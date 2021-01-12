РУС
Назначение Лебедко в ГФС пролоббировал новый начальник налоговой милиции Мельник, назначенный при поддержке Татарова, - Бутусов

И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 миллионов гривен и уволенный в 2017 году.

Об этом говорится в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Суд продолжается три года, 18 января новое заседание. Представьте изумление судьи, который увидит, что подсудимого повысили в должности и назначили на еще более важный пост? В эту историю просто невозможно поверить, но это Украина", - отмечает журналист.

Он напомнил, что в 2017 году Цензор.НЕТ написал о впечатляющем преступлении - исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 миллионов гривен.

"Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" - констатирует Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней"

"Лебедко взяли на взятке на возмещении НДС по одной из крупных компаний, но теперь через три года, Лебедко назначили руководить возмещением НДС для всех крупных компаний. Нет слов. Неужели руководство ГФС и руководство Министерства финансов не провело элементарную проверку сотрудников, которых назначают на высшие должности? Или в Минфине отключили Гугл? Ведь любой запрос показывает, что дело о вымогательстве Лебедко № 420170000000000168 по статье 190 (мошенничество) не закрыто, суд тянется по различным формальным причинам. 18 января Голосеевский районный суд Киева объявил очередное заседание по Лебедко", - подчеркивает журналист.

"Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Лебедко - ценный специалист по вымогательству НДС. Сейчас автоматический возврат НДС фактически работает только для узкой группы компаний, схемы по возмещению за откаты снова возобновились. Именно для этого и призвали Лебедко в ряды фискальных вымогателей", - пишет журналист.

По данным Бутусова, назначение Лебедко пролоббировал новый начальник налоговой милиции Вадим Мельник - бывший помощник экс-депутата БПП Курячего, сейчас назначен при поддержке заместителя главы Офиса Президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова. Они знают друг друга много лет.

"Также содействие Лебедко оказывают и политики - говорят о лоббировании кандидатуры Лебедко со стороны "слуги народа" Андрея Холодова. Разумеется, назначение поддержано и руководством Министерства финансов, которому подчинена ГФС. Источники говорят, что первый заместитель министра финансов Денис Улютин поддерживает Лебедко через контакты с сослуживцем Лебедко Константином Заманой (сын экс-начальника Генштаба в армию не пошел, выбрал карьеру налогового инспектора и тоже работал во внутренней безопасности ГФС)", - отмечает журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко

"Это Лебедко для вас новое "новое лицо", господин Зеленский? Это вот так выглядит ваша "борьба с коррупцией"? Или кто такой Лебедко вам уже наплевать, вам нужны "специалисты", которые вот так, как он умеют наполнять банковские ячейки "кэшем"? Фото Лебедко и банковской ячейки со взяткой - официальные, дело в СБУ, президент может в любой момент спросить Баканова как про "этого черта", так и про других своих сотрудников", - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова "И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году".

Бутусов о назначении Лебедко: Неужели руководство ГФС не провело элементарную проверку, кого назначают на высшие должности? Или в Минфине отключили Гугл?
12.01.2021 16:25
12.01.2021 16:25
Знакомьтесь, зебилы. Это ваша няня. Только усов не хватает, а так вылитый нянь.
12.01.2021 16:23
12.01.2021 16:23
Свой в доску. Как-раз подходит этой власти.
12.01.2021 16:34

12.01.2021 16:34
12.01.2021 16:34
Знакомьтесь, зебилы. Это ваша няня. Только усов не хватает, а так вылитый нянь.
12.01.2021 16:23
12.01.2021 16:23
Лялькова вистава кремлівського балагана триває!! Вселяка люстрована гидота повертається на держпосади !!!)))
12.01.2021 16:26
12.01.2021 16:26
Инвестняня.
12.01.2021 16:26
Про які відкати, чи хабарі може турбуватися ЗЕ-банда...?

Он у своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:

-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?

-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?

-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?

-За що СБУ отримує гроші з наших податків?

-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?

