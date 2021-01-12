Греция предложила ЕС ввести цифровой сертификат вакцинации для поездок: европейские лидеры обсудят это на саммите 21 января
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен ввести сертификат о вакцинации против коронавируса. По его словам, он упростит поездки между странами-членами в блоке.
Он считает, что это облегчения свободы передвижения лиц, вакцинированных против COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Необходимо срочно выработать общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы его приняли во всех странах-членах", - сказал Мицотакис.
Еврокомиссия (ЕК) пока еще не готова высказываться по сертификатам о вакцинации граждан ЕС, этот вопрос будет обсуждаться 21 января в ходе видеоконференции глав государств и правительств, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, пишет Интерфакс-Украина.
"Все это будет предметом дискуссий на уровне государств-членов ЕС. Ближайшая дискуссия состоится на следующей неделе во время видеоконференции глав государств и правительств", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос о состоянии дел с учреждением европейского сертификата о вакцинации.
"Мы, конечно, будем готовить эту дискуссию, но на данной стадии мы не можем обсуждать этот специфический вопрос или давать вам ориентиры по нему", - добавил Мамер.
В конце прошлой недели пресс-служба председателя Европейского совета Шарля Мишеля объявила, что он созывает 21 января видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Тут вопрос в другом, что нормальной вакцины по адекватным деньгам в Украине в принципе не будет. И как быть?!
думаю, что требуемые марки вакцин у нас будут продаваться с космическими наценками