Украина все еще относится к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, - Немчинов. ИНФОГРАФИКА
Самый строгий карантин пока действует в Италии - в стране введен общенациональный локдаун и введен комендантский час.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
Среди стран, в которых карантин наиболее мягкий кроме Украины также Франция, Бельuия, Швейцария и Хорватия.
"В ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы", - отметил Немчинов.
Підлога Маккартні
Bogdan_
Eugen Mk
вау
Super Gut
machta