Запитання - риторичні!
12.01.2021 19:20
Так он герой . Получил 66 млн и не сел . Зеля таких уважает .
12.01.2021 16:24
12.01.2021 16:24
Не лох на проверку оказался.
12.01.2021 16:28
Свой в доску. Как-раз подходит этой власти.
12.01.2021 16:34

12.01.2021 16:34
12.01.2021 16:34
Зеленые заросли прикрывают всю мразь
12.01.2021 16:24
12.01.2021 16:24
Гроші запаморочили очі.
12.01.2021 16:24
12.01.2021 16:25
12.01.2021 16:25
12.01.2021 16:25
Кто башляет за должность - того и назначают. Все что нужно знать о зе власти.
12.01.2021 16:25
12.01.2021 16:25
Как будто те либидьки и насировы и прочие бриллиантовые появились при Зе,
Шоколадная власть не лучше была
12.01.2021 16:32
Т.е. шоколадная власть от них избавлялась, а зеленые снова эти отбросы вытягивают на свет божий и назначают во власть. Ну да, почти одно и то-же. Как хрен и палец.
12.01.2021 16:37
12.01.2021 16:37
Порох сохранил ту систему рыгов к которой сам и принадлежал или при нем не восстанавливались на должностях люстринованых и отстранены ,и судьей не он поназначал
12.01.2021 17:35
12.01.2021 17:35
ЗЕбил , так на кой нужно менять было , ваш « величайший членограй « обещал 🐑🐏🤥 , что больше никаких коррупционеров ?
12.01.2021 16:48
12.01.2021 16:48
Уроды есть при любой власти,у человека на лбу не написано.Но зачем их опять тянуть на верх? Что не назначение,то гнилой хвост тянется. Это суть зеленой власти.
12.01.2021 16:58
12.01.2021 16:58
А что поменялось при Зе ничего, власть такая же была гнилая и при шоколадных, забыли уже Югика плокулора
12.01.2021 17:39
12.01.2021 17:39
Порох далек от идеала, но при нем вся эта нечесть потише была.Сейчас прут фронтом не глядя ни на что. Все вернулось откаты, взятки, покупка должностей.Все с шумом, видео, аудиозаписями. Реакции от власти ноль.Хотя на выборах это был один из основных постулатов. Кричал зе так,что народ услышал. Все кричат ,но так в наглую кидать это зе_прорыв.
12.01.2021 18:20
12.01.2021 18:20
Югик ангел воплоти по сравнению с Венедиктовой.
12.01.2021 18:27
12.01.2021 18:27
То так,вистава кремлівського балагана триває !!! Зелена пліснява нищить всі здобутки України на шляху євроінтеграціі !!)))
12.01.2021 16:29
12.01.2021 16:29
зе ДНО
12.01.2021 16:26
Еще нет, снизу уже раздается очередное "Тук-тук". Только мы еще не отчетливо слышим.
12.01.2021 16:38
12.01.2021 16:38
Каждый день стучат И не по разу.
12.01.2021 16:46
Дик он же ж будєт заносіть кому слєдуєт. А кому - секрет!
12.01.2021 16:26
12.01.2021 16:26
Зачем им гугл, когда у пацана деньги есть, они смотрят на кейс с зеленью, уплаченной за назначение
12.01.2021 16:28
12.01.2021 16:28
как нам сказала руководитель группы рекетиров на проверке - "Это у Вас и для Вас что-то меняется, а для нас все (возможности) остается по-прежнему"...
12.01.2021 16:28
12.01.2021 16:28
Дніща у ВАЗеленського і його шобли немає. Там бездонна прірва.
12.01.2021 16:28
12.01.2021 16:28
варто зауважити, межі тарпіння в цього наріду тоже, немає. там повна жопа. І кожному пройдисвіту, покидьку, агенту кремля, не скористатись цим це як осоромитись серед собі подібних.
12.01.2021 17:17
12.01.2021 17:17
Сподівають
12.01.2021 17:21
Зеленский - враг и причём тупой , как пробка , даже не маскируется. Уже тысячи доказательств на лицо , с «вагнеровцами «, как вас дурачат !
Нельзя же быть таким наивным или это комедия ?
12.01.2021 16:54
Нельзя же быть таким наивным или это комедия ?
12.01.2021 16:54
це ментальність народу, яку сформувало і привило, криваве і людиноненавистницьке сталіно-кремлівське шобло на українській землі. потрібен час.......... , і
12.01.2021 17:22 Ответить
_Бутусов как с Луны упал, ей-богу! Уже злит. У власти уже 2 года бандиты, враги Украины и народа, а Бутусов всё деланно удивляется: как же так-то, куда ж царь-батюшка смотрит, караул!
12.01.2021 16:29 Ответить
уже набридла виключно констатація ганебних фактів, пора вже і робити шось.
12.01.2021 17:24 Ответить
12.01.2021 16:30 Ответить
При чем тут Гуугл?!

