Назначение Лебедко в ГФС пролоббировал новый начальник налоговой милиции Мельник, назначенный при поддержке Татарова, - Бутусов

И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 миллионов гривен и уволенный в 2017 году.

Об этом говорится в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Суд продолжается три года, 18 января новое заседание. Представьте изумление судьи, который увидит, что подсудимого повысили в должности и назначили на еще более важный пост? В эту историю просто невозможно поверить, но это Украина", - отмечает журналист.

Он напомнил, что в 2017 году Цензор.НЕТ написал о впечатляющем преступлении - исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 миллионов гривен.

"Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" - констатирует Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Насиров не прибыл в суд из-за "резкого обострения хронических болезней"

"Лебедко взяли на взятке на возмещении НДС по одной из крупных компаний, но теперь через три года, Лебедко назначили руководить возмещением НДС для всех крупных компаний. Нет слов. Неужели руководство ГФС и руководство Министерства финансов не провело элементарную проверку сотрудников, которых назначают на высшие должности? Или в Минфине отключили Гугл? Ведь любой запрос показывает, что дело о вымогательстве Лебедко № 420170000000000168 по статье 190 (мошенничество) не закрыто, суд тянется по различным формальным причинам. 18 января Голосеевский районный суд Киева объявил очередное заседание по Лебедко", - подчеркивает журналист.

"Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Лебедко - ценный специалист по вымогательству НДС. Сейчас автоматический возврат НДС фактически работает только для узкой группы компаний, схемы по возмещению за откаты снова возобновились. Именно для этого и призвали Лебедко в ряды фискальных вымогателей", - пишет журналист.

По данным Бутусова, назначение Лебедко пролоббировал новый начальник налоговой милиции Вадим Мельник - бывший помощник экс-депутата БПП Курячего, сейчас назначен при поддержке заместителя главы Офиса Президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова. Они знают друг друга много лет.

"Также содействие Лебедко оказывают и политики - говорят о лоббировании кандидатуры Лебедко со стороны "слуги народа" Андрея Холодова. Разумеется, назначение поддержано и руководством Министерства финансов, которому подчинена ГФС. Источники говорят, что первый заместитель министра финансов Денис Улютин поддерживает Лебедко через контакты с сослуживцем Лебедко Константином Заманой (сын экс-начальника Генштаба в армию не пошел, выбрал карьеру налогового инспектора и тоже работал во внутренней безопасности ГФС)", - отмечает журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко

"Это Лебедко для вас новое "новое лицо", господин Зеленский? Это вот так выглядит ваша "борьба с коррупцией"? Или кто такой Лебедко вам уже наплевать, вам нужны "специалисты", которые вот так, как он умеют наполнять банковские ячейки "кэшем"? Фото Лебедко и банковской ячейки со взяткой - официальные, дело в СБУ, президент может в любой момент спросить Баканова как про "этого черта", так и про других своих сотрудников", - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова "И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году".