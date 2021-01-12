Украина все еще относится к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, - Немчинов. ИНФОГРАФИКА

Самый строгий карантин пока действует в Италии - в стране введен общенациональный локдаун и введен комендантский час.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Среди стран, в которых карантин наиболее мягкий кроме Украины также Франция, Бельuия, Швейцария и Хорватия.

"В ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы", - отметил Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов