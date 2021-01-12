РУС
Греция предложила ЕС ввести цифровой сертификат вакцинации для поездок: европейские лидеры обсудят это на саммите 21 января

Греция предложила ЕС ввести цифровой сертификат вакцинации для поездок: европейские лидеры обсудят это на саммите 21 января

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен ввести сертификат о вакцинации против коронавируса. По его словам, он упростит поездки между странами-членами в блоке.

Он считает, что это облегчения свободы передвижения лиц, вакцинированных против COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Необходимо срочно выработать общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы его приняли во всех странах-членах", - сказал Мицотакис.

Еврокомиссия (ЕК) пока еще не готова высказываться по сертификатам о вакцинации граждан ЕС, этот вопрос будет обсуждаться 21 января в ходе видеоконференции глав государств и правительств, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, пишет Интерфакс-Украина.

"Все это будет предметом дискуссий на уровне государств-членов ЕС. Ближайшая дискуссия состоится на следующей неделе во время видеоконференции глав государств и правительств", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос о состоянии дел с учреждением европейского сертификата о вакцинации.

"Мы, конечно, будем готовить эту дискуссию, но на данной стадии мы не можем обсуждать этот специфический вопрос или давать вам ориентиры по нему", - добавил Мамер.

В конце прошлой недели пресс-служба председателя Европейского совета Шарля Мишеля объявила, что он созывает 21 января видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Жовту зірку на одяг тоже пришивати не вацкцинованим зобов'яжуть, нацисти 21віку?
Для особо тупых - последствия после сдачи отпечатков пальцев и от укола неизвестной жидкостью неизвестного содержания совершенно разные
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине.
Глава II
СОГЛАСИЕ
Статья 5
Общее правило
34. Данная статья посвящена согласию и подтверждает на международном уровне уже давно установленные правила, которые заключаются в том, что никто не может в принципе подвергнуться медицинскому вмешательству без его или ее согласия. Таким образом, человек должен иметь возможность добровольно давать свое согласие на вмешательство, связанное с его организмом, или отказаться от такого вмешательства. Это правило подчеркивает самостоятельность пациента в его отношениях с профессиональными медицинскими работниками и заставляет воздерживаться от патерналистского подхода, при котором желание пациента может игнорироваться. Слово "вмешательство" понимается в самом широком смысле, как, например, в статье 4, т. е. оно охватывает все врачебные действия, в частности, вмешательство, совершаемое с целью профилактики, установления диагноза, лечения, реабилитации и проведения научных исследований.
...подобное предложение уже проходило, причем пропуском в ЕС станет сертификат о вакцинации только Пфайзером ...Эй, зеСтепанов, что там насчет безвиза, а? И как делишки идут на медфирме твоей женушки?
Жовту зірку на одяг тоже пришивати не вацкцинованим зобов'яжуть, нацисти 21віку?
Тату на лоб со штрих кодом
хороший гешефт... любишь кататься - люби и колоться... через пару лет дойдут шаловливые ручки и до сертификации мозга... токмо его проколоть надо будет раз пять специальной жидкостью...
...нашему гундосому чмыренку такой сертификат не светит
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине.
Глава II
СОГЛАСИЕ
Статья 5
Общее правило
34. Данная статья посвящена согласию и подтверждает на международном уровне уже давно установленные правила, которые заключаются в том, что никто не может в принципе подвергнуться медицинскому вмешательству без его или ее согласия. Таким образом, человек должен иметь возможность добровольно давать свое согласие на вмешательство, связанное с его организмом, или отказаться от такого вмешательства. Это правило подчеркивает самостоятельность пациента в его отношениях с профессиональными медицинскими работниками и заставляет воздерживаться от патерналистского подхода, при котором желание пациента может игнорироваться. Слово "вмешательство" понимается в самом широком смысле, как, например, в статье 4, т. е. оно охватывает все врачебные действия, в частности, вмешательство, совершаемое с целью профилактики, установления диагноза, лечения, реабилитации и проведения научных исследований.
Татуировать мишень на лбу, у не вакцинированных!
Непонимаю, в чем проблема?! Не хочешь ехать в ЕС по их правилам, не едь. Почему-то отпечатки пальцев на биометрический паспорт все сдают, а вмазать пфайзера за €20 - это большая проблема.
Тут вопрос в другом, что нормальной вакцины по адекватным деньгам в Украине в принципе не будет. И как быть?!
Для особо тупых - последствия после сдачи отпечатков пальцев и от укола неизвестной жидкостью неизвестного содержания совершенно разные
Пфайзер официально в свободной продаже будет не раньше второй половины года. А с учётом того, как в Украине подделывают тесты и будут подделывают вакцинации, вряд-ли кого то вообще будут пускать в ЕС.
безвиз накрывается медным тазом
думаю, что требуемые марки вакцин у нас будут продаваться с космическими наценками
Куплю я этот сраный сертификат, по-любому. А вакцинироваться- не буду, опять же- по-любому!
Вот и думай теперь: может, коррупция у медиков это не всегда плохо. ><
А я так всегда считал! По-честному.
Купить то можно, но европейцы не совсем ведь тупые пофигисты, это не Египет.
Да мне неинтересна Европа. Мне туда не надо. Мне главное в Гану попасть. А там уже тишь и благодать, о барановирусе благополучно забывают.
Да вы не охренели? Вакцинация должна быть добровольной. Что за Гетто?