Кто больше занес - того и назначили.
12.01.2021 16:32 Ответить
"Гугл должен ..."

(с) Зеленский
12.01.2021 16:33 Ответить
На верхнем фото только половина от 66 лямов гривень.

Где остальные ? !!!
12.01.2021 16:32 Ответить
Да все они прекрасно знали. Им и нужен такой, который будет беспрекословно выполнять все хотелки хозяев и которого всегда можно кышнуть.
12.01.2021 16:33 Ответить
А кому предъяву кидать за отмену автоматического возврата НДС? Кто сидеть будет?
12.01.2021 16:34 Ответить
Весна придет, - будем сажать=)
12.01.2021 16:34 Ответить
При оманском осле нужно верить в любые невероятные истории😁😁😁😁
12.01.2021 16:35 Ответить
Весна еще не пришла, а урода уже посадили. На должность...
Еще и на какую!
12.01.2021 16:38 Ответить
"Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова..."
Бутусов о назначении Лебедко: Неужели руководство ГФС не провело элементарную проверку, кого назначают на высшие должности? Или в Минфине отключили Гугл? - Цензор.НЕТ 2702
12.01.2021 16:37 Ответить
Его умения собирать «сумки» пригодились новым керувальникам ДФС.
12.01.2021 16:40 Ответить
Просто Лебедко украинец ,а Курочкин он не такой украинец, по тому выбрали украинца....я бы Корейко назначил по финансам, он в уме такие цифры просчитывает, что Председателю Конституционного Суда хватает на отдыхи за рубежом
12.01.2021 16:41 Ответить
Не розумію, що вам не подобається? Це ж типове зелене нове обличчя...
12.01.2021 16:44 Ответить
Бутусов о назначении Лебедко: Неужели руководство ГФС не провело элементарную проверку, кого назначают на высшие должности? Или в Минфине отключили Гугл? - Цензор.НЕТ 8033
12.01.2021 16:44 Ответить
Влучно ! Дякую !
12.01.2021 16:58 Ответить
Мы здесь хохочем, а у нас уже полтора года контрактная Украинская армия превращается в обычную советскую украинскую армию, которая через полтора года будет под командованием Генштаба Расии...
12.01.2021 16:46 Ответить
Утром как то встанем ,а по радио будет звучать гимн московской Орды.
12.01.2021 16:48 Ответить
Мы тут не хохочем. Это смех сквозь слёзы. Ибо если реально всерьёз воспринимать, что тобой/мной и страной управляет клоун без какого либо образования и его просоветская пророссийская Ко, то можно просто рехнуться.
12.01.2021 16:52 Ответить
А вы интересовались как голосовала армия? А жаль
12.01.2021 17:06 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26123427.html Откровения разочаровавшегося глупца

Президент Украины Владимир Зеленский не осуществляет реформ в Украине поскольку у кого-то на него есть компромат.
Об этом заявил известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 216

"Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому что у кого-то в руках кощеево яйцо", - сказал Комаровский.

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что речь идет о компромате.
"Да, вне всякого сомнения", - ответил Комаровский.
Журналистка переспросила, какой может быть компромат на Зеленского, который до избрания на пост президента не занимался политикой и не был на государственной службе.

