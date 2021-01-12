Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль

Правительство рассматривает два плана по снижению платежек для граждан за газ и его доставку.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с и. о. министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего, с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ.

Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит", - Шмыгаль