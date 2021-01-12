7 891 6
В Харькове больной коронавирусом главврач одной из больниц впал в кому
В Харькове главный врач одной из больниц города, заболевший коронавирусом еще в октябре 2020 года, впал в кому.
Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на замглавы Харьковской областной государственной администрации Тараса Пастуха, передает Цензор.НЕТ.
"Врач в коме в одной из городских больниц, состояние тяжелое, уже третья неделя в коме", - сказал Пастух.
Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан отметила, что главный врач находится в тяжелом состоянии и его спасение "дается очень непросто". Также чиновница просила не называть имя врача.
