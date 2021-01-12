РУС
Пенсионная реформа не должна увеличивать налоговую нагрузку на зарплаты, иначе бизнес уйдет "в тень", - экономист

Проведение пенсионной реформы путем увеличения налоговой нагрузки на бизнес загонит его "в тень".


 Об этом заявил экономист Павел Кухта.

По его мнению, введение накопительного уровня пенсионной системы, предусматривающего увеличение налогов на зарплатный фонд, является неправильным с экономической точки зрения и приведет к росту доли бизнеса, который перейдет "в тень".

"Это плохая идея с экономической точки зрения - повышать налоги на заработную плату, плюс должны честно признавать, что скорее всего любое повышение заработной платы будет стимулировать большую тенизацию, выход в тень", - сказал Кухта.

Эксперт считает, что в проведении пенсионной реформы власть должна выбрать другой вариант - не повышать налоги на бизнес, а перераспределить ЕСВ.

"Надо идти путем не повышения налогов на зарплату, а снижения, то есть часть ЕСВ начать перераспределять на накопление. Соответственно потери, которые будет нести за это пенсионный фонд, компенсировать увеличением трансферта из бюджета в Пенсионный фонд", - отметил Кухта.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа похоронит бизнес.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что предложенные властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусматривают механизмов защиты сбережений граждан. По его мнению, эта реформа выгодна только финансовым посредникам.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законпроекта по пенсионной реформе - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.

налоги (3258) пенсионная реформа (1205) Кухта Павел (11)
Топ комментарии
+4
Он вроде и не уходил ибо и так в тени...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:44 Ответить
+3
А что еще не ушел? Странно.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:43 Ответить
+3
маленькая поправочка: не уйдёт, а не выйдет из тени
показать весь комментарий
12.01.2021 16:55 Ответить
Что значит " уйдёт" ?
показать весь комментарий
12.01.2021 16:38 Ответить
А что еще не ушел? Странно.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:43 Ответить
Он вроде и не уходил ибо и так в тени...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:44 Ответить
Странная логика. Разве не наёмный работник решает, получать ли ему зарплату в конверте и отказаться от пенсии или получать белую зарплату? Почему бизнес будет уходить в тень? В тень уходит только зарплата тех, кто добровольно отказывается от пенсионного обеспечения.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:51 Ответить
Бізнес у нас давно навчився розкладати яйця по різним корзинам...Трохи "на біло",трохи в тіні,трохи тут,трохи там,трохи при товарі,трохи при бюджеті...А коли вже зовсім буде хрєново,то можна буде згадати дев"яності і випотрошити олігархів...У нас бізнес пройшов такий природній відбір,який і не снився західним ділкам...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:53 Ответить
маленькая поправочка: не уйдёт, а не выйдет из тени
показать весь комментарий
12.01.2021 16:55 Ответить
Не должен работодатель быть налоговым агентом!
Пусть каждый гражданин платит сам за себя налоги и заботится о пенсии.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:29 Ответить
любой здравомыслящий работник и работодатель, независимо от существующей пенсионной системы, бу3дет уходить от налогообложения, поскольку он видит несправедливое распределение накопленных в бюджете средств, какой-нибудь пристроенный с работу дебил-сыночек дебила-чиновника, ничего не делая, будет получать максимальную пенсию из миллионной зарплаты (оба будут получать), а человек, который проработал 50-60 лет может получать минималку, 2 тысячи гривен, в такой ситуации грех не подумать о своей старости и уйти от налогов, чтобы они не ушли на содержание кровопийц.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:52 Ответить
Накопительная система? Помнится в 90-х годах за целый год
накопили 1000 грн. Тогда на такую сумму можно было полгода прожить, минимальная зарплата - 200 . И сколько дней на нее сейчас можно прожить?
Вывод: при такой гиперинфляции накопительная система ничего не дает. Некоторые застраховали себя тогда в частной фирме страхования. И фирма выполнила свои обязательства. Но что на эту сумму сейчас купишь?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:44 Ответить
Он с из лесу вышел
И снова зашЁл
показать весь комментарий
12.01.2021 20:48 Ответить
 
 