.01.2021 15:57 Ответить
Вийдеш по УДО через рік з комфортної - платної камери . Хоча краще ніж нічого...
12.01.2021 16:18 Ответить
это на почин
12.01.2021 19:42 Ответить
ну по сути за попытку дать взятку, если верить сообщению. Вполне ничего для начала.
12.01.2021 19:56 Ответить
что-то не густо всего два года
12.01.2021 15:57 Ответить
Спустя три года и несколько миллиардов потраченных гривен НАБУ таки удалось....
12.01.2021 15:58 Ответить
По закону Савченко наградят и освободят
12.01.2021 15:58 Ответить
вроде уже отменили этот закон
12.01.2021 16:01 Ответить
причем давно.
а ввели с подачи кремлядей и кремлевской пратитуки Жули
13.01.2021 00:03 Ответить
Наконец-то!
12.01.2021 15:58 Ответить
Что там с бриллиантовыми прокурорами? Надежда только на антикор суд
12.01.2021 16:00 Ответить
потерпевшего вроде того уже
12.01.2021 17:51 Ответить
Прочитала только. Круто. Но там ещё в самом начале был потерпевший хозяин мусорного бизнеса, который отжал у него Корниец. Кроме того, у 6их при том эпичном обыске и , пожалуй, единственном , который был предан широчайшей огласке, были найдены не только бриллианты, но и наркотики, оружие, деньги. Неужели они отбились от таких железных обвинений ? Ну тогда я вообще уже не верю в перспективу правового государства у нас.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:10 Ответить
А скільки епізодів було у Мінздраві і його структурах: головні лікарі, сан.епід.лікарі і т.д. і т.п.?) Вже ніхто і не згадує).
13.01.2021 08:44 Ответить
5+ лет НАБУ (сотни миллионов гривен потрачены на деятельность), 1-2 громких дела, 5 лет расследования/суда, 2 года тюрьмы.

КПД просто ауенный!!!!!!!!
12.01.2021 16:00 Ответить
По факту НАБУ единственный госорган в Украине, который как-то выбивается из всей остальной насквозь гнилой чиновничьей мафии: депутатов, судей, прокуроров, мусаров, свзанных между собой тотальной круговой порукой, договорняками и хоть как-то портит им жизнь. У всех этих мразей уже и так крыша откровенно едет от ощущения полной безнаказанности и вседозволенности, а без НАБУ они бы вообще уже чиновничью содом и гоморру тут устроили.
Какого КПД ты ждешь от одного, далеко не самого влиятельного, госоргана, которому противодействует по сути вся коррупционная государственная махина? Я удивлен, что это НАБУ вообще еще не прикрыли или окончательно все полномочия не урезали под каким нибудь очередным нелепым предлогом.
12.01.2021 16:26 Ответить
по сути ты прав. но легче от этого не становится.
12.01.2021 17:11 Ответить
А НАБУ нуждается в адвокатах? По мне , так скорее во врачах -диетологах и руководителях по физическому совершенствованию!
13.01.2021 06:13 Ответить
Нормально. Раніше і цьго не було. Тим більше, що НАБУ зелень з генпрокуроркою і судовою мафією протидіють.
І, взагалі по результатам, навскидку
11.12.2020 13:58
https://nabu.gov.ua/novyny/38-novyh-rozsliduvan-4-pidozry-ta-9-obvynuvalnyh-aktiv-rezultaty-roboty-nabu-ta-sap-za https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty 38 нових розслідувань, 4 підозри та 9 обвинувальних актів - результати роботи НАБУ та САП за листопад 2020 року

Щодо фінансування НАБУ, то воно, порівняно, наприклад з Офісом Генерального прокурора, який протидіє НАБУ, у 7,5 раз меньше, чи 2,5 рази меньше ніж на Управління статистики
12.01.2021 16:43 Ответить
извини, но результаты спортивной рыбалки лично меня мало интересуют.
маякни, когда результаты НАБУ будут хотя бы наполовину близки к таким, как у Лауры Ковеши, например.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:12 Ответить
Демагогія. Результати пристойні, і будуть кращі тоді, коли система не буде протидіяти. Що прикладів замало?
12.01.2021 17:48 Ответить
а, ну если по-твоему, это "пристойные результаты", то нам не о чем разговаривать )))))))
12.01.2021 19:42 Ответить
9 обвинувальних актів це ще не вирок суду.
