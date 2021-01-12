РУС
Новости Коронавирус и карантин
В Харькове больной коронавирусом главврач одной из больниц впал в кому

В Харькове главный врач одной из больниц города, заболевший коронавирусом еще в октябре 2020 года, впал в кому.

Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на замглавы Харьковской областной государственной администрации Тараса Пастуха, передает Цензор.НЕТ.

"Врач в коме в одной из городских больниц, состояние тяжелое, уже третья неделя в коме", - сказал Пастух.

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан отметила, что главный врач находится в тяжелом состоянии и его спасение "дается очень непросто". Также чиновница просила не называть имя врача.

Вакцина нужна кровьизносу, но мы, конечно подождём.
12.01.2021 16:56 Ответить
Да, подождем. Китайскую (эффективность 60%) и российскую (непонятный сурогат для ветеринарии). Нормальная нам походу только сниться...
12.01.2021 18:19 Ответить
Вообще то российскими вакцинами украинцев прививают еще с советских времен.
12.01.2021 18:23 Ответить
Кровьизносу и будет.
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2021/january/10/a-nursing-home-had-zero-coronavirus-deaths-then-it-vaccinates-residents-for-coronavirus-and-the-deaths-begin/?fbclid=IwAR1SaEz12VZCx4Dr8k2jqhyv6vXptMt3_KaqmEcuJ9N4nMzY4PDc6MV8n4Y
12.01.2021 19:45 Ответить
Боже, поможи
12.01.2021 17:42 Ответить
Инсульт...
12.01.2021 19:38 Ответить
 
 