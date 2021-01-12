Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль
Правительство рассматривает два плана по снижению платежек для граждан за газ и его доставку.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с и. о. министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего, с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ.
Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.
МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ
І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!
А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?
-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!
А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!
І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !
Геть від МВФ!
ЗЕльоные клоуны !!! ,
Оппана-на ! 😂
Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
Следите за руками…
Ото погріємось! 🙄
Визг кролятины "где газ собственной добычи", помнишь?
Уселся в кресло и тарамтамтам, газ по 8 грн.
А был 0.75 коп.
Только доставку собирался ввести вэлыкый реформатор, не получилось, тупо включили в цену газа.
Также и за электрику.
Выдыхай)))
Поэтому тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ.
Кстати, понимая, что власть придется именно заставлять снижать тарифы и никто людей слышать не собирается, Тимошенко призвала депутатов «Батькивщины» в регионах инициировать внеочередные сессии местных советов. И потребовать от «зеленой» власти отменить антисоциальные тарифы на газ и его транспортировку. Если в Киеве не хотят, чтобы стихийные тарифные бунты начались по всей стране.
https://www.youtube.com/watch?v=oYPLZ6AtvZM
План № 2 (если не пройдет план № 1): Поднять цены во всех отраслях, которые относятся к коммуналки в 2 раза по всем ЖКУ, потом опустить цену на газ на 44%.
План Б (если не пройдут план № 1, 2): Сказать, что ошиблись и смнеть министра(бабло все равно содрано с народишка).
Еще есть планы?
но это не точно...
Терпець урвався......треба слугам господ платити по рахункам...... А вони, 3% обрізаних, що свої будуть віддавати!!!!!!! дзюськи.