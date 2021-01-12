Навального хотят посадить в России в тюрьму по делу, срок наказания по которому истек в прошлом году. ДОКУМЕНТ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России обратилась в суд Москвы с просьбой заменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Срок при этом истек 30 декабря прошлого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Документ зарегистрирован 11 января. Ведомство объясняет свое решение "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

"Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. "В связи с совершением нового преступления". Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря", – написал сам Навальный в Твиттере.

"Я также, хочу обратить внимание, что ФСИН требует посадить меня по делу, которое я выиграл в ЕСПЧ. Суд решил, что дело настолько сфабриковано, что там вообще нет состава преступления", - добавил он.

ФСИН грозила заменой условного срока на реальный Навальному 28 декабря 2020 года, потребовав от него явиться в 9:00 утра для регистрации. В ведомстве заявили, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что отравлению Навального в августе 2020 года были причастны восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2). Кремль отрицает причастность к отравлению Навального.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Следственный комитет России 29 декабря 2020 года возбудил уголовное дело против Навального о хищении на 356 млн рублей пожертвований, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

