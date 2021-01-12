Первое дело НАБУ закончилось приговором - прокурор Матюшко получил два года тюрьмы

Экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Матюшко, который предлагал членам Конкурсной комиссии $10 тыс. за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, получил два года тюремного заключения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Грустное лицо коррумпированного прокурора Матюшко, который в далеком январе 2016-го хотел купить должность в НАБУ, но что-то пошло не так и сегодня (наконец) из здания суда он поехал в тюрьму, где его ждут два года тюремного заключения", - говорится в сообщении.

"Высший антикоррупционный суд - вам респект за справедливый приговор для преступника в погонах! Благодарен детективам и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые долгие пять лет вели это дело. Отдельная благодарность Алексею Гриценко, который помог собрать доказательную базу совершения преступления. И от всей души хочу благодарить каждого, кто зимой 2017-2018 стоял плечом к плечу в лагере под парламентом с требованием создания антикоррупционного суда!" - добавил Шевченко.