12.01.2021 21:46 Ответить
Так Антикорупційний суд тільки почав працювати. В усі інші суди сенсу звертатися мало.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/09/1/7264849/ По вироках на 1 вересня 2020 . За рік роботи вироків у 2 рази меньше ніж за усі попередні роки усіма судами
12.01.2021 22:03 Ответить
за взятку !!... понимаете за 10 тыс взятки за "теплое место"...(нет, это тоже преступление...!)
и тем не менее....не за эшелоны и миллионы... (там бизнес!)
12.01.2021 16:01 Ответить
При пятом ничего подобного не происходило
показать весь комментарий
12.01.2021 16:03 Ответить
Конечно, в 2016 уже ж зебилушка правил? Ну и НАБУ ( хорошее ли плохое) тоже преЗедент создал? Или не читал, что следствие длилось с 2016-го года? «Не читал, но с автором не согласен»? Посмотрим на наследие шестого, но что-то мне подсказывает, оно будет безрадужным...
12.01.2021 18:28 Ответить
Говорят - гора родила мышь... Но тут просто одноклеточное... Это ж сколько баблища они за все время сожрали, а в итоге - один никому неизвестный коррупционеришко... Да и то по ходу крайним сделали...
12.01.2021 16:04 Ответить
5 лет !!!! расследовали... результат 2 года. А кто-нибудь посчитал сколько миллионов народных денег прожрали эти следователи.. прокуроры и прочие дармоеды за эти 5 лет? Миллионы и миллионы и миллионы.. Ради расследования паршивой взятки в 10 тысяч.... Где здравый смысл?????
12.01.2021 16:13 Ответить
А терапевтичний попереджувальний ефект?
12.01.2021 16:44 Ответить
Никакого..просто будут осмотрительней и деньги передавать через 5е колено..а не в кабинете,или на автостоянке..)))
12.01.2021 20:20 Ответить
Что тебя удивляет с нашей украинской тотальной коррупцией и круговой порукой? Представь, что тебя какой-то бухая чинуша (тот же прокурор или судья например), сбила на пешеходном переходе, на красный, на полной скорости, при куче свидетелей и даже под запись видеокамер. Как думаешь, сколько лет понадобится твоим родственникам, чтобы этого прокурора посадить и получится ли вообще посадить, даже дай им "миллионы народных денег"?
12.01.2021 17:06 Ответить
Черновецький і Омельченко живі приклади.
13.01.2021 08:40 Ответить
Очередной "стрелочник", не более... На фоне показательно жирующих на виду у всего мира "тиранозавров от коррупции" показательно придушили "мышь", повесив на нее всю коррупцию!
12.01.2021 16:18 Ответить
Ну хоть так, а то и этого не было. Будем надеяться, что эта благая весть - начало
12.01.2021 18:15 Ответить
Причем обвинили и приговорили человека, который деньги не брал, а наоборот давал. Получается у судей еще и мозг не правильно устроен.
13.01.2021 08:55 Ответить
видео ( не фото ) с тюрмы или зоны в подтверждение , пока не буде - не поверю ,
зеленым верить нельзя
12.01.2021 16:18 Ответить
Сидеть он будет в личных апартаментах в шезлонге и с коктейлем, как приснопамятная аварийщица Зайцева сейчас сидит.
12.01.2021 16:23 Ответить
а зайцева шо , сидит ? юристы говорят че вро-де нет , на цензоре пост был - чуваку дали 5ку ,а он на воле гуляет и журналисту рассказывает как это было
12.01.2021 17:56 Ответить
Максимум через год отпустят, по новой "обилетят" и опять прокурором назначат или в ГБР старшим следователем по особо крупным коррупционным правонарушениям.
12.01.2021 16:20 Ответить
першим куозлом відпущення як завжди прокурорчик виявився.
12.01.2021 16:26 Ответить
Просто мало дав чи мало взяв. А ось якщо б кількадесят лямів проходило у справі, то вже давно б на волі гуляв.
12.01.2021 16:27 Ответить
Ну, так і https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/1/662460/ $6 млн. давали. Саму великий хабар у Європі. Піймали ж.
12.01.2021 16:48 Ответить
НАБУ не відробляє і одного процента потрачених на них коштів .
12.01.2021 16:27 Ответить
А Офіс Президента, Офіс Генеральної прокуратури, Міністерство освіти і т.і. відробляють?
12.01.2021 16:50 Ответить
ответ в стиле "сам дурак".
да, они тоже не отрабатывают, но эта новость о НАБУ, а не про ОП и т.д.
