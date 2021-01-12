РУС
Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль

Правительство рассматривает два плана по снижению платежек для граждан за газ и его доставку.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с и. о. министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего, с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ.

Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.

Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит", - Шмыгаль

Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8457
Улучшение по зебильному. Сделать очень плохо, потом чуток откатить назад и подать как очередное достижение. Уроды.
Ті народи, котрі ніяк не можуть "намастити на хліб свою мову" - незабаром маститимуть на хліб ціни на газ, електрику, опалення, воду... Це якщо грошей на хліб вистачить.
чьих людей? Ахметова, бени? Еще каких?
Думаю их людей, а вообще занятно читать как они пекутся о народе - ночами не спят, всё думают как бы улучшить благосостояние. Ну, конечно же не простых украинцев, а своё )) Надоели они все, кто бы не пришёл к власти, все только гребут в собственный карман
NB !!!

МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ

І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!

А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?

-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!

А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!

І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !

Геть від МВФ!
И шо, теперь газ станет дешевле в обана раза?

ЗЕльоные клоуны !!! ,
опанна раза
Трынды мукарелла
Но мне кажется, что обана "плана" это уже немножко передоз 😂
Следите за руками! Что происходит на самом деле с тарифами 12 января, 2021

Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.

Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
Следите за руками…
Спасибо, Кэп.
Надо просто перестать сжигать газ …
Или просто начать сжигать что-то другое у кого-то вполне конкретного. И дружно петь, как завещали зебилы "Горела сосна палала ... ".
Да не сосна буде палать, а ОПа.
Ото погріємось! 🙄
Улучшение по зебильному. Сделать очень плохо, потом чуток откатить назад и подать как очередное достижение. Уроды.
Улучшение по пэбильному помнишь?
Визг кролятины "где газ собственной добычи", помнишь?
Уселся в кресло и тарамтамтам, газ по 8 грн.
А был 0.75 коп.
Только вот Андрюша запоребриковый врет, как обычный рашенский сивый мерин. Где сейчас газ собственной добычи? И сейчас у нас рекордные цены на все. И при этом газ на аукционах стоит в полтора раза дешевле зимы 2018 года. Что же он такой дорогой для населения? И при Порохе не было всяких доставок, от слова совсем. Как же мы при нем все получали, если не платили за доставку? Прямо чудеса.
Гыыыы.
Только доставку собирался ввести вэлыкый реформатор, не получилось, тупо включили в цену газа.
Также и за электрику.
12.01.2021 17:00 Ответить
Врешь. Причем очень тупо врешь. И перестань принимать такое забористое. А то сгоришь.
Не вру
Врешь. По тупому врешь. Напомню, кстати, запоребриковому, что к той цене газа нужно еще добавить цену за потерю Севастополя и Крыма. Посчитаешь сам сколько вышло.
А зачем добавляли за крысян?
Доставку ввёл гройсман с отложенным началом действия, потужні реформи...
Да-да-да. А подорожала она с 1 января потому, что когда-то Яценюк так решил.
Чувак, ты написал вреш а соврал сам, почитай лучше как гройсман вводил "рынок" в коммуналке, кроме оплаты доставки газа отменил бесплатную поверку счётчиков воды, придумал обонплату за обслуживание, обонплату за обслуживание общедомовых счётчиков отдельно, нкру Вовка завысил до 10 раз стоимость облэнерго для раб тарифов которые сейчас ввели и т.д. Это не говоря об общеизвестных повышениях тарифов и Роттердам + для угля с лугандона.
Можно узнать кто у нас уже президент почти 2 года и с какого месяца какого года мы стали платить за доставку? Вот просто интересно.
Зелень продолжает политику пороша и предыдущих президентов по обдиранию населения в пользу олигархов.
Петляешь. И тупо.. Был задан конкретный вопрос.
Ты написал что двойной платёж за газ ввёли при зеленском, это брехня, ввели при пороше, в чем вопрос?
Врешь. Повторяю вопрос. Можно узнать кто у нас уже президент почти 2 года и с какого месяца какого года мы стали платить за доставку? Вот просто интересно.
шмыга а повышал то зачем?
Поздно. Что там с рейтингом ?
какой тупой развод, сами повысили а теперь типа снизят...
Повысили до уровня 2018 года
Тимошенко вновь говорит о миллиардах кубов газа украинской добычи с себестоимостью 3-4 грн, который нам также продают в 2-3 раза дороже.
Поэтому тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ.
Кстати, понимая, что власть придется именно заставлять снижать тарифы и никто людей слышать не собирается, Тимошенко призвала депутатов «Батькивщины» в регионах инициировать внеочередные сессии местных советов. И потребовать от «зеленой» власти отменить антисоциальные тарифы на газ и его транспортировку. Если в Киеве не хотят, чтобы стихийные тарифные бунты начались по всей стране.
Про що новина?! то для зовсім недолугих?
Я теж можу дати два плани,які приведуть до зниження вартості газу...Перший - ліквідація Нафтогазу.Другий - ліквідація Міненерго.
Третий ликвидация института президенства и сокращение числа депутатов ВР до 100 человек. Четвертый возвращения из власности олигархов и национализация бывших государственных предприятий. Пятое - сдача всех олигархов в руки правосудия (сша германия австрия италия) где на кого дела туда и отдаем. вот тогда что то сдвинется....
сцуки, вы прямо еврейские маркетологи, подняли народу тарифы на 100% потм гарантикивсе отпорол и опять снизили на немножко скажем на от 100 на 30%. и все победа все должны хлопать радрваться и гордится президентом. а то что 70% осталось никого не трогает??? прямо стокгольмский синдром какой то! да гои?
подняли на 300%
Це ж улюблена тактика пліснявих та їх хазяїв. "ДВА кроки вперед, ОДИН назад". Так, крок за кроком і здають державу.
Тарифная тактика Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=oYPLZ6AtvZM
цирк какой, шмыгаль повысил шмыгаль снижает
так он повысил на 100% а снижает на 30. 70 % остается, и все рады... это и есть тактика черной пятницы....или великая победа команды зе реформаторов! зелупа , короче говоря , при чем полная!
мне план Тимошенки нравится - Газ по 2грн и не хрена за доставку
😂
ну чо. уже можна сміятца. ха-ха-ха
грех смеяться над убогими
Создали проблему , а теперь будут её решать . А там глядишь и зима закончилась (( . Уверен , - если бы люди не стали перекрывать дороги , -- эти газопостачальники не остановились . ((
План № 1 : Поднять цены в 4 раза, потом опустить на 44%.