"Ты не знаешь, и я не знаю", - сказал Комаровский и предположил, что такой компромат может быть у спецслужб, например у Службы безопасности Украины.
Журналистка возразила, что СБУ подконтрольна президенту - ведомство возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

"Я не готов эти темы обсуждать - я не знаю. Но просто это единственное логическое построение, как я могу объяснить метаморфозы, которые случились (с Зеленским). Иначе я объяснить это не могу. Мои представления о логике и здравом смысле дальше этого объяснения не заходят. Потому что cложно представить себе, что человек, который готов был действительно менять страну, сохранил в этой стране все, что ее разрушает: тотальную коррупцию везде, где только можно, медицину нищенскую, постоянное вливание денег в дебильную пропаганду и так далее… Это ужас, я вообще этого не понимаю", - отметил доктор.
https://www.facebook.com/100001551209111/posts/3827326027329066/ Nick Vest
12.01.2021 16:49 Ответить
Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5450
12.01.2021 16:58 Ответить
і смішно, і жалко наївних недалеких виборців Зеленського із дитячими мізками.
12.01.2021 20:11 Ответить
проверку провели, поэтому и взяли как ценного специалиста
12.01.2021 16:52 Ответить
Я таки дико извиняюсь, что со своим рылом в калашный ряд. Но все же понимают, что Зеленскому после окончания президенсткого срока светит несколько уголовных дел? Думаю, понимает это и Зеленский. Поэтому независимые выборы президента Украине не светят. У украинцев, по сути, один выход. Немедленно начать процедуру импичмента президента.
12.01.2021 16:52 Ответить
Закон про імпічмент є, але по ньому імпічмент неможливий: 3\4 голосів парламенті, конституційний суд, спеціальне розслідування, і т. д.
12.01.2021 20:08 Ответить
я тоже думаю, что ищут именно таких "ценных кадров", чем "грязнее" кандидат, тем ценнее он при нынешней власти казнокрадов, проходимцев, защитников интересов олигархов и просто полезных идиотов...
12.01.2021 16:55 Ответить
Ничего удивительного, про новую должность проворовавшегося чиновника уже даже и слушать скучно, спросите у любого "пересічного" на улице назначил ли он бы своего сына, кума, брата, свата на тёплую коррупционную должность, если бы имел такую возможность и если человек не соврёт, то скажет что это предел его мечтаний. При этом без колебаний он гневно будет требовать от избираемых им политиков и назначаемых ими чиновников справедливости и законности.
12.01.2021 16:57 Ответить
Аха-ха...пан Бутусов становится похож на тещу из анекдота. Умную потом😂 Поздно. Последствия вьібора торчка криворожденного будут куда страшнее итогов правления якуневича.
12.01.2021 17:01 Ответить
Подяка та повага Ю.Бутусову.
12.01.2021 17:04 Ответить
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Новым, шестым по счету президентом Кыргызстана станет Садыр Жапаров, которого сравнивают с президентом США Дональдом Трампом из-за популизма и заигрываний с малообразованными избирателями.

Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5617
12.01.2021 17:07 Ответить
вся корупційна ...здота збирається навколо зеленого квартального лайна.
12.01.2021 17:11 Ответить
кримінальна шайка донбасят повертається у владні кабінети. Ви за це голосували дебіли 73%?
12.01.2021 17:14 Ответить
«уважаемые люди»(((((((
12.01.2021 17:57 Ответить
Нет слов. Только автоматная очередь поможет
12.01.2021 18:32 Ответить
Та все це дрібнота - головне, що не порохобот...
12.01.2021 18:59 Ответить
Таке враження, що ця команда робить всі дурниці і злочини нахабно і демонстративно спеціально, щоб довести суспільство до нового Майдану і допомогти немитим остаточно вирішити українське питання.
12.01.2021 20:03 Ответить
Тихий ужас !
12.01.2021 22:30 Ответить
*** не страна, а пропасть. Курицу спиз..л - посадят на 3 года, гуся - на 5, а 66 лямов дернул, так хоть бы х.. Он ещё работая у ВБ на новеньком GL катался, за кровные купленный. Учитесь, как надо страну как грушку трусить
13.01.2021 00:53 Ответить
 
 