12.01.2021 17:14 Ответить
Намагання знайти прибутковість для правоохоронного відомства призведе до репресій 20-30-х років. Тоді навіть плани надавалися по кількості реквізованого майна, по розстрілам і т.і.
І мені не зрозуміла позиція "вклали в НАБУ стільки-то, а вони не нареквізовували стільки".
НАБУ, то не комерційний проект, а от така Ваша та інших логіка грає на руку корупціонерам, і у першу чергу Коломойського.
Доречі, без НАБУ Україні не надавали би кредити. Можливо критики цього добиваються. Дефолта, ну, як Беня хоче
12.01.2021 17:40 Ответить
ты прав. но могут искать там, где нету преступников - чтобы оправдать свое существование.
а у нас любого хватай - виновен. а все топы вообще на виду, сотни материалов и всем чхать.
12.01.2021 19:41 Ответить
Взагалі-то так, але з чогось чи з когось треба починати. І тут проблема доведення корупції у суді. Сам факт хабаря доказується складно тим більше, що рівні самої високої влади є протидія розслідування корупційних справ.
12.01.2021 21:54 Ответить
Миллионы людей были уничтожены голодом и ререссиями, а ты о планах по майну!. И сейчас тоже самое грозит миллионам малоимущих именно от проникновения коррупции в высшую власть - законодательную, исполнительную, судебную. И их полной БЕЗНАКАЗАННОСТИ!
13.01.2021 06:21 Ответить
Корупція уже проникла в усі гілки влади, власне, вона там завжди була і буде. Справа тільки у масштабах і тенденціях. НАБУ, САП, ВАКС ці масштаби зменьшує, а ті хто тут верещать проти цих антикорупційних установ свідомо чи несвідомо підіграють корупціонерам.
13.01.2021 11:49 Ответить
Якщо так рахувати- всіх треба розпустити. Ти, видно, не дурень, в економіці і правосудді однаково просікаєш. Звернися в ВРУ, щоб прирівняли НАБУ до МАФів чи ФОПів
12.01.2021 17:40 Ответить
чувак так хотів з корупцією поборбкатись, шо срок отримав за те, шоб бути у перших лавах на передньому борцюновому фронті
12.01.2021 16:41 Ответить
Наверное честный прокурор был 10 000 $, больше не было, за это и посадили, Кто дал 100 000 $ все прошли.
12.01.2021 17:03 Ответить
Показательно наказали ,за то шо мало дал
12.01.2021 17:09 Ответить
А майно чому не конфіскували, і не заборонили займатися прокурорською діяльністю?
12.01.2021 17:04 Ответить
Це добре. НАБУ по факту єдиний орган, який ще не зкурвився і якось лякає нашу бидловладу, змушує робити нові злочини прокурворів і злочинців в мантіях. Надіюся, накопичений матеріал колись знадобиться
12.01.2021 17:36 Ответить
2 года? Это смешно. Знакомый свою девку приревновал и на ночь телефон забрал, она на него заяву накатала, типа угрожал ножом, и он получил "разбой" и 3 года с отсидкой. А этому уроду 2 года за коррупционную деятельность на ВЫСШЕМ уровне. Бред же, тем более, сколько времени уже прошло
12.01.2021 18:15 Ответить
Закон передбачає значно меньше покаранння тому, хто дає хабар, ніж той хто бере.
Уявляєте, скільки людей залишиться на свободі, якщо пересадити усіх, хто давав хоч раз хабар
12.01.2021 21:48 Ответить
За столько лет одна посадка и то того кто дает, когда будете садить тех кто берет?
12.01.2021 22:31 Ответить
ТАК НАБУ СДЕЛАЛИ ЧТОБЫ ОНИ РАБОТАЛИ ВНУТРИ СВОЕЙ СТРУКТУРЫ !?) И ЗА ЧТО ЕЩЕ ДАЮТ ДВА ГОДА И МЕНЬШЕ !?)
13.01.2021 03:08 Ответить
Это не первое дело НАБУ..Автор брехун!
13.01.2021 07:15 Ответить
Знаючи рівень корупції в Україні,чомусь ця новина викликає тільки злість і обурення!
13.01.2021 08:22 Ответить
Бомжу за вкраденого кролика чи курку дають 2 роки
13.01.2021 08:26 Ответить
Огромнейшее достижение! Если бы он был в Украине один такой - я бы все свечки в церкви скупил.
13.01.2021 08:34 Ответить
Главный козырь вхождение во власть Матюшко получил.
Будет он сидеть или нет но теперь никто не скажет что он белая ворона во власти.
13.01.2021 08:50 Ответить
 
 