План № 2 (если не пройдет план № 1): Поднять цены во всех отраслях, которые относятся к коммуналки в 2 раза по всем ЖКУ, потом опустить цену на газ на 44%.
План Б (если не пройдут план № 1, 2): Сказать, что ошиблись и смнеть министра(бабло все равно содрано с народишка).
Еще есть планы?
Нет, речь скорее всего о двух мешках отборного аргентинского плана.
>два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей

но это не точно...
Хватит разводить народ тварюка ,иди чистуху пиши !
Дайош плани, побільше планів зі зниження тарифів! Головне, щоб реалізація не раніше травня.
Мендель пошла писать два спасительных твита.
Ураааа.......... Задействуйте оба плана и газ будет бесплатным. Напрашивается вопрос - куда дели наркоту из последней отловленной партии.
теперь будут до Весны планы на ухи вешать
Правительство выпрашивает уступки у Нафтогаза, на которые Нафтогаз может и не пойти. Получается, что Нафтогаз управляет правительством, хотя стратегическими отраслями должно управлять правительство. Если оно не управляет, сегодня тарифы выросли в 2 раза, а завтра вырастут в 22 раза. Неумолимо приближаемся к Венесуэле.
Кіно і німці. Спочатку підіймає, а потім месія знижує тарифи.
І повного розриву з МВФ і повернення в "русский мир". Здраствуй, бєня, новий рік!
Проблему швидко вирішує КЕРОСИН. Причому, для всіх хабів відразу. Українцям варто вже не соплі жувати, а вирішувати ЇХНІ проблеми...
А як брехуни красиво вішали лапшу на вуха в кінці літа, що закачали повні сховища дешевого газу і що нічого хвилюватися і що ціни будуть непохитні. Щоб ви гади повиздихали!
А хто поверне господам шалені витрати на вибори буратіно...... Вірус не вірус .
Терпець урвався......треба слугам господ платити по рахункам...... А вони, 3% обрізаних, що свої будуть віддавати!!!!!!! дзюськи.
