Пенсионная реформа не должна увеличивать налоговую нагрузку на зарплаты, иначе бизнес уйдет "в тень", - экономист

Проведение пенсионной реформы путем увеличения налоговой нагрузки на бизнес загонит его "в тень".



Об этом заявил экономист Павел Кухта.

По его мнению, введение накопительного уровня пенсионной системы, предусматривающего увеличение налогов на зарплатный фонд, является неправильным с экономической точки зрения и приведет к росту доли бизнеса, который перейдет "в тень".

"Это плохая идея с экономической точки зрения - повышать налоги на заработную плату, плюс должны честно признавать, что скорее всего любое повышение заработной платы будет стимулировать большую тенизацию, выход в тень", - сказал Кухта.

Эксперт считает, что в проведении пенсионной реформы власть должна выбрать другой вариант - не повышать налоги на бизнес, а перераспределить ЕСВ.

"Надо идти путем не повышения налогов на зарплату, а снижения, то есть часть ЕСВ начать перераспределять на накопление. Соответственно потери, которые будет нести за это пенсионный фонд, компенсировать увеличением трансферта из бюджета в Пенсионный фонд", - отметил Кухта.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа похоронит бизнес.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что предложенные властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусматривают механизмов защиты сбережений граждан. По его мнению, эта реформа выгодна только финансовым посредникам.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законпроекта по пенсионной реформе - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.